 黎智英被控串谋欺诈 申请保释被拒 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.12.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

黎智英被控串谋欺诈 申请保释被拒

壹传媒创办人黎智英是同案三名被告当中唯一未获保释的被告。黎智英被即刻收押，而案件将延后到明年4月再审。同日，被控发表煽动文字罪的谭得志也被拒绝保释即刻收押。

观看视频 02:00

香港《苹果日报》：一定撑落去

DW.COM

香港民主派人士黎智英周四表示，警方搜查了他的私人办公室。数月前，黎智英被控涉嫌违反香港国安法一度曾遭警方逮捕。

多名民主派人士因悼念六四被控"煽惑他人参与未经批准集结"和"明知而参与未经批准集结"两项罪名。今日开庭之后案件押后至10月15日再审。黄之锋表示不会后悔。

香港传媒大亨黎智英被控在2017年维园六四活动期间涉嫌恐吓一名媒体记者而犯下刑事恐吓罪。本周四，西九龙裁判法院裁决宣布：罪名不成立。

黎智英等10人在遭港警关押超过一天後，於周二深夜与周三凌晨陆续获释。周庭在获释後，形容此次拘捕是过去几年来最令她害怕的一次，并批评港府对她的指控是「无中生有」。黎智英获释後则是直接搭私家车离去，并未接受媒体访问。

《港区国安法》自7月实施後多名民主派人士被捕，国安处便衣人员月初拘捕谭得志（快必），指他涉嫌「发表煽动文字罪」，这条「殖民地恶法」如何方便当局大兴文字狱？

(德国之声中文网) 壹传媒创办人黎智英、集团另两名高层周达权与黄伟强12月2日被警方正式立案控告涉嫌欺诈科技园公司。三人被通宵扣查之后，于12月3日早上乘车押往西九龙裁判法院，由《香港国安法》指定裁判官、总裁判官苏惠德主持提讯。最终，仅黎智英保释被拒并且即刻还押候讯，周、黄二人皆获准担保外出。案件押后至2021年4月16日再审。

香港《苹果日报》报导，庭上黎智英与周黄两人不时交头接耳，周达权在聆讯中亦不时向律师交谈并转达指示。黎智英则不时低头沉思。直至裁判官准备宣佈是否批准保释的结果时，三人应裁判官要求站立听取裁决，最终黎智英被拒保释，庭上多人愕然，旁听席有人低呼：「吓？」

香港《苹果日报》报导，今年73岁的黎智英、63岁的周达权与59岁的黄伟强被控一项欺诈罪，指他们为有按租契而使用将军澳工业邨骏盈街8号，并向科技园公司隐瞒有关用途，导致科技园公司蒙受不利，或令苹果印刷或力高顾问有限公司获利。

香港《苹果》报导，三人提出保释申请。黎智英提出以50万元现金及30万元人事担保保释外出，周及黄分别申请以20万及10万元保释外出，提出可以到警署报到及交出旅游证件。

裁判官将于明年4月16日再讯，仔细考虑后各人的保释申请及案件后，批准第二及第三被告保释，第二被告以现金20万元及妻子20万人事担保；第三被告以10万元保释。两人不得离开香港、交出所有证件，居住在报称地址、到警署报到等。黎智英保释申请则被拒，还柙候讯。

今年8月10日，香港警察国家安全处探员逮捕黎智英等10人，包括黎智英本人、他的两个儿子、以及另四名壹传媒高层。黎智英早晨在寓所被捕，罪名是涉嫌违反国安法第29条「勾结外国或者境外势力危害国家安全罪」。同日，警方派出200名警员大举搜查《苹果日报》位于将军澳的大楼。黎智英获保释后称「苹果一定撑下去」。

10月15日，黎智英的助手马克·西蒙（Mark Simon）通过社交媒体透露，香港警方早上突袭了黎智英的私人办公室，在黎智英的律师抵达前入内搜索，并带走一批证物。 《美国之音》引述《苹果日报》称，事件发生时，该办公室因为新冠疫情原因没有员工在场，所有职员均在家工作。办公室负责人接到管理处通知后返回办公室，让持搜查令的警员进入搜查。

观看视频 05:10

專訪黎智英：我會與香港共存亡

谭得志同日被还押候讯

香港人民力量副主席谭得志（外号「快必」）涉嫌多次摆街站时叫「黑警死全家」口号，被控发表煽动文字、公众地方做出扰乱秩序的行为等14项控罪。

案件12月3日于区域法院再讯。《香港经济日报》报导，控方早前要求将案件交由国安法指定法官审理，法官陈广池一开庭即表示自己是国安法指定法官，不论以指定法官或区域法院法官身份处理本案，他都有权处理，再讨论越权问题会流于学术讨论。

报导称，法官将3宗案件合併处理，押后至2021年5月10日开审，并于3月31日再讯，届时辩方将申请终止聆讯。辩方申请保释被拒，被告续还押候讯。

张慈/杨威廉(综合报导)

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关音频视频

香港《苹果日报》：一定撑落去  

相关内容

Hongkong & Sicherheitsgesetz China | Chinesische Flagge

香港逮捕案频传 台陆委会: 国安无限上纲 23.11.2020

21日，香港网台主持人涉嫌违反《国安法》被捕；22日，泛民派区议员被捕。民主派人士被捕消息频传，不仅引发当地忧虑，也让台湾陆委会出面表态。

USA Joe Biden mit Sohn Hunter

虚构作者攻击拜登  黎智英高级助理辞职 01.11.2020

香港媒体大亨、壹传媒集团执行主席黎智英的高级助理Mark Simon宣布辞职，并承认曾出钱资助调查撰写一份揭露美国民主党总统候选人拜登之子同中国关系的报告。但至少报告的作者是假造出来的。

Hongkong Jimmy Lai Chee-ying

香港警方周四突击搜查黎智英办公室 15.10.2020

香港民主派人士黎智英周四表示，警方搜查了他的私人办公室。数月前，黎智英被控涉嫌违反香港国安法一度曾遭警方逮捕。

广告

媒体看中国

Virologe Alexander Kekule

德语媒体：德国病毒学家何以被中国当作宣传工具?

中国的宣传机器正在努力打造新冠疫情并非出自中国的印象。而德国一位病毒学家的一段被掐头去尾的表述，恰恰为这一宣传攻势提供了求之不得的弹药。此外，中国与澳大利亚之间的口水战也是德语报刊关注的话题。  