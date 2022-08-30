 黎智英案英国外援律师遭拒 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.09.2022

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时政风云

黎智英案英国外援律师遭拒

壹传媒集团创办人黎智英涉嫌"煽动和勾结外国势力"罪行第二次案件管理聆讯已经开始。辩方表示，一名来自英国伦敦的大律师来港加入辩护团队的申请遭拒。

黎智英戴着口罩 被香港警方押出法庭（资料图片）

黎智英不认罪，否认"煽动和勾结外国势力"罪行（资料图片）

（德国之声中文网）壹传媒集团创办人黎智英以及与香港《苹果日报》相关的三家公司涉违反《香港国安法》的案件于9月30日在香港高院进行第二次案件管理聆讯。辩方在聆讯期间表示，一名来自英国伦敦的大律师来港加入辩护团队的申请遭拒。

法新社报道称，30日当天，高等法院原讼法庭法官李运腾（Alex Lee）证实，律政司司长和香港大律师公会都反对为黎智英申请"伦敦律师"。香港司法部则表示，不会对个别案件发表评论。

按照香港现行法律的规定，来自英国法系管辖区的律师能够在香港的法律体系内工作，特别是在可能需要他们的具体专业知识的案件中。代表香港法定诉讼律师的专业团体--香港大律师公会表示，它"将反对接纳海外律师代表黎明先生的申请"。该协会在一份声明中说："我们认为，现在的情况不符合以特别方式接纳海外律师的既定标准。"

苹果日报最终章：香港敢言媒体的殒落

黎智英的律师彭耀鸿本周五告诉法新社，他预计关于法律代表的争议将在12月初的审判开始前得到解决。

黎智英2020年8月被捕时，警方扣押了他的两部手机。黎智英的律师称，警方扣押黎智英的手机是在他本人不知情和不同意的情况下发生的，而且是在其律师到达前。黎智英随后入禀法院，称手机内涉及新闻材料等资料，警方无权查阅。香港高等法院法官陈嘉信8月30日裁定，警方可以以国家安全为由，查阅被监禁的媒体大亨黎智英(Jimmy Lai)的两部手机

74岁的黎明是香港最知名的民主运动人士之一。黎的辩护律师表示，黎智英将不认罪，否认"煽动和勾结外国势力"罪行。此罪可被判终身监禁。多年来，他具有小报性质的《苹果日报》对中国共产党进行了严厉的批评，并公开支持民主。香港律政司以案件具"涉外因素"为由，指示黎智英等案不设陪审团，由三名国安法指定法官审理。

去年，官方在根据新的安全法冻结其资金后，《苹果日报》倒闭。现年74岁的黎智英与壹传媒的6名前主管，被指控密谋与外国势力勾结违反国安法。今年8月，港壹传媒6名前高阶主管被披露，已根据香港国家安全法承认勾结串通认罪。检方称，他们曾寻求外国政府对香港或中国大陆，采取国际制裁或敌对行动。黎智英是唯一不认罪的人。

  • Tyccon Jimmy Lai

    香港告别《苹果日报》

    创办人黎智英

    《苹果日报》1995年由富商黎智英创办。少年时从广东偷渡至香港的黎智英曾公开支持89民运，并因此受到大陆官方的制裁。他于1990年创办壹传媒有限公司后，旗下出版《壹周刊》等报刊杂志，之后扩展到电视、网络等媒体，并于2003年创设台湾《苹果日报》。黎智英曾在电视广告中咬着苹果说「每日一苹果，没人骗到我！」

  • Hongkonger «Apple Daily» stellt Betrieb ein

    香港告别《苹果日报》

    颠覆香港报界

    为吸引读者，《苹果日报》采用彩色印刷、新潮排版及口语化大标题，内容上也包罗万有。该报创刊短短几个月内，便彻底颠覆了香港报业的游戏规则。不过该报为了销量不惜哗众取宠，因狗仔队文化丶卖弄色情暴力等，被指过分煽情和娱乐化，并不时陷入道德指责以及司法纠纷。但其调查性报导也得到读者的认可。香港中文大学2019年的传媒公信力调查显示，《苹果日报》在香港收费报纸中排名第三。

  • Hongkong China Zeitungskiosk Zeitungen

    香港告别《苹果日报》

    拒绝被“染红”

    该报立场鲜明，有多个时事评论专栏批评中共高层和港府，并经常报导内地维权人士如刘晓波等状况，同时高调支持香港民主运动，多次在社会运动中表态，甚至呼吁读者上街。1997年香港主权移交後，《南华早报》丶《明报》等多家本地报章相继被中资入主丶收购，《苹果日报》被视为香港唯一未被「染红」的主流媒体。

  • Hongkong Festnahme Medienunternehmer Jimmy Lai

    香港告别《苹果日报》

    国安法紧箍咒

    从2014年的雨伞运动到2019年的返修例运动中，《苹果日报》可谓立场鲜明。2020年8月10日，该报创办人黎智英涉《香港国安法》 被捕，《苹果日报》总部被警方搜查。次日该报头条标题为"苹果一定撑落去"，印量由两星期前的7万多份涨到55万份，市民们排长队购买。

  • Apple Daily Zeitung Next Media Taiwan

    香港告别《苹果日报》

    台湾停刊

    2021年5月15日，发行18年的《台湾苹果日报》宣布停刊。公告称，“《台湾苹果日报》在新闻战场并没有输”，而是“输在香港局势恶化，造成我们无法再长期支撑亏损”，因此 “忍痛割捨纸本”，集中资源发展《苹果新闻网》。同一天，其母公司香港壹传媒创办人黎智英的财产被冻结，香港保安局的依据是“香港国安法”。

  • Weltspiegel 18.06.2021 Hongkong Durchsuchung Apple Daily

    香港告别《苹果日报》

    逮捕高层 冻结资产

    2021年6月17日，警方以涉嫌违反国安法为由第二次搜查《苹果日报》，拘捕5名报社高管。该报被指刊文呼吁外国制裁香港及中国，涉嫌“串谋勾结外国势力危害国家安全”。 当局还冻结《苹果日报》三家关联公司资产共1800万港元，造成报社无法继续运营。

  • Hongkong Zeitung Apple Daily letzte Ausgabe

    香港告别《苹果日报》

    民众排队购买最后一份报

    6月23日，壹传媒宣布，《苹果日报》24日出版最后一期印刷版后，即日停刊，网络版也同时终止运作。最终版的头版标题是“港人雨中痛别，我哋撑苹果”，印刷了创纪录的100万份。香港街头再次出现市民排长队买《苹果》的景象。


（法新社等）

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