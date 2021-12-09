黎智英以“煽惑及参与未经批准集结罪”被判入狱13个月

（德国之声中文网）74岁的黎智英是香港《苹果日报》的创办人。今年6月，该报由于香港政府以《国安法》的名义拘捕多名高层并被冻结资金，造成资金断裂，被迫停刊。

黎智英目前在香港监狱中服刑。他之前被中国官媒列为“祸港四人帮”之首，在去年被香港警方拘捕。黎智英此前已经因为组织和参与2019年的三次游行获刑20个月。他同时还涉及其他待审案件，其中也包括涉嫌违反香港国安法等。

上周，黎智英和支联会副主席邹幸彤以及香港记者何桂蓝均被法院裁定“未经批准集结罪”成立。

本周一（12月13日），包括黎智英在内的8名被告被区域法院宣告刑期。

观看视频 05:10 專訪黎智英：我會與香港共存亡

多名泛民人士被指去年在未获批准的情况下，仍到香港维园出席六四晚会，控方检控了26人。法新社指出，香港政府不断加强压制在香港举行纪念1989年天安门民主运动的活动。

去年泛民派人士在出席维园六四晚会时发表了演讲并且对媒体表示，他们呼吁香港人，无论身处何地，都可以为纪念“六四”点燃一根蜡烛。

去年活动当天，黎智英只是在维园点燃了一根蜡烛。但是审案法官胡雅文（Amanda Woodcock）认为，由于黎智英的名气和声望，此举仍可被看作是“煽动”他人参加非法集会。

周一，黎智英的律师彭耀鸿在法庭上代其朗读求情信时称，“若悼念有罪，那就将这些罪行加诸在我身上，让我承受罪行带来的惩罚，与那一群年轻人共同肩负坚持真相与正义所带来的重担与荣光”。

信中还表示，黎智英自称没有参与去年的六四晚会，只是在媒体前点起烛光，“以提醒世界要记得于31年前，有一群在天安门广场为真相与公义付出性命的年轻人”。

邹幸彤在法庭上自行求情时指出，“此次审讯并不是针对她，真正受审是香港多年坚持的六四晚会”。她说，“现今香港的言论自由、结社和政治行动空间越发缩小，甚至是崩溃，与新冠疫情为这座城市带来的情况一样普遍及痛苦，甚至更为痛苦”。

她说：“被良知驱动的人并不会被牢狱吓怕，尽管有禁令和越来越严苛的法律，但烛光将继续存在。”

与黎智英同一批被宣布刑期的另外7人中，有5人自行认罪，他们分别是李卓人、蔡耀昌、梁耀忠、梁锦威和胡志伟。黎智英、邹幸彤和何桂蓝坚持不认罪。这8名被告被判入狱4.5至14个月。

去年7月，香港律政司先后向26名人士发出传票，指他们明知而参与未经批准集结，亦有部份人士同时被控煽动他人参与的罪名。目前这当中已有24人被判有罪入狱。罗冠聪及张昆阳此前已离开香港并流亡海外。法庭已向两人发出拘捕令。

国安法生效后的香港 前香港众志成员周庭被捕 8月10日，继黎智英等人被捕后，23岁的前香港众志的成员周庭，也在住所遭十多名港警逮捕，指她涉嫌「勾结外国或境外势力危害国家安全罪」。周庭粉丝专页指，她在过去一个月屡遭不明人士跟踪，有人在其居所外安装红外线镜头，至她被捕后才被拆除。周庭在《港区国安法》通过后已随即宣布退出香港众志，表明无法再参与国际连结工作。她被捕的消息让外界质疑国安法有追溯期。

国安法生效后的香港 壹传媒创办人黎智英被捕 8月10日，香港警方进入黎智英寓所，以涉嫌违反国安法「勾结外国势力」为由将其拘捕，也到西贡拘捕其次子黎耀恩，部份壹传媒高层也被捕。数以百计警员随后进入苹果日报总部搜查9小时，曾超越法庭手令范围翻阅记者桌上的文件，又阻止部分中外媒体在大楼外采访。

国安法生效后的香港 美国制裁11名中港官员 8月7日，美国财政部宣布制裁11名中港官员，包括香港特首林郑月娥、中联办主人骆惠宁、港澳办主任夏宝龙、港澳办副主任张晓明等。遭制裁人士和其亲属未来将被禁止移民或入境美国。林郑幼子林约希正攻读哈佛大学数学博士，有报导指他已离开美国。

