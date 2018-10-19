黎巴嫩首都大爆炸 当局归咎易爆品仓库

(德国之声中文网) 黎巴嫩卫生部长表示，黎巴嫩首都贝鲁特的一个港口发生大规模爆炸，造成至少78人死亡，近4000人受伤。

根据目击者拍摄的影片，爆炸当下可见清楚蕈状云，建筑物被摧毁、窗户被震碎，摄像头摔落地面。

总理哈桑·迪亚布(Hassan Diab)后来表示，该爆炸肇因于港口一个仓库中存放的大批硝酸铵。该批硝酸铵存货达2750公吨。

他在国防委员会会议上表示，该批硝酸铵已存放六年，且没有采取任何预防措施，「这是不可接受的，我们不能在此问题上保持沉默。」

黎巴嫩总理迪亚布宣布，周三为爆炸罹难者的国家哀悼日，总统奥恩(Michel Aoun)则召集国防委员会召开紧急会议。

迪亚布在国家电视台讲话中，发誓将让引起爆炸的人士 「付出代价」。他呼吁所有盟国派人帮忙救灾。

黎巴嫩因疫情陷入严重的经济危机之中，最近几个月，大批民众走上街头抗议。

仓库存放「爆炸性」物品

根据黎巴嫩当地电视台报道说，爆炸发生地点是当地做烟花交易的地区，而黎巴嫩国家通讯社NNA援引安全局消息人士说，仓库可能存放了爆炸性物品。

黎巴嫩安全总局局长易卜拉欣(Abbas Ibrahim)证实，该地区有储存「高爆炸性材料 」的仓库，但没有详细说明是指武器还是烟花。易卜拉欣说，这些材料「几年前就被充公了」。德国之声驻地记者说，危险的化学品和爆炸物可能存放在同一个地方。

医务人员紧急到场救援

医院不堪负荷

贝鲁特省长对当地电视台说「我一生中从未见过这么大的灾难」。目击者表示，他看到蕈状云升入空中，烟销蔓延全城。建筑物被摧毁，红十字会紧急进入救援，搜救可能埋在废墟下的生还者。黎巴嫩红十字会说，有 "数百人 "受伤，并在推特上说，有30多支队伍在应对此次事件。

德国之声驻贝鲁特记者Razan Salman报道，「街头一片混乱，人们惊慌失措」。她补充说：「我亲眼看到，即使是离爆炸地点很远的地区也有人员伤亡」。

德国之声另一名记者Bassel Aridi访问了一家医院，发现伤者众多，许多医院都表示他们已经不堪负荷。美联社报导，受伤者众，医院紧急号召人们捐血。一家医院表示他们已经接收到超过500名伤患，无法再接受更多病人。

伤者包括德国公民

德国外交部宣布，受伤者中有德国公民。德国外交部在推特上写说: 「我们因贝鲁特的照片感到惊吓...我们大使馆的工作人员也有受伤。德国与罹难者家属同在。在这个困难的时刻，德国与黎巴嫩站在一起。我们正在研究我们能提供什么帮助。」

国际社会愿意援助

白宫宣布，美国密切关注爆炸事件，并准备提供一切可能的援助。欧盟、法国、沙特阿拉伯和伊朗也都宣布将以任何必要方式帮助黎巴嫩。

近年，在以色列表示挫败了真主党枪手的渗透企图后，黎巴嫩和以色列之间的关系一直很紧张。以色列当局在事发后表示，与爆炸案「没有任何关联」。以色列外长加比-阿什肯纳齐(Gabi Ashkenazi )对以色列电视台说，他认为爆炸很可能是由火灾引起的，敦促「谨慎对待各种猜测」。以色列也愿意提供人道协助。