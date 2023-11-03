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位于亚洲西南部地中海东岸，习惯上称为中东国家。首都贝鲁特。黎巴嫩是中东地区最西化的国家之一。
黎巴嫩境内有人类最早一批城市与世界遗产，这些文明古迹最古老的具有长达5000多年的历史，因而在旅游业中相当著名。
以色列军方称，包围了哈马斯"势力最集中"的加沙城，这里原本生活着加沙地带约三分之一的人口。美国国务卿布林肯再访以色列，谈及向加沙地带平民提供人道主义救援。以色列与黎巴嫩边境再度发生交火，真主党首领发出威胁。
伊斯兰极端组织哈马斯对以色列发动突袭后，以色列宣布全面封锁加沙地带，并对哈马斯进行反击。以哈冲突持续多日，各界担忧加沙陷人道主义危机。
极端伊斯兰组织哈马斯对以色列发动恐袭后，中东多国民众上街抗议，声援巴勒斯坦。与此同时，一些欧洲国家的安全当局表示，欧洲的反犹情绪升温趋势。
不少黎巴嫩人都是汽车的狂热爱好者。而其中最能令他们心跳加速的，就是奔驰老爷车。不管时局如何变化，生活是好是坏，只要开上爱车，他们就仿佛又回到了过去那个一切都还挺好的世界。
在黎巴嫩，满大街都能看到奔驰老爷车。计程车司机奥马尔·萨哈尔就有一辆60年历史的奔驰W110，它的总里程已经超过100万公里。这位90岁的老人在黎巴嫩绝对是一个传奇。
一年前的黎巴嫩贝鲁特大爆炸，被视为人类历史上最为猛烈的一次非核爆炸。一年之后，那里是怎样一种景象？
她亲历贝鲁特大爆炸，脸上缝了100多针，几近毁容，但依然感到自己很幸运。
《时代周报》刊评赞扬了香港、白俄罗斯等地民众不畏专制强权继续抗争的勇气。《商报》报道，俄罗斯将在稀土领域同中国展开竞争。
黎巴嫩贝鲁特港口仓库爆炸后，民众累积的不满终于爆发，施压政府进行改革。在多位部长陆续请辞之后，黎巴嫩总理在10日宣布带领政府集体辞职。
贝鲁特大爆炸惨案发生后，法国总统马克龙向黎巴嫩人民许诺伸出援手。作为前保护国，巴黎意欲充当黎巴嫩的救星？
贝鲁特港区大爆炸后，愤怒的黎巴嫩民众要领导人下台负责，不过至今只有两位部长辞职，引发抗争者不满。民众持续示威，要求举行新选举以及改革政府的腐败官僚制度。
贝鲁特大爆炸酿成数千死伤，怀疑是政府疏忽肇祸，引发当地大规模反政府示威。由法国牵头的国际社会承诺提供紧急灾後援助，並支持当地对事件进行独立调查。
黎巴嫩总统奥恩强调，首都贝鲁特发生严重爆炸后，正在从各方面对案件原因展开调查。“外部干预”也是可以想象的。
贝鲁特大爆炸发生时，黎巴嫩医生Israa Seblani正在拍摄她的婚纱照，摄影师记录下了爆炸冲击波抵达瞬间的画面。德国之声与这名劫后余生的新娘进行了连线专访。她说，尽管她和丈夫以及摄影师都没有受伤，但是婚礼的喜悦已然消失。
灾难考验人性。在贝鲁特大爆炸後，以色列特拉维夫市政厅点亮黎巴嫩国旗，罕见声援「战争敌国」，却遭右派政客谴责是「道德上的混乱」。当地民衆怎麽看？
贝鲁特大爆炸惨剧发生后，有超过5.8万人签署一份致马克龙的请愿书，呼吁法国在未来10年托管黎巴嫩。请愿书称，黎巴嫩“失败的体制、腐败、恐怖主义和民兵组织让这个国家奄奄一息”。
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