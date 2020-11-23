黎智英被控串谋欺诈 申请保释被拒

(德国之声中文网) 壹传媒创办人黎智英、集团另两名高层周达权与黄伟强12月2日被警方正式立案控告涉嫌欺诈科技园公司。三人被通宵扣查之后，于12月3日早上乘车押往西九龙裁判法院，由《香港国安法》指定裁判官、总裁判官苏惠德主持提讯。最终，仅黎智英保释被拒并且即刻还押候讯，周、黄二人皆获准担保外出。案件押后至2021年4月16日再审。

香港《苹果日报》报导，庭上黎智英与周黄两人不时交头接耳，周达权在聆讯中亦不时向律师交谈并转达指示。黎智英则不时低头沉思。直至裁判官准备宣佈是否批准保释的结果时，三人应裁判官要求站立听取裁决，最终黎智英被拒保释，庭上多人愕然，旁听席有人低呼：「吓？」

香港《苹果日报》报导，今年73岁的黎智英、63岁的周达权与59岁的黄伟强被控一项欺诈罪，指他们为有按租契而使用将军澳工业邨骏盈街8号，并向科技园公司隐瞒有关用途，导致科技园公司蒙受不利，或令苹果印刷或力高顾问有限公司获利。

香港《苹果》报导，三人提出保释申请。黎智英提出以50万元现金及30万元人事担保保释外出，周及黄分别申请以20万及10万元保释外出，提出可以到警署报到及交出旅游证件。

裁判官将于明年4月16日再讯，仔细考虑后各人的保释申请及案件后，批准第二及第三被告保释，第二被告以现金20万元及妻子20万人事担保；第三被告以10万元保释。两人不得离开香港、交出所有证件，居住在报称地址、到警署报到等。黎智英保释申请则被拒，还柙候讯。

今年8月10日，香港警察国家安全处探员逮捕黎智英等10人，包括黎智英本人、他的两个儿子、以及另四名壹传媒高层。黎智英早晨在寓所被捕，罪名是涉嫌违反国安法第29条「勾结外国或者境外势力危害国家安全罪」。同日，警方派出200名警员大举搜查《苹果日报》位于将军澳的大楼。黎智英获保释后称「苹果一定撑下去」。

10月15日，黎智英的助手马克·西蒙（Mark Simon）通过社交媒体透露，香港警方早上突袭了黎智英的私人办公室，在黎智英的律师抵达前入内搜索，并带走一批证物。 《美国之音》引述《苹果日报》称，事件发生时，该办公室因为新冠疫情原因没有员工在场，所有职员均在家工作。办公室负责人接到管理处通知后返回办公室，让持搜查令的警员进入搜查。

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谭得志同日被还押候讯

香港人民力量副主席谭得志（外号「快必」）涉嫌多次摆街站时叫「黑警死全家」口号，被控发表煽动文字、公众地方做出扰乱秩序的行为等14项控罪。

案件12月3日于区域法院再讯。《香港经济日报》报导，控方早前要求将案件交由国安法指定法官审理，法官陈广池一开庭即表示自己是国安法指定法官，不论以指定法官或区域法院法官身份处理本案，他都有权处理，再讨论越权问题会流于学术讨论。

报导称，法官将3宗案件合併处理，押后至2021年5月10日开审，并于3月31日再讯，届时辩方将申请终止聆讯。辩方申请保释被拒，被告续还押候讯。

张慈/杨威廉(综合报导)

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