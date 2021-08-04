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黎巴嫩

位于亚洲西南部地中海东岸，习惯上称为中东国家。首都贝鲁特。黎巴嫩是中东地区最西化的国家之一。

黎巴嫩境内有人类最早一批城市与世界遗产，这些文明古迹最古老的具有长达5000多年的历史，因而在旅游业中相当著名。

贝鲁特大爆炸，你还记得吗？ 04.08.2021

一年前的黎巴嫩贝鲁特大爆炸，被视为人类历史上最为猛烈的一次非核爆炸。一年之后，那里是怎样一种景象？

贝鲁特大爆炸幸存者：我很幸运 04.09.2020

她亲历贝鲁特大爆炸，脸上缝了100多针，几近毁容，但依然感到自己很幸运。
SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Supporters of Apple Daily newspaper, queue up to buy copy of Apple Daily newspaper to support media mogul Jimmy Lai Chee-ying, founder of Apple Daily after he was arrested by the national security unit, in Hong Kong, China August 11, 2020. REUTERS/Tyrone Siu

德语媒体：抗争勇气与专制权力同步增长 13.08.2020

《时代周报》刊评赞扬了香港、白俄罗斯等地民众不畏专制强权继续抗争的勇气。《商报》报道，俄罗斯将在稀土领域同中国展开竞争。
Lebanon's Prime Minister Hassan Diab is pictured at the government palace in Beirut, Lebanon, August 10, 2020. REUTERS/Mohamed Azakir

爆炸后示威不断 黎巴嫩内阁总辞 11.08.2020

黎巴嫩贝鲁特港口仓库爆炸后，民众累积的不满终于爆发，施压政府进行改革。在多位部长陆续请辞之后，黎巴嫩总理在10日宣布带领政府集体辞职。
TOPSHOT - French President Emmanuel Macron (C), gestures as he visits a devastated street of Beirut, Lebanon, on August 6, 2020 two days after a massive explosion devastated the Lebanese capital in a disaster that has sparked grief and fury. - French President Emmanuel Macron visited shell-shocked Beirut, pledging support and urging change after a massive explosion devastated the Lebanese capital in a disaster that has sparked grief and fury. (Photo by Thibault Camus / POOL / AFP) (Photo by THIBAULT CAMUS/POOL/AFP via Getty Images)

马克龙访贝鲁特 黎巴嫩获“法国解决办法”？ 10.08.2020

贝鲁特大爆炸惨案发生后，法国总统马克龙向黎巴嫩人民许诺伸出援手。作为前保护国，巴黎意欲充当黎巴嫩的救星？

Tear gas is fired by police towards demonstrators during a protest following Tuesday's blast, in Beirut, Lebanon August 8, 2020. REUTERS/Thaier Al-Sudani

黎巴嫩抗争不断 10.08.2020

贝鲁特港区大爆炸后，愤怒的黎巴嫩民众要领导人下台负责，不过至今只有两位部长辞职，引发抗争者不满。民众持续示威，要求举行新选举以及改革政府的腐败官僚制度。
A demonstrator waves the Lebanese flag in front of riot police during a protest in Beirut, Lebanon, August 8, 2020. REUTERS/Goran Tomasevic TPX IMAGES OF THE DAY

贝鲁特爆示威兩官员请辞 国际捐2.5亿欧元助重建 10.08.2020

贝鲁特大爆炸酿成数千死伤，怀疑是政府疏忽肇祸，引发当地大规模反政府示威。由法国牵头的国际社会承诺提供紧急灾後援助，並支持当地对事件进行独立调查。
HANDOUT - 05.08.2020, Libanon, Baabda: Michel Aoun, Präsident des Libanon, leitet eine außerordentliche Kabinettssitzung im Präsidentenpalast nach einer massiven Explosion im Hafen Beiruts. Foto: -/Dalati & Nohra/dpa - ATTENTION: editorial use only and only if the credit mentioned above is referenced in full +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

黎巴嫩总统称爆炸也有“袭击”可能 08.08.2020

黎巴嫩总统奥恩强调，首都贝鲁特发生严重爆炸后，正在从各方面对案件原因展开调查。“外部干预”也是可以想象的。

劫后余生的黎巴嫩新娘 07.08.2020

贝鲁特大爆炸发生时，黎巴嫩医生Israa Seblani正在拍摄她的婚纱照，摄影师记录下了爆炸冲击波抵达瞬间的画面。德国之声与这名劫后余生的新娘进行了连线专访。她说，尽管她和丈夫以及摄影师都没有受伤，但是婚礼的喜悦已然消失。

