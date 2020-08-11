黎智英等人获释 周庭：这是最可怕的一次

黎智英等10人在遭港警关押超过一天後，於周二深夜与周三凌晨陆续获释。周庭在获释後，形容此次拘捕是过去几年来最令她害怕的一次，并批评港府对她的指控是「无中生有」。黎智英获释後则是直接搭私家车离去，并未接受媒体访问。
(德国之声中文网) 在被港警关押超过一天後，壹传媒创办人黎智英丶前香港众志成员周庭与其他数名周一 (8月10日) 被捕的香港人於周二深夜陆续获释。周庭於周二 (8月11日) 晚间接近11时以总额20万港币获保释，但她的护照被港警没收。当她走出大埔警署接受媒体访问时，周庭表示对於被控违反国安法而遭捕感到突然，对於警方的拘捕理由她仍「不明所以」。
周庭表示，警方告知她被捕是因为今年7月至今利用社群媒体勾结外国势力，但警方并未讲清楚具体时间丶事件与内容。她批评香港政府此举不只是「以言入罪」，更是无中生有。周庭也坦承，此次被捕是她过去几年4次遭逮补以来，最害怕的一次。周庭预计9月1日要回大埔警署报到。
返家後，周庭也於官方脸书粉丝页上，亲自留言说明遭捕的原因与经过。她写道：「被捕四次，这是最可怕的一次。但即使是在警署中，我仍然能从律师口中，听到香港和海外的大家对我的关心和爱。谢谢你们。路很艰难，大家要小心保重。」
黎智英50万港币交保
在周庭获保释後，多名壹传媒高层主管与黎智英的大儿子也陆续於周二晚间10点与11点之间获释。其中，壹传媒的行政总裁张剑虹在以10万港币获保释後，他感谢香港读者捍卫《苹果日报》，也强调《苹果日报》会继续努力。
前学民思潮成员与英国电视台itv的特约记者李宗泽也於周二深夜以2万港币获保释。他获释後，在推特上发布一则推文，表示自己获释後第一件事是喝了瓶可乐。
壹传媒创办人黎智英则是於周三凌晨以总额50万港币获得保释，但香港当局冻结了黎智英高达5000万港币的资产。当他走出旺角警署时，警署外有大批媒体与多名支持者高举《苹果日报》声援黎智英。现场群众高喊「撑苹果，撑到底！」黎智英并未停留接受媒体采访，而是直接进到私家车离开现场。
除了十名周一遭逮补的人之外，港媒报导还有三名在海外的人士也因同样的案件遭港警通缉，包含黎智英的助手Mark Simon丶本月初成为首位被国安法通缉的外国公民朱牧民与刘祖迪。
港警国家安全处高级警司李桂华周一晚间受访时表示，港警日前调查一个透过宣传和游说，要求外国或国际组织制裁或封锁香港政府与组织，这个组织由2男1女在香港运行。另外，有一群媒体高层，利用一个外国户口，为上述组织提供财政支持。李桂华强调，由於「港区国安法」不溯及既往，上述组织是在法律生效後仍积极运作。
美国国务卿蓬佩奥周一针对港警抓捕黎智英等10人一事抨击中国政府，表示从此事看出中国无打算改变其治港策略。与此同时，周庭团队成员透过其脸书专页透露，周庭被港警指控因7月起用社交媒体请求外国制裁中国，才被当局以违反国安法拘捕。
香港民众“用钱投票”，抗议当局抓捕黎智英等民主人士。时评人长平认为，香港人的不懈抗争，固然因为他们长期在自由社会培养的独立、正直、勇敢和坚毅，同时也是因为这里还有残存的自由。
在港警周一早晨大规模逮捕壹传媒的创办人黎智英丶他的两个儿子与另外四位公司高管後，香港民主派政治家与律师何俊仁向德国之声表示，这次逮捕的规模令很多香港人感到震惊，他认为这次逮捕是北京为了回应美国制裁11名中国和香港官员所做出的反制行动。