黎智英首度出庭自辩 否认鼓吹港独：太疯狂

继47人案后，香港法院20日续审另一起备受国际关注的国安法案件－“黎智英案”，这是前《苹果日报》创办人黎智英首度出庭作证。黎智英在法庭上回应多项议题，并否认鼓吹港独说法。

（德国之声中文网）现年76岁的黎智英週三（11月20日）现身香港高等法院，针对“串谋出版煽动性出版物”罪名以及2项串谋外国勾结罪名作证；后者最高可判处无期徒刑。

週二的审判由辩方大律师关文渭主问。黎智英被问及为何要创办传媒时表示，他当时认为在中国六四事件之后，对于商人来说是参与传播与自由有关信息的好机会，“你拥有的资讯越多，知道的就越多，就越自由”。

黎智英说，他第一次参与政治是在六四期间，但否认自己是政治人物。

黎智英也强调，《苹果日报》的核心价值就是港人的核心价值，重视法治、民主、言论和集会自由。他在作证期间否认利用传媒鼓吹港独，并指该说法是“阴谋”，“想港独是太疯狂”，并指他从不允许员工或旗下报纸提及此事，也不容许《苹果日报》的写手有台独或港独主张。

关文渭也指出1995年《苹果日报》创刊社论“我们属于香港”文字中写道：“在资讯透明的今日，人民选择自由的威力比任何力量都要强大。只要读者选择我们、支持我们的报道、认同我们的立场，那么不管压力有多大，我们都必定可以站立起来……我们深信，习惯了自由的香港人，对不合理的禁制、不公平的对待一定不会哑忍，因为天生下来香港人便对自由热烈追求。”

黎智英证实该段社论文字是由他所撰写，这也是他在该报唯一一次写社论。他称此文内容代表《苹果日报》原则，仅向员工分享这段文字，并未向员工提供任何训练。

当被问及如何确保员工遵守《苹果日报》的原则时，黎智英回应：“我相信他们是香港人，他们认同非常自然。”

黎智英续审案件照惯例于上午10点开庭，黎智英的妻女及天主教香港教区荣休主教陈日君，均到庭旁听。

苹果日报最终章：香港敢言媒体的殒落 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

民众聚集现场声援

根据港媒法庭线报道，香港司法机构19日公布黎智英案开放旁听席位后，便有多名旁听完47人案判刑的香港民众返回法院外，排队旁听黎智英案；法院附近也有港警监视，以及反恐特勤队持枪戒备。

香港自2020年实施国安法以来，黎智英案是最受西方国家及人权组织关注的案件之一，欧盟、美国与英国皆呼吁港府释放黎智英。

英国首相斯塔默（Keir Starmer，又称施凯尔）18日与中国国家主席习近平在巴西会晤，就曾关切黎智英在狱中处境，却有英媒指记者在此时遭中国官员驱离。美国总统当选人特朗普竞选期间也曾表态，一旦他重返白宫，就会和习近平对话，要求中方释放黎智英。

保护记者委员会（Committee to Protect Journalists）18日透过声明表示，黎智英案并非特例，而是象征香港民主的衰落。声明写道：“香港对待黎智英及更广泛的独立媒体和记者的方式表明，当前的政府即便是对表面上的民主，也都不再感兴趣。”

香港和北京反驳相关批评，谴责黎智英“甘愿充当外国势力反中乱港的政治工具”。

香港检方自今年1月立案以来，指控黎智英与外国势力勾结、多次要求美国和其他国家对中国及香港实施制裁或“从事其他敌对活动”。

黎智英健康引忧

随著黎智英入狱时间延长，他的健康状况引起担忧。英相斯塔默今年10月曾告知英国国会，拥有要求港府释放英国公民身分的黎智英是英国的“优先事项”。黎智英之子黎崇恩先前亦曾呼吁英方采取更强而有力的支持，并说黎智英的健康状况随时可能恶化。

此前，英国维权法律团队向联合国提出多项有关任意拘留和长期单独监禁的申诉。香港政府17日谴责该法律团队“散布错误信息”，声称是黎智英本人要求与其他囚犯分开。“这些毫无根据的言论……完全是歪曲事实，纯属居心不良的政治伎俩。”

黎智英的律师代表罗伯逊律师事务所今年9月曾发声明澄清部分指控，称黎智英在狱中持续接受适当的医疗护理，治疗糖尿病等疾病，此外每天也有一小时在安全区域运动。

被指自办传媒做勾结平台

香港民主运动期间，黎智英是知名度最高的活动人士之一。这起案件围绕著《苹果日报》发表的161篇文章，以及他本人过往受访内容和社群平台上的贴文。

检方指控黎智英和《苹果日报》6名高阶主管利用媒体业务作为平台，煽动反对政府并与外国勾结。

当时被捕的6名《苹果日报》及壹传媒高层，已承认串谋勾结外国或者境外势力危害国家罪，黎智英是此案中唯一不认罪的被告人；苹果日报有限公司、苹果日报印刷有限公司、苹果日报网络有限公司被列为被告的关联企业，亦不认罪。

香港检方将美国前国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）等数十名国内外政界人士和学者称为黎智英的“代理人”、“中间人”或“合作者”。

黎智英还被指控支持2名年轻活动人士李宇轩和陈梓华透过名为“重光团队”（Stand With Hong Kong）的抗议组织游说外国对中港施加制裁。他们先前已认罪，并与《苹果日报》高管作证指控黎智英。

（法新社、法庭线、香港01）

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