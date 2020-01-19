黎智英家中被捕 助手:港府散布恐吓信号

(德国之声中文网) 壹传媒创办人黎智英28日早上在家中被港警拘捕。多家港媒报导，民主党杨森和工党副主席李卓人也分别被警方带走调查。

壹传媒管理高层，黎智英助手Mark Simon第一时间也在推特上要求警方放人。他说:「这些人皆无逃亡之虞，警方应该尽快处理并释放他们。」

他对德国之声表示:「早上的逮捕完全没必要，口头直接传唤他们即可」。他强调「此举与法制无关」，认为港府是故意借此散布恐吓信号。

秋后算账?

根据香港《苹果日报》，香港多名重案组警员今早至黎智英寓所将其逮捕。报导提到，黎因为涉嫌去年参与8月31日反修例遊行而遭拘捕。

同样遭到警方带走还有民主党杨森和工党副主席李卓人。香港01报导说，「警方暂未有计划拘捕更多人」。

工党在李卓人被捕后在脸书即刻发表声明，表示李卓人「遭警方以参与去年8月31日遊行为由上门拘捕」。声明中也强调:「谴责警方滥捕，打压香港人的示威权利。」

2019年8月31日，民阵原订发起「人大831 落闸五周年」的遊行遭警方反对。民阵宣布取消后，大批民众还是自行发起活动。壹传媒创办人黎智英和工党李卓人也加入参与。不过晚间活动演变成警民冲突。当天深夜也发生警员冲入地铁站无差别打人的「太子站事件」。

恐吓记者也列罪名

香港01、无线新闻和《东方日报》都提到，黎智英也被警方指控涉嫌恐吓记者。事发在2017 年6 月4 日。当时黎在维园与《东方日报》一名记者有言语冲突。《东方日报》指黎智英以粗口辱骂和恐吓其记者。

邹宗翰/张慈 (综合报导)