（德国之声中文网）本周二（1月2日）针对香港媒体大亨黎智英因涉嫌违反香港国安法的审判中，黎智英庭上表示不认罪。根据香港01报道，黎智英在4名惩教人员看管下步入犯人栏，身穿深蓝色西装及白色衬衫，精神不俗。他在开庭前多次探头望向家属席点头微笑，坐在家属席的幼子则轻轻挥手回应。案件不设陪审团，由三名国安法指定法官杜丽冰、李素兰和李运腾审理。

黎智英被指请求外国对中港实施制裁，涉违国安法，他和三间《苹果日报》相关公司，被控串谋勾结外国势力，及串谋发布煽动刊物等共四罪。控方读出开案陈词，指黎于涉案期间，和多名前美国官员有直接联系，包括前驻港澳总领事郭明瀚（James Cunningham）、前国防部副部长沃尔福维茨（ Paul Wolfowitz）等，黎还被指曾会晤多国多名官员，包括美国前副总统彭斯等。香港01报道，法庭书记向黎读出控罪，黎站起身聆听控罪后说：“不认罪（not guilty）。”

有政治动机？

76岁的黎智英在2020年8月与《苹果日报》多名高层因涉嫌违反香港国安法而被捕，遭控“串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪”、“串谋发布煽动刊物罪”等罪名，最高恐被判处无期徒刑。

美英等西方国家密切关注这起案件，将其视为对香港司法独立和在国安法实施下香港自由的一项重要测试。 这个2020年实施的新法大幅降低了对“国家安全”罪的起诉门槛，使批评中共变得更为困难，而黎智英及《苹果日报》曾发过批评之声。 英国和美国都发出过立即释放黎智英的呼吁，并认为案件具有政治动机。然而，香港当局对黎智英将无年法得到公正审判的说法提出异议，表示法律面前人人平等。

拒绝认罪 黎智英案开庭

（美联社，法新社，路透社等）

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