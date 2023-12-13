黎智英之子游说英国外相营救其父 遭北京怒斥

（德国之声中文网）香港《苹果日报》创办人黎智英下周将面临拖延已久的审判，罪名是违反北京在香港爆发反政府抗议后出台的《香港国安法》。现年76岁的英国公民黎智英自2020年以来一直因其他罪名被拘留。

黎智英之子黎崇恩积极在国际上奔走呼吁释放他的父亲。本周二（12月12日），英国外交大臣卡梅伦与黎崇恩会面。

黎崇恩表示，他希望与卡梅伦的会面能引起外界对这起案件的关注，增加国际社会对香港政府的压力。

英国外交部在两人会面后表示：“英国反对（香港）国安法，并将继续支持黎智英和香港人民。” 香港曾是英国殖民地，1997年回归中国。

若被定罪 黎智英或面临终身监禁

若国安法案被定罪，黎智英最长将面临终身监禁。黎智英被指控与他人合谋呼吁外国实施国际制裁，或从事其他针对香港和中国的敌对活动。他还面临与外国势力勾结危害国家安全的指控，以及根据一条日益被用于打击反对派的殖民时期法律提出的煽动叛乱罪指控。

黎智英还因参加四场民主抗议活动以及一宗额外的“诈骗罪”被判刑，累计刑期目前已经超过七年。

国安法生效后的香港 前香港众志成员周庭被捕 8月10日，继黎智英等人被捕后，23岁的前香港众志的成员周庭，也在住所遭十多名港警逮捕，指她涉嫌「勾结外国或境外势力危害国家安全罪」。周庭粉丝专页指，她在过去一个月屡遭不明人士跟踪，有人在其居所外安装红外线镜头，至她被捕后才被拆除。周庭在《港区国安法》通过后已随即宣布退出香港众志，表明无法再参与国际连结工作。她被捕的消息让外界质疑国安法有追溯期。

国安法生效后的香港 壹传媒创办人黎智英被捕 8月10日，香港警方进入黎智英寓所，以涉嫌违反国安法「勾结外国势力」为由将其拘捕，也到西贡拘捕其次子黎耀恩，部份壹传媒高层也被捕。数以百计警员随后进入苹果日报总部搜查9小时，曾超越法庭手令范围翻阅记者桌上的文件，又阻止部分中外媒体在大楼外采访。

国安法生效后的香港 美国制裁11名中港官员 8月7日，美国财政部宣布制裁11名中港官员，包括香港特首林郑月娥、中联办主人骆惠宁、港澳办主任夏宝龙、港澳办副主任张晓明等。遭制裁人士和其亲属未来将被禁止移民或入境美国。林郑幼子林约希正攻读哈佛大学数学博士，有报导指他已离开美国。

国安法生效后的香港 港府通緝6名海外人士 7月31日，香港警方通緝6名流亡海外人士，羅冠聰、陳家駒、鄭文傑、黃台仰「涉嫌煽動分裂國家」，劉康、朱牧民「涉嫌勾結外國或境外勢力危害國安」。其中，朱牧民具有美国身份，成为第一名因国安法被通缉的外籍人士。

国安法生效后的香港 12名民主派人士被DQ 7月30日，黄之锋、杨岳桥等12名民主派立法会选举参选人被取消资格(DQ)。港府认为他们不会真心拥护《基本法》，因此决定提名无效。隔天，港府以疫情为由，宣布引用《紧急法》押后立法会选举一年至2021年9月5日举行。

国安法生效后的香港 五眼联盟全部暂停对港引渡协议 继英国、澳洲、加拿大与美国之后，新西兰于7月28日宣布暂停与香港之间的引渡协议，相当于「五眼联盟」全数成员都暂停与香港签订的引渡协议。中国对这些国家「单方面宣布暂停」的做法表示坚决反对，同时宣布暂停香港与上述国家的引渡协定。

国安法生效后的香港 酒店改装国安公署 中央驻港「第四机构」国安公署改装铜锣湾维景酒店作临时基地，7月8日凌晨在外墙挂起国徽，早上举行升旗及揭幕仪式。新华社发布照片，为牌匾揭幕的包括中联办主任丶国家安全事务顾问骆惠宁丶驻港国安公署署长郑雁雄丶全国政协副主席董建华和梁振英丶行政长官林郑月娥。

