黎智英律師團求見英相 港府：或藐視法庭

（德國之聲中文網）香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反《國安法》，羈押後延至今年9月開審。英國廣播公司（BBC）週二（1月10日）報導，黎智英的英國律師團隊致函英國首相蘇納克（Rishi Sunak），希望在黎受審前緊急會面，並已與英國外交部副大臣會面。香港特區政府對此譴責，表示被告若勾結外國政治力量逃避司法審判，極可能構成藐視法庭。

《香港國安法》在2020年實施後，民主派大亨的黎智英長期被視為頭號目標、面對多項控罪，迄今已被囚兩年。除去年因違反其報社的租賃合同，被判詐欺罪成立、處5年9個月徒刑外，港府另依《國安法》指控他「勾結外國勢力、危害國家安全」和「串謀發布煽動刊物」等罪。

黎智英原欲聘請英國人權律師歐文（Tim Owen KC）代表他出庭，但中國最高立法機構、全國人民代表大會常務委員會後來裁定，香港特首有權禁止外國律師參與國安相關審判，此案因而延至今年9月開審，黎智英的代表律師目前仍待作出最終決定。若此案罪名成立，現年75歲的黎智英恐在獄中度過餘生。

律師團求助英國 港府譴責

BBC 報導，黎智英的英國律師團日前去信英國首相蘇納克，希望在黎智英面對《國安法》審訊前進行緊急會面，希望商討可確保黎智英獲釋的方法。信中，律師團形容黎智英所受的指控「令人深感憂慮」、「具象徵意義」，並稱英國政府本月稍早已同意，讓團隊會晤外交部的副大臣。

該律師團亦曾先後求見英國兩任外交大臣，並稱他們的首次會面請求被拒，第二次則未獲回音。律師團領袖、英國御用大律師蓋勒（Caoilfhionn Gallagher KC）並在信函中強調，美國政府已針對黎智英的欺詐罪判決進行譴責，但英國政府尚未就此發佈正式聲明。

據路透社報導，英國首相蘇納克的發言人證實，英國外交部已向黎智英提供了一段時間的支援，其律師團10日更已與英國外交部印太區域事務國務大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）會晤。發言人更進一步表示，英國政府永遠支持人權、自由以及法治：「我們已明確表達，香港當局必須停止針對黎智英等民主派的聲音。」

對此，港府於10日深夜發表聲明回應，「強烈反對」外國政府對黎智英案件的干預，以及對香港特區政府的「不實指控和批評」。

據港府轄下媒體香港電台（RTHK）報導，港府發言人譴責黎智英律師團及英國政府「企圖破壞香港法治和干預香港司法獨立審判權的行為」，並警告任何國家企圖干預香港的司法程序，或是任何被告企圖勾結外國政治力量逃避司法審判，都極有可能構成藐視法庭。

黎智英之子：父親無罪，囚禁他才是犯罪

BBC報導，黎智英的兒子黎崇恩（Sebastien Lai）表示，其父20多年來為爭取香港民主放棄了許多，「當英國把香港還給中國時，確實承諾了民主」，如今更不該身陷囹圄。

與父親同據英國籍的黎崇恩目前住在台灣，自黎智英因《國安法》被捕後，他既無法肯定父親的歸來、亦無法確定自己能否返港。

談及父親被關押一事，現年28歲的黎崇恩認為：「他為了擁護這些我們視為理所當然、神聖不可侵犯的價值而被關押」，他的父親未曾犯下任何罪行，「把他關進大牢才是犯罪。視而不見和默不作聲才是罪行」。

（綜合報導）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。