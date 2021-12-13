黎智英遭加控「串谋发布煽动刊物罪」

(德国之声中文网) 香港检察官周二(12月28日)加控壹传媒创办人黎智英「串谋发布煽动刊物罪」，此前他已经被控违反《香港国安法》「串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪」。

和黎智英受到同样指控的还包括壹传媒前行政总裁张剑虹、前《苹果日报》副社长陈沛敏、总编辑罗伟光、执行总编辑林文宗等7人，以及集团旗下 3 间公司。

他们被指控在2019年4月到2021年6月24日期间共谋印刷、出版、销售、分发「煽动性出版物」。根据指控书，检察官指称这些出版物可能会「引起对香港和中国政府的仇恨或蔑视，或激起不满情绪」。

黎智英等人的案件押后至明年2月24日，3间公司则押后至2月10日处理，所有被告无保释申请，必须继续还押。

香港《苹果日报》遭到在6月遭到当局以国家安全为由突击检查、黎智英与数名员工遭到逮补。资产遭冻结后，香港《苹果日报》随后结束运营。

香港在2020年6月颁布《香港国安法》后，黎智英是被指控的最知名人士之一。该法对恐怖主义、与外国势力勾结、颠覆和分裂行为进行惩罚，并可能判处终身监禁。

黎智英的多次逮捕和起诉引起了西方政府和国际人权组织的批评，他们说该法被用来监禁数十名支持民主的运动者，压制异议和包括新闻在内的自由。但香港和中国当局称，在2019年长期的民主抗议活动之后，《香港国安法》让香港恢复平稳。

(综合报道)

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