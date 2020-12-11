黎智英涉港国安法案开庭 梁颂恒确认抵美

（德国之声中文网）继香港警方国家安全处周五（12月11日）宣布加控壹传媒集团创办人黎智英一项“勾结外国或者境外势力危害国家安全”罪后，该案于周六由西九龙裁判法院开庭审理。根据多家香港媒体报道，法官决定，案件押后至明年4月16日，以待警方作进一步调查。黎智英不准保释，期间须续还押看管。警方将就黎智英的社交网站Twitter帐户搜证，包括检视逾千段讯息和留言，以及相关的视频访问。

现年73岁的黎智英被控于今年7月1日至12月1日期间，在香港请求外国或境外机构、组织、人员，实施对香港特别行政区或者中华人民共和国进行制裁、封锁或者採取其他敌对行动。

黎智英是第四名遭当局以《国安法》名义起诉的人，该案是当局首次以“勾结外国或者境外势力危害国家安全”罪名提出起诉。

按照《港区国安法》第29条的规定，构成以上犯罪者，将被处3年以上10年以下有期徒刑；罪行重大的，处无期徒刑或者10年以上有期徒刑。

黎智英案颇受国际关注

黎智英被加控罪名后，多名欧美政界人士纷纷表示关切，其中包括美国副总统彭斯（Mike Pence）在其相关推特贴文中称黎智英为英雄，并加上了“#FreeJimmyLai”（释放黎智英）的标签。

黎智英于12月8日才获颁无国界新闻自由奖，当时他呼吁媒体要继续为香港发声。

在12月11日的中国外交部例行记者会上，有日本记者提问：“关于黎智英的问题，日本等国对他的案件非常关心，有人怀疑他的案件是不是以国家安全为由打击言论自由、新闻自由。中方对此有何回应？” 中国外交部发言人华春莹表示：“以国家安全为由打压自由，这不是我们的作为，恰恰是个别国家滥用国家安全名义，无端打压中国人员、机构和企业。”

这名发言人强调：“这个香港的个案不属于外交问题。但是既然你提到打压言论自由的问题，我觉得必须要摒弃偏见，实事求是地看。香港国安法实施之后，香港绝大多数民众都认为他们更安定了，在香港的外国企业也对未来的发展前景充满信心。”

此前，黎智英与两名一传媒高层各被控一项诈欺罪，于本月初在西九龙裁判法院审讯，法官将案件押后至明年4月16日处理，黎智英当日保释申请被拒。

陈浩天非法集结和袭警罪不成立

已被取缔的香港民族党前召集人陈浩天案也于本周六在西九龙裁判法院提堂。香港电台报道称，陈浩天涉嫌于去年7月“光复上水”游行，从后拍打一名警长的头盔，西九龙裁判法院裁判官王诗丽，裁定他非法集结及袭警罪名不成立。

裁判官指出，本案最重要的争议点是犯案人是否真是被告，警方在案发后逾一个月拘捕被告时，在他身上检取的八达通，曾于案发当日用以乘坐港铁由大围至上水，而在被告家中捡取的衣服与犯案人衣饰相似。但裁判官认为，八达通出闸时间与案发时间贴近，要在短时间内从港铁站到案发现场，时间似乎十分紧迫，而犯案人的衣饰没有特别特徵，款式也十分普通，不能排除被告只是有相似的衣服。

裁判官说，控方提供的案发现场片段时间短，犯案人面容被口罩遮蔽，法庭无法单凭相中人外露的眉毛和眼睛辨认容貌，与被告作比对，基于疑点利益归于被告，判两项罪名不成立。

香港“立场新闻”报道称，陈浩天在庭后向记者表示，今次案件再次证明“好多滥捕滥告”。对于会否担心自己成为国安法针对的对象，他表示，中共和港府有系统有目标清算，当越来越多人被捕，他亦有可能成为下个目标，但称自己无计划离开香港，“我觉得即使离开香港，亦唔见得比较好”。

梁颂恒确认抵美 宣布与家人断绝关系

而之前被传已离开香港的立法会前议员梁颂恒周五用中英文在其脸书网页发文称：“ 本人梁颂恒谨此宣布，与香港的家人断绝一切关系，并辞去青年新政的一切职务。从今以后，本人之言行与他们全无关系。”



梁颂恒周六召开网上记者会确认，现正身处美国华盛顿，将会申请政治庇护。据香港《明报》报道，他在记者会上表示，抵达美国后的个多星期曾与美国国会议员、政府官员会面，但未能透露人名；讨论议题包括美国会否提供“救生艇”向无BNO（英国国民海外护照）港青提供庇护。

梁颂恒指出与美国议员、官员会面议题还包括微调制裁香港计划。他认为制裁现主要针对高级官员，虽是好开始，但只制裁特首林郑月娥阻止不到警暴或政治打压，应针对中国命脉，如香港金融系统，令中国回到谈判桌。被问到是否因此预计会触犯《港区国安法》，梁颂恒称“欲加之罪何患无辞”，他不打算理会《港区国安法》。

梁颂恒还介绍，他9月底出狱后，被疑似执法系统相关者跟踪，担心人身安全而离港；他无刑事控罪在身，早前已服刑的非法集结案正上诉，有其他民事案件，包括被立法会追薪约90万，欠政府讼费500多万等，他已交予香港法律团队处理。

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