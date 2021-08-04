劫后余生的黎巴嫩新娘

贝鲁特大爆炸发生时，黎巴嫩医生Israa Seblani正在拍摄她的婚纱照，摄影师记录下了爆炸冲击波抵达瞬间的画面。德国之声与这名劫后余生的新娘进行了连线专访。她说，尽管她和丈夫以及摄影师都没有受伤，但是婚礼的喜悦已然消失。