贝鲁特大爆炸後 以色列可否放下仇恨？ 07.08.2020

灾难考验人性。在贝鲁特大爆炸後，以色列特拉维夫市政厅点亮黎巴嫩国旗，罕见声援「战争敌国」，却遭右派政客谴责是「道德上的混乱」。当地民衆怎麽看？
Lebanon's President Michel Aoun welcomes French President Emmanuel Macron upon his arrival at the airport in Beirut, Lebanon August 6, 2020. Dalati Nohra/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY

近6万人签署请愿书：请法国托管黎巴嫩 07.08.2020

贝鲁特大爆炸惨剧发生后，有超过5.8万人签署一份致马克龙的请愿书，呼吁法国在未来10年托管黎巴嫩。请愿书称，黎巴嫩“失败的体制、腐败、恐怖主义和民兵组织让这个国家奄奄一息”。
A picture shows the scene of a huge explosion that rocked the Lebanese capital Beirut on August 4, 2020. - A large explosion rocked the Lebanese capital Beirut on August 4, an AFP correspondent said. The blast, which rattled entire buildings and broke glass, was felt in several parts of the city. (Photo by Janine HAIDAR / AFP) (Photo by JANINE HAIDAR/AFP via Getty Images)

爆炸源于中国倾销化肥?贝鲁特惨案的疑问与传言 07.08.2020

根据当前调查信息判断，此次威力巨大的爆炸来自于堆放于仓库中的2700余吨硝酸铵。但是它们为何长期堆放在安全措施不足的仓库里？这些危险品到底和中国有没有关系？这些问题，暂时都还没有答案。
French President Emmanuel Macron visits the Gemayzeh neighborhood, which suffered extensive damage from an explosion on Tuesday that hit the seaport of Beirut, Lebanon, Thursday, Aug. 6, 2020. (AP Photo/Bilal Hussein) |

贝鲁特大爆炸逮捕16人 马克龙拥抱灾民 07.08.2020

黎巴嫩爆炸案后，当地人民陷入失去亲人与家园的痛苦当中，官员却很少到场巡逻。悲愤的人民见到法国总统马克龙，有的哭诉，有的高喊「革命」。
A general view shows the damage at the site of Tuesday's blast in Beirut's port area, Lebanon August 5, 2020. REUTERS/Mohamed Azakir

贝鲁特大爆炸 德国一使馆人员遇难 06.08.2020

黎巴嫩首都贝鲁特大爆炸灾难引发国际社会救助浪潮。法国总统马克龙率先抵达贝鲁特；欧盟、联合国、包括德国在内的多个欧盟成员国竞相伸出援手。
Lebanese soldiers search for survivors after a massive explosion in Beirut, Lebanon, Wednesday, Aug. 5, 2020. The explosion flattened much of a port and damaged buildings across Beirut, sending a giant mushroom cloud into the sky. In addition to those who died, more than 3,000 other people were injured, with bodies buried in the rubble, officials said.(AP Photo/Hassan Ammar)

黎巴嫩爆炸之后: 上千伤亡 30万人无家可归 06.08.2020

在爆炸之前，黎巴嫩正在经历史上最严重的经济危机，通货膨胀与饥饿都困扰着人民。一場爆炸不仅炸毁人们的栖身之所，也动摇了政治环境。外科医生说，这简直「有如战争现场」。
TOPSHOT - EDITORS NOTE: Graphic content / Lebanese army soldiers stand while behind a helicopter puts out a fire at the scene of an explosion at the port of Lebanon's capital Beirut on August 4, 2020. (Photo by STR / AFP) (Photo by STR/AFP via Getty Images)

黎巴嫩请求国际援助 以色列积极响应 05.08.2020

在一次电视演讲中，黎巴嫩总统奥恩向国际社会发出援助请求，指出本已深陷经济危机的黎巴嫩因贝鲁特爆炸事件再遭重创。同时，他也许诺将迅速、透明地推进此次惨案的调查工作。长年与黎巴嫩存在冲突的“世仇”以色列也伸出了援手。
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