黎巴嫩人为何钟爱奔驰老爷车？

不少黎巴嫩人都是汽车的狂热爱好者。而其中最能令他们心跳加速的，就是奔驰老爷车。不管时局如何变化，生活是好是坏，只要开上爱车，他们就仿佛又回到了过去那个一切都还挺好的世界。