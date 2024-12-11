黎智英法庭自辩"集中营"说法

黎智英表示，"集中营"一词是比喻港人身处在监控之下，活在恐惧之中的心理状态，而不是指真正的集中营。

（德国之声中文网）受到"串谋刊印煽动刊物"、"串谋勾结外国势力"等罪名指控的壹传媒创办人黎智英12月10日再度出庭。

2020年7月，就在香港国安法生效后不久，黎智英在《苹果日报》专栏撰文，称香港变成了"无形集中营"。

他当时写道："祖国终于让我们尝到活在共产主义制度下的滋味。国安法揽炒式让我们真正回归祖国的怀抱，在我们头上高悬利剑，做成震慑效果，我们永无宁日战战兢兢，就是为了要改变我们生活的行为和习惯。"这些文字，如今成了黎智英"串谋刊印煽动刊物"、"串谋勾结外国势力"的罪证。

上个月，黎智英开始在法庭自辩。12月10日，他在回应质疑时称，当时该文反映了自己的真实想法。

综合《明报》、法庭线、自由亚洲电台等媒体报导，黎智英表示，正因为觉得活在共产体制下很可怕，所以12岁就从中国大陆逃到香港，"中国很可怕，香港很吸引人，对我来说就像天堂"。他说，现在中国在经济上有进步，政治上却仍然可怕。

黎智英也解释"集中营"一词是比喻港人身处在监控之下，活在恐惧之中的心理状态，而不是指真正的集中营。他否认自己有意图透过文章煽动仇恨，他说："我从没有仇恨，也没意图煽动仇恨，我自身也不会怀有仇恨。"

（综合报道）

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