黎智英再背二詐欺罪 美參議員控中國抹黑

（德國之聲中文網）壹傳媒集團創辦人黎智英週二（10月25日）遭香港國安法官以違反該報總部大樓租約條款為由，裁定兩項詐欺罪成立。澳大利亞廣播公司（ABC）表示，這項新指控顯然是為了懲戒其過去參與的社運活動。

據報，黎智英被指控在1998至2020年間，將壹傳媒辦公空間轉租給旗下子公司Dico，以從事秘書相關業務，未正式向簽訂租約的香港科技園公司（HKSTP）申請牌照。

《香港自由新聞》（HKFP）報導，審理該案之法官陳廣池表示，他不相信黎智英在申請其他公司牌照時「忘記」Dico的存在，「（黎智英）肯定是因為知道Dico不符合許可條件，才沒有提出申請。」根據法庭審理中披露的案件細節，租約規定該集團辦公室只能用於「報紙和雜誌的出版和印刷」。

壹傳媒前行政總監黃偉強也因涉入其中，遭法院裁定一項欺詐罪成。

然而，黎智英的律師在結案陳詞中表示，被告沒有責任向房主透露Dico的存在，且此案應依民事案件而非刑事案件處理；黃偉強的律師則說，當事人並不知道Dico一事。

法官回應，他不接受黃偉強只是一個「差使」。在與壹傳媒刊物《蘋果日報》合作了20多年後，「如果（黃）只是個跑腿的人，那他應該也是在替高層跑腿的人。」

而前壹傳媒首席營運長周達權（Royston Chow）原本是共同被告，近期與控方達成協議，以證人身份協助起訴黎智英及黃偉強，換取其刑事責任的豁免權。

黎智英的律師要求聯合國調查此事，認為周達權所給予的證詞是在監禁及多起罪名等「法律騷擾」下而產有的言論。

台灣中央社報導，美國參議院外委會共和黨首席議員瑞施（Jim Risch）今（26日）率領15名跨黨派參議員，發布聯合聲明譴責香港法院判決。他們於聲明中指控：「中共利用虛假詐欺罪名抹黑黎智英，試圖合理化12月涉及國安法的假審判。」

現年74歲的黎智英是香港知名的民主運動人士之一。去年8月，他與壹傳媒的6名前主管，被指控密謀與外國勢力勾結違反國安法。同年，官方在根據新的安全法凍結其資金後，其創辦之《蘋果日報》宣布倒閉。

針對此二項詐欺罪名，法庭將於11月24日審理兩名被告的減刑及判刑，在此之前，黎智英將持續遭羈押候審，而黃偉強則獲准維持保釋。

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