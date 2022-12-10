黎智英案延后审理 待北京解释国安法

（德国之声中文网）美联社周四（12月1日）报导，香港壹传媒集团创办人黎智英国安法案开庭日遭延期至13日，原因是要等待中国全国人大常委会就香港国安法释法结果出炉，以裁决黎智英能否聘用英国御用大律师欧文（Timothy Wynn Owen）为其出庭。

港媒《明报》报导，黎智英被告"串谋勾结外国或境外势力"的案件原定于1日审理，但香港律政司在庭上提出申请，要求将案件押后7天以待人大常委会释法，获得高等法院批准。而辩方则在庭上透露，欧文的工作签证延期申请目前遭到入境处搁置。

美联社报导，若北京干预此事，将是中央承诺自1997年香港回归后50年内都将尊重香港司法独立和公民自由以来，第6次介入香港司法。

11月28日，香港终审法院拒绝律政司有关黎智英聘请英国大律师的上诉许可申请。原先这意味在这桩涉及国安法的案件中，黎智英已获准聘用为其出庭辩护。

然而香港特首李家超随即表示向北京中央提请由全国人大常委会释法。李家超提到，目前无方法排除不存在在港全面执业资格的外籍律师受外国势力影响的风险，因此要求人大释法，不允许外籍律师参与涉及国家安全的案件，以确保遵从国安法第63条有关保密的规定。

香港法治受挑战

中国国务院港澳办发言人28日表示，香港国安法实施以来，香港特区依法履行维护国家安全的宪制责任，取得明显成效。“但近期，在部分涉及香港国安法案件特别是黎智英案的办理过程中出现一些现象，值得高度警惕”。

发言人称，黎智英涉嫌“勾结外国或者境外势力危害国家安全罪”，而香港有关法院批准由英国御用大律师代理黎智英案，与《香港国安法》关于特区行政、立法、司法机关应当依法有效防范、制止和惩治危害国家安全的行为和活动的规定相悖，违反香港国安法的立法精神和法理逻辑。

黎智英聘用的大律师欧文对路透社表示，他暂时无法就当前的情况发表评论。

加拿大皇后大学助理法学教授张语轩（Alvin Cheung）在接受路透社采访时表示：“我们看到的有关释法的问题上就是：我怎么都会赢，反正我不吃亏。”

国安法生效后的香港 前香港众志成员周庭被捕 8月10日，继黎智英等人被捕后，23岁的前香港众志的成员周庭，也在住所遭十多名港警逮捕，指她涉嫌「勾结外国或境外势力危害国家安全罪」。周庭粉丝专页指，她在过去一个月屡遭不明人士跟踪，有人在其居所外安装红外线镜头，至她被捕后才被拆除。周庭在《港区国安法》通过后已随即宣布退出香港众志，表明无法再参与国际连结工作。她被捕的消息让外界质疑国安法有追溯期。

国安法生效后的香港 壹传媒创办人黎智英被捕 8月10日，香港警方进入黎智英寓所，以涉嫌违反国安法「勾结外国势力」为由将其拘捕，也到西贡拘捕其次子黎耀恩，部份壹传媒高层也被捕。数以百计警员随后进入苹果日报总部搜查9小时，曾超越法庭手令范围翻阅记者桌上的文件，又阻止部分中外媒体在大楼外采访。

国安法生效后的香港 美国制裁11名中港官员 8月7日，美国财政部宣布制裁11名中港官员，包括香港特首林郑月娥、中联办主人骆惠宁、港澳办主任夏宝龙、港澳办副主任张晓明等。遭制裁人士和其亲属未来将被禁止移民或入境美国。林郑幼子林约希正攻读哈佛大学数学博士，有报导指他已离开美国。

国安法生效后的香港 港府通緝6名海外人士 7月31日，香港警方通緝6名流亡海外人士，羅冠聰、陳家駒、鄭文傑、黃台仰「涉嫌煽動分裂國家」，劉康、朱牧民「涉嫌勾結外國或境外勢力危害國安」。其中，朱牧民具有美国身份，成为第一名因国安法被通缉的外籍人士。

国安法生效后的香港 12名民主派人士被DQ 7月30日，黄之锋、杨岳桥等12名民主派立法会选举参选人被取消资格(DQ)。港府认为他们不会真心拥护《基本法》，因此决定提名无效。隔天，港府以疫情为由，宣布引用《紧急法》押后立法会选举一年至2021年9月5日举行。

国安法生效后的香港 五眼联盟全部暂停对港引渡协议 继英国、澳洲、加拿大与美国之后，新西兰于7月28日宣布暂停与香港之间的引渡协议，相当于「五眼联盟」全数成员都暂停与香港签订的引渡协议。中国对这些国家「单方面宣布暂停」的做法表示坚决反对，同时宣布暂停香港与上述国家的引渡协定。

