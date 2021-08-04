为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
位于亚洲西南部地中海东岸，习惯上称为中东国家。首都贝鲁特。黎巴嫩是中东地区最西化的国家之一。
黎巴嫩境内有人类最早一批城市与世界遗产，这些文明古迹最古老的具有长达5000多年的历史，因而在旅游业中相当著名。
一年前的黎巴嫩贝鲁特大爆炸，被视为人类历史上最为猛烈的一次非核爆炸。一年之后，那里是怎样一种景象？
她亲历贝鲁特大爆炸，脸上缝了100多针，几近毁容，但依然感到自己很幸运。
《时代周报》刊评赞扬了香港、白俄罗斯等地民众不畏专制强权继续抗争的勇气。《商报》报道，俄罗斯将在稀土领域同中国展开竞争。
黎巴嫩贝鲁特港口仓库爆炸后，民众累积的不满终于爆发，施压政府进行改革。在多位部长陆续请辞之后，黎巴嫩总理在10日宣布带领政府集体辞职。
贝鲁特大爆炸惨案发生后，法国总统马克龙向黎巴嫩人民许诺伸出援手。作为前保护国，巴黎意欲充当黎巴嫩的救星？
贝鲁特港区大爆炸后，愤怒的黎巴嫩民众要领导人下台负责，不过至今只有两位部长辞职，引发抗争者不满。民众持续示威，要求举行新选举以及改革政府的腐败官僚制度。
贝鲁特大爆炸酿成数千死伤，怀疑是政府疏忽肇祸，引发当地大规模反政府示威。由法国牵头的国际社会承诺提供紧急灾後援助，並支持当地对事件进行独立调查。
黎巴嫩总统奥恩强调，首都贝鲁特发生严重爆炸后，正在从各方面对案件原因展开调查。“外部干预”也是可以想象的。
贝鲁特大爆炸发生时，黎巴嫩医生Israa Seblani正在拍摄她的婚纱照，摄影师记录下了爆炸冲击波抵达瞬间的画面。德国之声与这名劫后余生的新娘进行了连线专访。她说，尽管她和丈夫以及摄影师都没有受伤，但是婚礼的喜悦已然消失。
灾难考验人性。在贝鲁特大爆炸後，以色列特拉维夫市政厅点亮黎巴嫩国旗，罕见声援「战争敌国」，却遭右派政客谴责是「道德上的混乱」。当地民衆怎麽看？
贝鲁特大爆炸惨剧发生后，有超过5.8万人签署一份致马克龙的请愿书，呼吁法国在未来10年托管黎巴嫩。请愿书称，黎巴嫩“失败的体制、腐败、恐怖主义和民兵组织让这个国家奄奄一息”。
根据当前调查信息判断，此次威力巨大的爆炸来自于堆放于仓库中的2700余吨硝酸铵。但是它们为何长期堆放在安全措施不足的仓库里？这些危险品到底和中国有没有关系？这些问题，暂时都还没有答案。
黎巴嫩爆炸案后，当地人民陷入失去亲人与家园的痛苦当中，官员却很少到场巡逻。悲愤的人民见到法国总统马克龙，有的哭诉，有的高喊「革命」。
黎巴嫩首都贝鲁特大爆炸灾难引发国际社会救助浪潮。法国总统马克龙率先抵达贝鲁特；欧盟、联合国、包括德国在内的多个欧盟成员国竞相伸出援手。
在爆炸之前，黎巴嫩正在经历史上最严重的经济危机，通货膨胀与饥饿都困扰着人民。一場爆炸不仅炸毁人们的栖身之所，也动摇了政治环境。外科医生说，这简直「有如战争现场」。
在一次电视演讲中，黎巴嫩总统奥恩向国际社会发出援助请求，指出本已深陷经济危机的黎巴嫩因贝鲁特爆炸事件再遭重创。同时，他也许诺将迅速、透明地推进此次惨案的调查工作。长年与黎巴嫩存在冲突的“世仇”以色列也伸出了援手。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式