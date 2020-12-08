黎智英遭加控国安罪行 钟翰林侮辱国旗罪成

(德国之声中文网) 壹传媒创办人黎智英12月11日被港警加控「勾结外国或者境外势力危害国家安全」，案件在12日早上会在西九龙裁判法院开庭。他是第四个因违反国安法遭到起诉的人。

黎智英是因为在接受访问时呼吁外国制裁香港而遭指控。苹果日报引述《香港国安法》，根据《国安法》，勾结外国势或境外势力危害国家安全罪，包括请求外国或境外机构、组织、人员实施对香港或中国进行制裁。违者可处3年以上10年以下有期徒刑，罪行重大者可被处以无期徒刑或10年以上有期徒刑。

黎智英案件受到国际高度关注，他在12月8日才获颁无国界新闻自由奖，当时他呼吁媒体要继续为香港发声。

另一方面，香港19岁学生，前「学生动源」召集人钟翰林被控侮辱国旗罪及非法集结两罪成。他在去年5月「反送中」运动时到立法会示威区抗议，「期间与亲中团体『保卫香港运动』成员口角，被指毁坏对方的一支五星旗。」

虽然钟在庭上强调不知当时手上的是五星旗，但裁判官认为被告不可能不知，因此认定他「玷污国旗」，也认为他之后「扰乱秩序」，所以裁定罪成。

邹宗翰/杨威廉 (法新社等)

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。