黎智英等9名香港民主派人士再获刑期

（德国之声中文网）包括香港壹传媒集团创办人黎智英在内的当地10名民主派人士因参与组织2019年十一国庆日游行，被分别判处数月徒刑。据当地媒体香港电台报道，案中首4名被告民阵召集人陈皓桓、支联会主席李卓人、社民连梁国雄及民主党何俊仁，承认一项组织未经批准集结罪及一项煽惑他人参与未经批准集结罪，被判监18个月。

民阵召集人陈皓桓庭审后现身

报道援引审判法官胡雅文称，上述人等煽惑他人参与组织的未经批准集结，表明要大量人参与，可以预计游行路线一带会被瘫痪，当区亦曾发生暴力冲突，他们的刑责较其他被告的重。

而壹传媒创办人黎智英、民主党杨森、民主党单仲偕及前立法会议员何秀兰，分别承认一项组织未经批准集结罪，各被判囚14个月。同样承认两控罪的吴文远判囚14个月，蔡耀昌亦承认两项控罪，判囚14个月。

香港电台报道称：辩方指，何俊仁担任过多项公职，长期服务及贡献社会，及追求民主。杨森在大学任教，一生奉献给教育，曾获最佳教学奖，他亦贡献社会，曾因出色的社会服务表现获政府颁发银紫荆勋章。至于单仲偕亦曾担任多项公职，及获政府颁发银紫荆勋章。辩方指，三人均有非凡的社会服务背景，判处监禁对社会没有好处，如法庭认为需要即时监禁，希望可以判以缓刑。

同时民主党何俊仁、杨森及单仲偕的代表律师也表示，三人的动机并非为了个人私利，就如七一回归日一样，每年的十一国庆都有游行让公众表达诉求。事发当日，除了个别时间，大部分时间都是和平进行，没有鼓励或煽动任何暴力行为。

香港2019年十一国庆日游行曾发生暴力冲突

“认罪不认错”

代表律师读出杨森的书面陈词，其中提到他认罪不认错，案发当日只是以和平方式公民抗命，抗议警方滥权剥削市民游行示威的自由。他说，市民更应以和平理性非暴力集会。他愿意接受法律刑责，不会上诉。

负责审判的区域法院听取了各人求情。其中单仲偕和蔡耀昌被判缓刑两年，法庭认为，单仲偕在案中的角色被动，他长期为公众服务，判处缓刑合适。而蔡耀昌提交的求情信提及他为贫苦大众等服务，法庭亦决定判处缓刑。

香港电台援引当庭法官报道称，何俊仁及杨森在其他反修例案件中被判缓刑，但由于他们短时间内，在骚动的时期再犯案，并涉及更严重因素，法庭认为缓刑不再合适。

据当地倡议型媒体《香港01》援引庭审法官胡雅文做出的报道，由于部分被告本身已有刑期在身，三案合计各人刑期后，各被告连同他们在其他案的刑期综合计算后刑期为14至22个月。

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