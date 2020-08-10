(德国之声中文网)

苦涩童年

1948年12月，黎智英出生在广东省会广州，当时国共内战已接近尾声，中国共产党在一年之后宣告中华人民共和国成立。黎智英七岁时，父亲逃亡香港，母亲被抓去劳改，他和同样未成年的姐姐和妹妹相依为命，靠变卖家产以及去火车站帮旅客搬运行李勉强为生，挨饿受辱是经常发生的事情。

黎智英后来在其自传《我是黎智英》一书中是怎样描述这段童年记忆的：“解放后，父亲叛逃香港，家财散尽，母亲也遭批斗送去劳改，8、9岁就要赚钱养活自己和姐妹。曾经替一名香港旅客搬运行李，但是他没有赏钱，只给一块由香港带来的巧克力，由于从未见、食过，放入口后，觉得是天下间最美味的巧克力。我心想，这是香港人，巧克力必来自香港，香港必是人间天堂，所以我也应该去香港了！”

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12岁那样，黎智英实现了“做香港人”的人生理想。1960年，中国发生严重饥荒，毗邻香港的广东发生大规模“逃港潮”。黎智英只身借道澳门逃亡香港，当时他身上只有一港元。很快他在一家制作手套的工厂里找到了工作，最初月薪只有八美元。但他工作积极努力，深得厂方赏识，工资和奖金逐年增加，他将省下来的薪水去投资股票。因为家境贫寒，黎智英一直没有机会接受完整教育，于是他在工作之余，博览群书，并通过自学熟练掌握了英语；这段工作和学习经历，为他日后成为企业家奠定了重要基础。

1981年，在股市上赚了钱的黎智英，开创了连锁服装品牌佐丹奴（Giordano），短短几年时间就得以发展壮大，成为当时风靡中港台的主要时装品牌之一。

六四”枪响后弃商从文

1989年，中国大陆发生了席卷全国的民主运动。身为企业家的黎智英同情抗议学生，他旗下的佐丹奴印制大量印有民运口号的T恤供人们游行抗议时穿着。他本人也发表公开信敦促时任中国总理的李鹏下台谢罪。

89民运遭血腥镇压后，黎智英也成为首批受北京整肃的香港商人之一。佐丹奴在中国大陆的全部业务遭到封杀，黎智英损失惨重，被迫低价出售股权，退出了他一手打造的佐丹奴时装王国。从此黎智英弃商从文，转而投身传媒事业，先后创办了壹传媒、《壹周刊》和《苹果日报》。由于经常批评中国政府，黎智英本人被中国大陆禁止入境，他经手的报刊书籍也均被列入黑名单。

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“我会继续待在香港，奋斗至最后一天”

长期以来，黎智英一直是香港民主运动的重要支持者和资助者，也因此受到北京和香港建制派的批评，甚至指控他的捐款为黑金。前不久，黎智英接受法新社采访时表示：“童年时代，我身无分文来到香港，我获得的一切，都应当感谢香港这块自由的土地。因此我有必要回馈香港的自由。”

2020年8月10日，黎智英遭香港警方逮捕，罪名为涉嫌违反国安法第29条中，勾结外国或者境外势力危害国家安全罪，另涉及串谋欺诈及煽动罪，同时被捕的还有他的两个儿子黎见恩及黎耀恩。

六月底，港版国安法生效前夕，黎智英接受德国之声专访，被问及是否担心成为国安法首批打压目标时，黎智英表示：“我一点也不担心，我也不会离开香港。我会继续待在香港，奋斗至最后一天。无论我是不是北京运用国安法打压的首要目标都不重要。现在每个香港人都相当担忧，尤其是在传媒界工作的香港人，因为我们任何公开发言或是发表的报导都可能被政府作为是‘颠覆国家政权’或‘煽动骚乱’的证据。我认为，香港内部所有人都必须为‘港版国安法’做好准备。”

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