黎智英之子：英国需为黎智英案发声

（德国之声中文网）自2020年以来一直被关押在香港的《苹果日报》创办人黎智英被控发行煽动刊物、勾结外国势力等4项罪名，至今仍在候审，原定于去年12月的审判被推迟到了今年9月。

黎智英是持有英国护照的英国公民，他的儿子黎崇恩（Sebastien Lai）近日向英国政府喊话，要求该国与香港当局打交道时将黎智英案件作为「政治优先事项」。

黎崇恩在和法新社的访谈中表示：「如果他们（英国政府）在一个与他们有业务往来的地方，不去坚决保护其公民，那么说来丢脸的是：拥有其护照的意义何在？作为其公民的意义何在？」

英首相誓言捍卫香港自由

今年年初，英国首相苏纳克苏纳克誓言要捍卫香港自由，但黎崇恩认为伦敦需要做得更多。他表示：「我不是要求人们把我的父亲从监狱里救出来或什么的，我要求英国就我父亲的案件发表意见，向香港施加压力，因为自由世界的每一个人都认为这是不可接受的事情。」

就在上个月中，香港立法会通过了法律执业者条例修订规定，在「不违背国家安全利益」下，经特首发出证明书之后，海外律师才被允许参与国安法案件。

黎智英曾试图聘请英国御用大律师欧文（Tim Owen）为其涉及的《港区国安法》案件辩护，但在去年底被中国全国人大常委会授予香港特首职务的李家超阻止外国律师参与涉及国安案件的权力。专家认为，尽管香港当局保证司法独立于中国大陆，但这一决定说明北京有能力影响香港司法。

專訪黎智英：我會與香港共存亡

欧盟要求释放黎智英

另一方面，欧盟议会在本月15日则通过一项涉港决议，要求港府释放黎智英，并撤销对其指控。决议还提到欧盟将对李家超等压迫人权的中港官员实施具针对性的制裁，但未详细说明制裁细节。黎崇恩当时对此表示，欧洲议会的决议「向香港发出了一个强有力的讯息」。不过，中国外交部则批评欧洲议会「公然为黎智英等反中乱港分子撑腰」、「叫嚣制裁中方官员」，是一场为捞取政治资本的卑劣表演。

本周19日，香港终审法院驳回黎智英请求推翻国安处获准检取手机内容的司法复核申请。黎智英方面认为警方无权根据国安法的实施细则申请检取手机内的新闻材料，而香港司法单位认为，新闻材料不代表能免于与刑事罪行调查有关的搜查及检取工作。

自从香港开始实施《国安法》之后，香港的媒体环境大幅遭到限缩。在非政府组织「无国界记者」对180个国家的新闻自由排名中，香港今年排在第140位，20年来下降了122位。据无国界组织称，除了黎智英之外，还有另外六名《苹果日报》的员工也有可能因违反《国安法》而遭判终身监禁。上个月，「无国界记者」曾发起连署呼吁释放黎智英，共计有116名媒体从业人员参与该连署。

香港告别《苹果日报》 创办人黎智英 《苹果日报》1995年由富商黎智英创办。少年时从广东偷渡至香港的黎智英曾公开支持89民运，并因此受到大陆官方的制裁。他于1990年创办壹传媒有限公司后，旗下出版《壹周刊》等报刊杂志，之后扩展到电视、网络等媒体，并于2003年创设台湾《苹果日报》。黎智英曾在电视广告中咬着苹果说「每日一苹果，没人骗到我！」

香港告别《苹果日报》 颠覆香港报界 为吸引读者，《苹果日报》采用彩色印刷、新潮排版及口语化大标题，内容上也包罗万有。该报创刊短短几个月内，便彻底颠覆了香港报业的游戏规则。不过该报为了销量不惜哗众取宠，因狗仔队文化丶卖弄色情暴力等，被指过分煽情和娱乐化，并不时陷入道德指责以及司法纠纷。但其调查性报导也得到读者的认可。香港中文大学2019年的传媒公信力调查显示，《苹果日报》在香港收费报纸中排名第三。

香港告别《苹果日报》 拒绝被“染红” 该报立场鲜明，有多个时事评论专栏批评中共高层和港府，并经常报导内地维权人士如刘晓波等状况，同时高调支持香港民主运动，多次在社会运动中表态，甚至呼吁读者上街。1997年香港主权移交後，《南华早报》丶《明报》等多家本地报章相继被中资入主丶收购，《苹果日报》被视为香港唯一未被「染红」的主流媒体。

香港告别《苹果日报》 国安法紧箍咒 从2014年的雨伞运动到2019年的返修例运动中，《苹果日报》可谓立场鲜明。2020年8月10日，该报创办人黎智英涉《香港国安法》 被捕，《苹果日报》总部被警方搜查。次日该报头条标题为"苹果一定撑落去"，印量由两星期前的7万多份涨到55万份，市民们排长队购买。

香港告别《苹果日报》 台湾停刊 2021年5月15日，发行18年的《台湾苹果日报》宣布停刊。公告称，“《台湾苹果日报》在新闻战场并没有输”，而是“输在香港局势恶化，造成我们无法再长期支撑亏损”，因此 “忍痛割捨纸本”，集中资源发展《苹果新闻网》。同一天，其母公司香港壹传媒创办人黎智英的财产被冻结，香港保安局的依据是“香港国安法”。

香港告别《苹果日报》 逮捕高层 冻结资产 2021年6月17日，警方以涉嫌违反国安法为由第二次搜查《苹果日报》，拘捕5名报社高管。该报被指刊文呼吁外国制裁香港及中国，涉嫌“串谋勾结外国势力危害国家安全”。 当局还冻结《苹果日报》三家关联公司资产共1800万港元，造成报社无法继续运营。

香港告别《苹果日报》 民众排队购买最后一份报 6月23日，壹传媒宣布，《苹果日报》24日出版最后一期印刷版后，即日停刊，网络版也同时终止运作。最终版的头版标题是“港人雨中痛别，我哋撑苹果”，印刷了创纪录的100万份。香港街头再次出现市民排长队买《苹果》的景象。



（综合报导）

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