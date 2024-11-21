黎智英：76岁系狱四年的媒体大亨

《苹果日报》创刊人黎智英于2020年8月被捕，在短暂保释一周后，即关押至今。本周，他在被控“勾结”外国势力的国安法案件中出庭作证。他坚称所追求的仍是民主、自由。

（德国之声中文网）“我们之所以必须抗争，是因为我们是为了尊严而战。如果我们放弃为自由和民主而抗争，那就好像我们放弃了作为人的尊严。”黎智英曾在接受采访说道。

76岁的他如今已在狱中近四年。他是香港2020年实施国安法以来，首个受到“勾结”外国势力指控而抗辩的人。

无法沉默

黎智英出生于中国广东，1949年中共当政后，他原本富裕的家庭失去了一切。12岁偷渡到香港后，他干苦工、自学英语，后来创立了十分成功的佐丹奴服装品牌。

1989年天安门民主运动被镇压后，黎智英开始创办第一份刊物，并写专栏批评中国高层领导人。

2020年，黎智英在接受法新社采访时被问及，为何他不能闭口不言，像其他富豪一样享受自己的财富。他表示，或许自己天生就是个叛逆者，或许自己是个需要金钱之外其它人生意义的人。

他的两家刊物《苹果日报》和《壹周刊》在香港颇受欢迎，混合了小报的耸人听闻与尖锐的政治报道。两家刊物也是为数不多的公开支持2019年民主抗议的报章。

中国国家媒体则称他为“卖国贼”。

专访黎智英：我会与香港共存亡 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

香港“最年长的政治犯”

2020年8月，香港警方突击搜查《苹果日报》，在报社内将他押解出门。这是他首次被捕。

2020年12月，一名法官以严苛的条件——包括1000万港币（约合128万美元）的保释金准许他保释。然而，保释仅一周，香港终审法院再次将其羁押入狱。

此后，黎智英一直被关押。他的儿子黎崇恩称他为香港“最年长的政治犯”。

如今，国安法之下，保释的规定更为严厉，也影响到数十起其它案件。

持有英国护照的黎智英所选择的英国资深人权律师欧文（Tim Owen）也被当局拒绝。

黎智英现已在另外五起案件中被判有罪。

他被控在民主抗议中组织和参与游行，判处20个月监禁，这构成四项控罪的基础。而在第五项中，他被控违反办公室租赁条款而判欺诈罪。这使他的刑期又增加了69个月。

周三，黎智英首次在被控勾结外国势力的案件中出庭作证。他坚称，“苹果日报的核心价值实际上是港人的价值…包括法治、自由、追求民主、言论自由、宗教信仰自由、集会自由”。

苹果日报最终章：香港敢言媒体的殒落 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（法新社等）

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