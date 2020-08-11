黎智英等人获释 周庭：这是最可怕的一次

(德国之声中文网) 在被港警关押超过一天後，壹传媒创办人黎智英丶前香港众志成员周庭与其他数名周一 (8月10日) 被捕的香港人於周二深夜陆续获释。周庭於周二 (8月11日) 晚间接近11时以总额20万港币获保释，但她的护照被港警没收。当她走出大埔警署接受媒体访问时，周庭表示对於被控违反国安法而遭捕感到突然，对於警方的拘捕理由她仍「不明所以」。

周庭表示，警方告知她被捕是因为今年7月至今利用社群媒体勾结外国势力，但警方并未讲清楚具体时间丶事件与内容。她批评香港政府此举不只是「以言入罪」，更是无中生有。周庭也坦承，此次被捕是她过去几年4次遭逮补以来，最害怕的一次。周庭预计9月1日要回大埔警署报到。

返家後，周庭也於官方脸书粉丝页上，亲自留言说明遭捕的原因与经过。她写道：「被捕四次，这是最可怕的一次。但即使是在警署中，我仍然能从律师口中，听到香港和海外的大家对我的关心和爱。谢谢你们。路很艰难，大家要小心保重。」

黎智英50万港币交保

在周庭获保释後，多名壹传媒高层主管与黎智英的大儿子也陆续於周二晚间10点与11点之间获释。其中，壹传媒的行政总裁张剑虹在以10万港币获保释後，他感谢香港读者捍卫《苹果日报》，也强调《苹果日报》会继续努力。

前学民思潮成员与英国电视台itv的特约记者李宗泽也於周二深夜以2万港币获保释。他获释後，在推特上发布一则推文，表示自己获释後第一件事是喝了瓶可乐。

壹传媒创办人黎智英则是於周三凌晨以总额50万港币获得保释，但香港当局冻结了黎智英高达5000万港币的资产。当他走出旺角警署时，警署外有大批媒体与多名支持者高举《苹果日报》声援黎智英。现场群众高喊「撑苹果，撑到底！」黎智英并未停留接受媒体采访，而是直接进到私家车离开现场。

除了十名周一遭逮补的人之外，港媒报导还有三名在海外的人士也因同样的案件遭港警通缉，包含黎智英的助手Mark Simon丶本月初成为首位被国安法通缉的外国公民朱牧民与刘祖迪。

港警国家安全处高级警司李桂华周一晚间受访时表示，港警日前调查一个透过宣传和游说，要求外国或国际组织制裁或封锁香港政府与组织，这个组织由2男1女在香港运行。另外，有一群媒体高层，利用一个外国户口，为上述组织提供财政支持。李桂华强调，由於「港区国安法」不溯及既往，上述组织是在法律生效後仍积极运作。