国安法生效后的香港 港府通緝6名海外人士 7月31日，香港警方通緝6名流亡海外人士，羅冠聰、陳家駒、鄭文傑、黃台仰「涉嫌煽動分裂國家」，劉康、朱牧民「涉嫌勾結外國或境外勢力危害國安」。其中，朱牧民具有美国身份，成为第一名因国安法被通缉的外籍人士。

国安法生效后的香港 12名民主派人士被DQ 7月30日，黄之锋、杨岳桥等12名民主派立法会选举参选人被取消资格(DQ)。港府认为他们不会真心拥护《基本法》，因此决定提名无效。隔天，港府以疫情为由，宣布引用《紧急法》押后立法会选举一年至2021年9月5日举行。

国安法生效后的香港 五眼联盟全部暂停对港引渡协议 继英国、澳洲、加拿大与美国之后，新西兰于7月28日宣布暂停与香港之间的引渡协议，相当于「五眼联盟」全数成员都暂停与香港签订的引渡协议。中国对这些国家「单方面宣布暂停」的做法表示坚决反对，同时宣布暂停香港与上述国家的引渡协定。

国安法生效后的香港 酒店改装国安公署 中央驻港「第四机构」国安公署改装铜锣湾维景酒店作临时基地，7月8日凌晨在外墙挂起国徽，早上举行升旗及揭幕仪式。新华社发布照片，为牌匾揭幕的包括中联办主任丶国家安全事务顾问骆惠宁丶驻港国安公署署长郑雁雄丶全国政协副主席董建华和梁振英丶行政长官林郑月娥。

国安法生效后的香港 与记者的「安全距离」 驻港国安公署开幕当天，大批传媒到场追访，却被挡在水马外面，周围警员重兵驻守。当局在酒店外围设采访区，但距离酒店正门约100米之遥，记者只能够隔着重重水马窥探里面情况，难以拍摄开幕过程，也听不到嘉宾致辞内容。 为了这样的安排，警方封锁酒店附近一带街道，大量巴士被逼改道，附近居民还因此需要区议员协助找路。

国安法生效后的香港 前众志成员周庭认罪 黄之锋丶林朗彦和成员周庭，6月30日因应《港区国安法》通过，宣布退出香港众志，之后香港众志宣布解散。黄、林、周三人涉於去年6月21日号召群众包围警察总部，分别被控煽惑他人丶组织或参与未经批准的集结等罪名。7月6日，周庭在东区裁判法院当庭承认两项控罪，黄之锋和林朗彦则否认所有控罪。

国安法生效后的香港 罗冠聪证实离港 罗冠聪7月5日在英媒《每日邮报》撰文，证实自己在《港区国安法》生效以前就已经离开香港。他在文章中说，自己不想离开香港，但港区国安法生效之后，认为自己将会成为北京领导人的目标。之后罗冠聪公开自己人在英国。

国安法生效后的香港 反讽与暗语 《港区国安法》能够禁止直白的抗争语言，但是却无法限制人们的创意。这一句话「起来! 不愿做奴隶的人们!」是中国国歌的第一句歌词，被人写在香港街头却也另有深意。

国安法生效后的香港 空白连侬墙 延续白纸抗议的思路，一些支持香港抗争者的「黄店」在撕除可能有港独意味的标语和装饰品之后，用空白的便利贴组成新的连侬墙，让观者自行解读意思。

国安法生效后的香港 白纸抗议 7月2日晚间，港府明确宣布「光复香港时代革命」为「港独口号」、有违反《港区国安法》之虞。香港人为了避免触法，开始用更灵活的方式表达不满: 举起一张白纸，让观看者自行解读意思。

国安法生效后的香港 举杯同庆 《港区国安法》生效的第一个早晨，也是香港回归23周年纪念日当天。庆祝典礼第一次排除泛民议员，香港特首林郑月娥、中联办主任骆惠宁皆表态支持中央。港澳办副主任张晓明则在北京说，国安法是给香港的「生日礼物」。

国安法生效后的香港 第一批触法者 《港区国安法》实施后首个七一，香港示威民众按往例在当天上街抗议，只是人数不如往年。港警宣布当日逮捕370人，其中有10人涉嫌违反《港区国安法》被捕。

国安法生效后的香港 港警旗帜新颜色 过去香港警察的警告旗帜只有黄、蓝、红、橙、黑等颜色，在7月1日，港警首度举起新颜色「紫旗」，警告示威民众的行为涉嫌违反《港区国安法》。







（法新社）

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