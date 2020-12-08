 黎智英遭加控国安罪行 钟翰林侮辱国旗罪成 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.12.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

黎智英遭加控国安罪行 钟翰林侮辱国旗罪成

外界高度关注的几个香港案件有了新进度，黎智英成为第4位因违反国安法遭起诉的港人。同时，香港19岁青年钟翰林也被判侮辱国旗罪。相关案件恐再掀起争议。

Hongkong Jimmy Lai

黎智英能曾表示自己做好入狱准备，并说：「我是个麻烦制造者。我一无所有地来到这里，这里的自由给了我一切。也许是时候我通过争取自由来回报这种自由了。」

DW.COM

香港社运人士锺翰林第二次因涉嫌违反《港区国安法》而被拘捕，这次事件更发生在他打算到美国驻港领事馆寻求庇护前，更添敏感。

(德国之声中文网) 壹传媒创办人黎智英12月11日被港警加控「勾结外国或者境外势力危害国家安全」，案件在12日早上会在西九龙裁判法院开庭。他是第四个因违反国安法遭到起诉的人。

黎智英是因为在接受访问时呼吁外国制裁香港而遭指控。苹果日报引述《香港国安法》，根据《国安法》，勾结外国势或境外势力危害国家安全罪，包括请求外国或境外机构、组织、人员实施对香港或中国进行制裁。违者可处3年以上10年以下有期徒刑，罪行重大者可被处以无期徒刑或10年以上有期徒刑。

黎智英案件受到国际高度关注，他在12月8日才获颁无国界新闻自由奖，当时他呼吁媒体要继续为香港发声。

另一方面，香港19岁学生，前「学生动源」召集人钟翰林被控侮辱国旗罪及非法集结两罪成。他在去年5月「反送中」运动时到立法会示威区抗议，「期间与亲中团体『保卫香港运动』成员口角，被指毁坏对方的一支五星旗。」

虽然钟在庭上强调不知当时手上的是五星旗，但裁判官认为被告不可能不知，因此认定他「玷污国旗」，也认为他之后「扰乱秩序」，所以裁定罪成。

Hongkong Aktivist Tony Chung

前香港众志秘书长黄之锋11月22日曾指有惩教人员向他表示，钟翰林在壁屋惩教所遭无理体罚，呼吁惩教署高层正视事件。

邹宗翰/杨威廉 (法新社等)

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Hongkong Taiwanesische Flagge an Taiwans Nationalfeiertag

专访：何建华跟黎智英是不同的 08.12.2020

中华妇女联合会理事长何建华因涉嫌违反台湾国家安全法被起诉，专家认为此案虽然概念上与香港国安法类似，但细节上却有差异，而且在法律上也是可以区分的。

Hongkong Proteste mit US-Flagge

德语媒体：香港抗议运动内部出现分裂迹象 10.12.2020

《时代》周报关注了香港抗议运动当中的复杂成分，指出内部的裂痕越发明显；《法兰克福汇报》则注意到禁足令下，圣诞之前的德国百姓大兴网购，给来自中国的产品造成运输和物流上的极大挑战。

Hongkong Jimmy Lai Chee-ying

黎智英被控串谋欺诈 申请保释被拒 03.12.2020

壹传媒创办人黎智英是同案三名被告当中唯一未获保释的被告。黎智英被即刻收押，而案件将延后到明年4月再审。同日，被控发表煽动文字罪的谭得志也被拒绝保释即刻收押。

广告

媒体看中国

Hongkong Proteste mit US-Flagge

德语媒体：香港抗议运动内部出现分裂迹象

《时代》周报关注了香港抗议运动当中的复杂成分，指出内部的裂痕越发明显；《法兰克福汇报》则注意到禁足令下，圣诞之前的德国百姓大兴网购，给来自中国的产品造成运输和物流上的极大挑战。  