国安法生效后的香港 与记者的「安全距离」 驻港国安公署开幕当天，大批传媒到场追访，却被挡在水马外面，周围警员重兵驻守。当局在酒店外围设采访区，但距离酒店正门约100米之遥，记者只能够隔着重重水马窥探里面情况，难以拍摄开幕过程，也听不到嘉宾致辞内容。 为了这样的安排，警方封锁酒店附近一带街道，大量巴士被逼改道，附近居民还因此需要区议员协助找路。

国安法生效后的香港 前众志成员周庭认罪 黄之锋丶林朗彦和成员周庭，6月30日因应《港区国安法》通过，宣布退出香港众志，之后香港众志宣布解散。黄、林、周三人涉於去年6月21日号召群众包围警察总部，分别被控煽惑他人丶组织或参与未经批准的集结等罪名。7月6日，周庭在东区裁判法院当庭承认两项控罪，黄之锋和林朗彦则否认所有控罪。

国安法生效后的香港 罗冠聪证实离港 罗冠聪7月5日在英媒《每日邮报》撰文，证实自己在《港区国安法》生效以前就已经离开香港。他在文章中说，自己不想离开香港，但港区国安法生效之后，认为自己将会成为北京领导人的目标。之后罗冠聪公开自己人在英国。

国安法生效后的香港 反讽与暗语 《港区国安法》能够禁止直白的抗争语言，但是却无法限制人们的创意。这一句话「起来! 不愿做奴隶的人们!」是中国国歌的第一句歌词，被人写在香港街头却也另有深意。

国安法生效后的香港 空白连侬墙 延续白纸抗议的思路，一些支持香港抗争者的「黄店」在撕除可能有港独意味的标语和装饰品之后，用空白的便利贴组成新的连侬墙，让观者自行解读意思。

国安法生效后的香港 白纸抗议 7月2日晚间，港府明确宣布「光复香港时代革命」为「港独口号」、有违反《港区国安法》之虞。香港人为了避免触法，开始用更灵活的方式表达不满: 举起一张白纸，让观看者自行解读意思。

国安法生效后的香港 举杯同庆 《港区国安法》生效的第一个早晨，也是香港回归23周年纪念日当天。庆祝典礼第一次排除泛民议员，香港特首林郑月娥、中联办主任骆惠宁皆表态支持中央。港澳办副主任张晓明则在北京说，国安法是给香港的「生日礼物」。

国安法生效后的香港 第一批触法者 《港区国安法》实施后首个七一，香港示威民众按往例在当天上街抗议，只是人数不如往年。港警宣布当日逮捕370人，其中有10人涉嫌违反《港区国安法》被捕。

国安法生效后的香港 港警旗帜新颜色 过去香港警察的警告旗帜只有黄、蓝、红、橙、黑等颜色，在7月1日，港警首度举起新颜色「紫旗」，警告示威民众的行为涉嫌违反《港区国安法》。



2020年颁布的香港国安法导致数十名反对派议员和民主活动人士被捕，年轻专业人士也因担心公民自由被限缩而纷纷出走。

2021年，《苹果日报》在高管、编辑和记者被逮捕后被迫停刊。

代理黎智英案件的国际法律团队的维权律加拉格尔（Caoilfhionn Gallagher）认为，由三名法官监督的审判对黎智英不利。“这场审判不可能会有公正的结果。”

黎崇恩及其法律团队希望外交压力能发挥作用。他们引述澳大利亚记者成蕾的案例，后者因不明间谍罪名被中国拘留三年后，今年早些时候获释。成蕾返回澳大利亚被视为澳大利亚政府的游说以及中澳关系改善的结果。

苹果日报最终章：香港敢言媒体的殒落

北京：英国“险恶用心昭然若揭”

中国周三批评英国刚出台自己的国家安全法，却反对香港国安法，暴露出“双标嘴脸”，“险恶用心昭然若揭”。

中国外交部毛宁周三在例行记者会上对此评论称：“中方正告英方切实尊重事实和法治，停止干涉香港事务和中国内政。”

毛宁形容黎智英是“反中乱港首恶分子，是香港乱局幕后推手”，“香港特区政府依法追究其责任无可指摘”。她还表示：“英国刚刚出台国家安全法，却悍然反对中国香港国安立法，双标嘴脸暴露无遗，险恶用心昭然若揭。”

黎智英案的审判原定一年前开庭，但经过两次推迟后将于12月18日进行。

专访田北辰: "黎智英没有为一国两制做出贡献"

（美联社，法新社）

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