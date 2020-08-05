黎巴嫩请求国际援助 以色列积极响应

(德国之声中文网) 黎巴嫩总统奥恩(Michel Aoun)是在周三(8月5日)的内阁紧急会议前发表电视讲话的。他说，国际援助必须尽快启动，因为黎巴嫩此前已经饱受经济危机之苦。

根据红十字会的统计，本次事故的死难者已经突破100人，且仍在不断增长，受伤人数更是数以千计。救援人员依然没有放弃在废墟中寻找幸存者。目前，事故发生区域已经大面积封锁。

贝鲁特省长阿卜德(Marwan Abbud)估计，至少有30万居民在此次爆炸中失去了自己的住所，经济损失至少达30~50亿美元。

此次爆炸威力巨大，240公里外、与黎巴嫩隔海相望的塞浦路斯民众也能听到爆炸声响。贝鲁特爆炸点附近民众手机拍摄的画面显示，第一次爆炸后，现场充满了火光和浓烟。随后的第二次爆炸更为猛烈，巨大的火球腾空而起，白色的烟雾随着冲击波急速扩散。即便是离现场2公里远的围观民众也因强烈的冲击波而扑倒在地。

第一次爆炸后的浓烟

世仇以色列伸出援手

许多国家都响应黎巴嫩总统的请求伸出了援手。欧盟方面表示将迅速派遣100多人的专业搜救队。法国总统马克龙也将在周四(8月6日)访问黎巴嫩，并带去55名救灾人员以及大量医疗物资。一支来自荷兰的消防、警察、医生救援队目前已经出发。

德国也派出了一支救灾队。位于贝鲁特的德国大使馆也在本次爆炸中受损，使馆职员不得不转移办公地点。德国外交部确认，此次爆炸也造成了德国公民受伤，但是没有透露具体数字。

美国、俄罗斯以及部分波斯湾沿岸国家也表示向黎巴嫩提供援助。伸出援手的国家甚至还包括以色列----该国与黎巴嫩真主党武装在边境地区存在长年冲突，双方一直没有建立正式外交关系。

危险品仓库内烧电焊?

在电视讲话中，黎巴嫩总统还许诺将迅速、透明地推进此次惨案的调查工作。目前，爆炸的原因仍然不明朗。根据黎巴嫩政府的初步说法，爆炸由2700吨硝酸铵引起，这些危险品在港口存放了6年却没有任何安全措施。硝酸铵是一种重要的化工原料，既可以用来生产化肥，也可以用作炸药。黎巴嫩总理迪亚卜(Hassan Diab)表示，责任人将会被绳之以法。

美国总统特朗普周二曾在一次新闻发布会上表示，此次爆炸可能是一次袭击，并称消息来源是美军将领，但是没有拿出具体的证据。英国政府则表示，在调查结果出炉之前，不应过早猜测。黎巴嫩当地媒体则援引安全圈内人士称，第一次规模较小的爆炸可能是工人在一间烟花爆竹仓库内进行电焊作业所引起；一名了解调查工作内幕的人士透露，事故很可能缘自人为疏失。

文山/达扬/(德新社、法新社、路透社)

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大爆炸之后：贝鲁特祸不单行 惊恐 两次大爆炸在黎巴嫩首都贝鲁特及其周围地区引发恐慌和混乱，当地住民纷纷逃生。贝鲁特市长在当地电视台上表示，“我此生从未看到过这么大的灾难”。

大爆炸之后：贝鲁特祸不单行 贝鲁特郊外也感觉到爆炸 发生于贝鲁特港区中心的两次爆炸全市都能感觉到，甚至郊外住民也报告说，听到了爆炸声，一些建筑物玻璃碎裂。

大爆炸之后：贝鲁特祸不单行 伤亡惨重 黎巴嫩卫生部长通报说，已知至少有100人丧生、4000人受伤。

大爆炸之后：贝鲁特祸不单行 罪魁祸首硝酸铵 贝鲁特政府总理迪亚布称，储藏在港口仓库的2750吨硝酸铵是导致发生第二次更剧烈爆炸的原因。他表示，在未采取任何安全措施的情况下，仓库里存放这么多硝酸铵整整6年，“这不能令人接受”。

大爆炸之后：贝鲁特祸不单行 抢救幸存者 30多个红十字会队伍奔向现场，与众多当地住民一起参与救援。当地医院报告说，已很快不堪重负，并吁请献血、提供发电机，以助维持电力供应。

大爆炸之后：贝鲁特祸不单行 塞浦路斯亦有震感 据德国地震中心报告，爆炸当量相当于一次里氏3.5级地震。海对面180公里外的塞浦路斯居民也报告说听到、感觉到爆炸。

大爆炸之后：贝鲁特祸不单行 寻找亲人 德国之声一名记者报道说，爆炸发生后，人们纷纷通过社交媒体，试图找到亲人的下落。他采访了贝鲁特一家医院。他报道说，“我看到的情况是，医院里一片混乱，所有的医院都通报说，救治能力已远远不够。”

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