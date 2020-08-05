 黎巴嫩爆炸之后: 上千伤亡 30万人无家可归 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.08.2020

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时政风云

黎巴嫩爆炸之后: 上千伤亡 30万人无家可归

在爆炸之前，黎巴嫩正在经历史上最严重的经济危机，通货膨胀与饥饿都困扰着人民。一場爆炸不仅炸毁人们的栖身之所，也动摇了政治环境。外科医生说，这简直「有如战争现场」。

Libanon | Beirut | Gewaltige Explosion am Hafen (picture-alliance/AP Photo/H. Ammar)

(德国之声中文网) 黎巴嫩首都贝鲁特发生爆炸后，满地瓦砾石块，医院人满为患。一名外科医生布泰奇(Fred Bteich)告诉德国之声，爆炸当晚，他在阿赫拉菲郊区工作的医院急诊室里堆满了伤患，「有如战争现场，简直是世界末日」。

他说，他做了一些手术，「我们不知道他们的名字，不知道他们是谁，有没有亲人。」他说，有时后他必须为一些技术上已经死去的人动手术，「有时后只是为了做而做....他们有的只是四到五岁的孩子。我想，接下来还会有更多伤亡。」

目前爆炸造成至少135人死亡，5000人受伤。

在贝鲁特发生爆炸之前，黎巴嫩的通货膨胀严重，新冠疫情和饥饿问题都形成危机。从去年十月以来，黎巴嫩深陷史上最严重的经济危机。

爆炸发生前，人民关注着本周黎巴嫩特别法庭对该国前总理哈里里(Rafik Hariri)遇刺案的审判。黎巴嫩特别法庭现在宣布将判决结果延后到8月18日公布。

德国之声记者沙尔曼(Razan Salman)表示，现在黎巴嫩人民都还在爆炸后的震惊与哀恸当中，「没有人在想判决的事」。

沙尔曼也提到，当局很快对开始追查爆炸案的责任归属，但可能又会进一步造成混乱，因为过去民调显示，黎巴嫩人民对政府的信任度很低。

黎巴嫩各地开放借宿

爆炸之后除了伤亡者以外，也有许多人的房屋被摧毁，变得无家可归。贝鲁特市长阿布德（Marwan Abboud）表示，约有30万人流离失所。

一些人在社交媒体上用标签#ourhomesareopen贴文，再附上自己的电话号码，提供陌生人联络借宿。

除了自救之外，国际援助也不断涌入。德国、法国、美国、俄罗斯，甚至是黎巴嫩的「世仇」以色列都派出搜救队或是提供物资援助。世界银行也表示将提供援助，但是并未具体说明金额。今年六月，世界银行才刚宣布会拨款4000亿美金给黎巴嫩，协助对抗新冠疫情。

外科医生布泰奇告诉德国之声，这次引起爆炸的硝酸铵会对人体产生破坏性影响，过几年才会显现。

张慈/楊威廉 (综合报导)

  • Man and woman running in Beirut (Reuters/M. Azakir)

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  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut: Mann wird evakuiert (Reuters/M. Azakir)

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    伤亡惨重

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  • Helicopter douses fire | Gewaltige Explosion in Beirut (Getty Images/AFP/STR)

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    罪魁祸首硝酸铵

    贝鲁特政府总理迪亚布称，储藏在港口仓库的2750吨硝酸铵是导致发生第二次更剧烈爆炸的原因。他表示，在未采取任何安全措施的情况下，仓库里存放这么多硝酸铵整整6年，“这不能令人接受”。

  • rescue efforts in Beirut (picture-alliance/AA/H. Shbaro)

    大爆炸之后：贝鲁特祸不单行

    抢救幸存者

    30多个红十字会队伍奔向现场，与众多当地住民一起参与救援。当地医院报告说，已很快不堪重负，并吁请献血、提供发电机，以助维持电力供应。

  • Aftermath of Beirut blasts, man walks through rubble | Gewaltige Explosion in Beirut (Getty Images/AFP/STR)

    大爆炸之后：贝鲁特祸不单行

    塞浦路斯亦有震感

    据德国地震中心报告，爆炸当量相当于一次里氏3.5级地震。海对面180公里外的塞浦路斯居民也报告说听到、感觉到爆炸。

  • People in Beirut run through the rubble in the explosion aftermath | Gewaltige Explosion in Beirut (picture-alliance/AP Photo/H. Ammar)

    大爆炸之后：贝鲁特祸不单行

    寻找亲人

    德国之声一名记者报道说，爆炸发生后，人们纷纷通过社交媒体，试图找到亲人的下落。他采访了贝鲁特一家医院。他报道说，“我看到的情况是，医院里一片混乱，所有的医院都通报说，救治能力已远远不够。”

  • People stand by building and car in ruins in the evening| Gewaltige Explosion in Beirut (Getty Images/AFP/STR)

    大爆炸之后：贝鲁特祸不单行

    全国实施紧急状态两星期

    黎巴嫩当局担心，废墟里还会有更多遇难者。本周三（8月5日），奥恩总统召集内阁紧急会议，并表示，应宣布全国进入紧急状态两周。

  • A group of men sit near the entrance of a shop damaged after the explosion| Gewaltige Explosion in Beirut (Getty Images/D. Carde)

    大爆炸之后：贝鲁特祸不单行

    双重打击

    大爆炸发生之时正值黎巴嫩陷入严重经济危机之际。数月来，众多国民走上街头抗议生活困难。迪亚布总理宣布周三为大爆炸遇难者致哀日。


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