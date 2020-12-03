黎智英等民主人士入狱  蓬佩奥称「惊骇」

(德国之声中文网) 12月3日，美国国务卿蓬佩奥表示，华府对于香港民主倡议人士被迫害感到「惊骇」。他说: 「我们与黄之锋、周庭、林朗彦、黎智英，以及香港人民，与所有中国人民站在一起。」

黄之锋、周庭、林朗彦三人刚在12月2日因612包围警总案，分别被判入狱13.5个月、10个月和7个月。

周庭在3日迎来24岁生日。她的粉丝专页这一天贴出了她11月27日在大欖女子懲教所写好的一封信。

她说，自己在狱中「度日如年，不知时间流逝」，并写道:「能让我们知道时间的，就只有每天开灯关灯的时间，还有早晚香港电台第2台的广播（原谅我，日后我也不想再听到港台第2台了）。要知道时间，就要问「姑娘」（即惩教署职员）。我总会很在意时间，因为下午是探访时段，黄昏是收信的时间，在漫长的孤单和寂寞中，让我有一点点的期待。」

信中周庭写到要面对判刑的恐惧: 「快要24岁了，本来还在招募礼物，准备趁生日前拍片讲生日开箱。但现在，生日、工作、开箱都没了，只剩下冷冰冰的法庭文件，和等待判刑的不安。」

她也说自己不后悔参与在社会运动中，若非投身社运，「不会造就今日的自己」。最后她祈愿: 「但愿社会早日获得公义，也希望我能在外面度过24岁的生日」。

黎智英未获保释

12月2日壹传媒创办人黎智英、集团另两名高层周达权与黄伟强被警方立案控告涉嫌欺诈科技园公司。三人被通宵扣查之后，于12月3日早乘车押往西九龙裁判法院，由《香港国安法》指定裁判官、总裁判官苏惠德主持提讯。最终，仅黎智英保释被拒并且即刻还押候讯，周、黄二人皆获准担保外出。案件押后至2021年4月16日再审。

香港《苹果日报》报导，12月3日庭上，黎智英与周黄两人不时交头接耳，周达权在聆讯中亦不时向律师交谈并转达指示。黎智英则不时低头沉思。直至裁判官准备宣佈是否批准保释的结果时，三人应裁判官要求站立听取裁决，最终黎智英被拒保释，庭上多人愕然，旁听席有人低呼：「吓？」

香港《苹果日报》报导，今年73岁的黎智英、63岁的周达权与59岁的黄伟强被控一项欺诈罪，指他们为有按租契而使用将军澳工业邨骏盈街8号，并向科技园公司隐瞒有关用途，导致科技园公司蒙受不利，或令苹果印刷或力高顾问有限公司获利。

香港《苹果》报导，三人提出保释申请。黎智英提出以50万元现金及30万元人事担保保释外出，周及黄分别申请以20万及10万元保释外出，提出可以到警署报到及交出旅游证件。

裁判官将下年4月16日再讯，仔细考虑后各人的保释申请及案件后，批准第二及第三被告保释，第二被告以现金20万元及妻子20万人事担保；第三被告以10万元保释。两人不得离开香港、交出所有证件，居住在报称地址、到警署报到等。黎智英保释申请则被拒，还柙候讯。

今年8月10日，香港警察国家安全处探员逮捕黎智英等10人，包括黎智英本人、他的两个儿子、以及另四名壹传媒高层。黎智英早晨在寓所被捕，罪名是涉嫌违反国安法第29条「勾结外国或者境外势力危害国家安全罪」。同日，警方派出200名警员大举搜查《苹果日报》位于将军澳的大楼。10月15日，黎智英的助手马克·西蒙（Mark Simon）通过社交媒体透露，香港警方早上突袭了黎智英的私人办公室，在黎智英的律师抵达前入内搜索，并带走一批证物。 《美国之音》引述《苹果日报》称，事件发生时，该办公室因为新冠疫情原因没有员工在场，所有职员均在家工作。办公室负责人接到管理处通知后返回办公室，让持搜查令的警员进入搜查。

张慈/邹宗翰/杨威廉(综合报导)