国安法生效后的香港 酒店改装国安公署 中央驻港「第四机构」国安公署改装铜锣湾维景酒店作临时基地，7月8日凌晨在外墙挂起国徽，早上举行升旗及揭幕仪式。新华社发布照片，为牌匾揭幕的包括中联办主任丶国家安全事务顾问骆惠宁丶驻港国安公署署长郑雁雄丶全国政协副主席董建华和梁振英丶行政长官林郑月娥。

国安法生效后的香港 与记者的「安全距离」 驻港国安公署开幕当天，大批传媒到场追访，却被挡在水马外面，周围警员重兵驻守。当局在酒店外围设采访区，但距离酒店正门约100米之遥，记者只能够隔着重重水马窥探里面情况，难以拍摄开幕过程，也听不到嘉宾致辞内容。 为了这样的安排，警方封锁酒店附近一带街道，大量巴士被逼改道，附近居民还因此需要区议员协助找路。

国安法生效后的香港 前众志成员周庭认罪 黄之锋丶林朗彦和成员周庭，6月30日因应《港区国安法》通过，宣布退出香港众志，之后香港众志宣布解散。黄、林、周三人涉於去年6月21日号召群众包围警察总部，分别被控煽惑他人丶组织或参与未经批准的集结等罪名。7月6日，周庭在东区裁判法院当庭承认两项控罪，黄之锋和林朗彦则否认所有控罪。

国安法生效后的香港 罗冠聪证实离港 罗冠聪7月5日在英媒《每日邮报》撰文，证实自己在《港区国安法》生效以前就已经离开香港。他在文章中说，自己不想离开香港，但港区国安法生效之后，认为自己将会成为北京领导人的目标。之后罗冠聪公开自己人在英国。

国安法生效后的香港 反讽与暗语 《港区国安法》能够禁止直白的抗争语言，但是却无法限制人们的创意。这一句话「起来! 不愿做奴隶的人们!」是中国国歌的第一句歌词，被人写在香港街头却也另有深意。

国安法生效后的香港 空白连侬墙 延续白纸抗议的思路，一些支持香港抗争者的「黄店」在撕除可能有港独意味的标语和装饰品之后，用空白的便利贴组成新的连侬墙，让观者自行解读意思。

国安法生效后的香港 白纸抗议 7月2日晚间，港府明确宣布「光复香港时代革命」为「港独口号」、有违反《港区国安法》之虞。香港人为了避免触法，开始用更灵活的方式表达不满: 举起一张白纸，让观看者自行解读意思。

国安法生效后的香港 举杯同庆 《港区国安法》生效的第一个早晨，也是香港回归23周年纪念日当天。庆祝典礼第一次排除泛民议员，香港特首林郑月娥、中联办主任骆惠宁皆表态支持中央。港澳办副主任张晓明则在北京说，国安法是给香港的「生日礼物」。

国安法生效后的香港 第一批触法者 《港区国安法》实施后首个七一，香港示威民众按往例在当天上街抗议，只是人数不如往年。港警宣布当日逮捕370人，其中有10人涉嫌违反《港区国安法》被捕。

国安法生效后的香港 港警旗帜新颜色 过去香港警察的警告旗帜只有黄、蓝、红、橙、黑等颜色，在7月1日，港警首度举起新颜色「紫旗」，警告示威民众的行为涉嫌违反《港区国安法》。



今年5月，英国前司法大臣巴克兰（Robert Buckland）和澳大利亚退休法官柯比（Michael Kirby）共同签署了一份分析性报告。张语轩是报告起草小组成员之一。这份报告分析认为，人大常委会释法是对香港法治的主要威胁之一。

这份报告称：“全国人大常委会是一个政治（且非民主）机构，其程序是闭门进行的，缺少诉讼各方的参与。它的决定是出于政治考虑而不是法律评估，几乎不包含任何推理。”

香港大律师公会发表声明指出，人大常委会可按情况在适当时候行使香港国安法的解释权，但是应审慎行使。大律师公会表示，人大常委会行使解释权时，无可避免会引起一些对香港法律制度的讨论及批评。公会同时相信，香港的法院及法律界将继续履行国家安全的责任，并维持法治及保持司法独立。

身为大律师公会成员的5名刑辩律师和商业律师私下表示，行业内对人大常委会可能会释法一事进行广泛讨论。他们担心此举会进一步削弱香港的法治传统。因为长久以来，检方和辩方都聘用外国律师。

香港一位不愿透露姓名的资深刑辩律师说：“这是一个严峻的时刻。我们当中一些人会加快离开（香港）的计划。信号已经非常明显。”

包括李家超在内的香港官员一再表示，香港坚定地致力于维护法治，香港独立的司法权力受到基本法保护。

專訪黎智英：我會與香港共存亡

（路透社等）

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