黎巴嫩爆炸之后: 上千伤亡 30万人无家可归

(德国之声中文网) 黎巴嫩首都贝鲁特发生爆炸后，满地瓦砾石块，医院人满为患。一名外科医生布泰奇(Fred Bteich)告诉德国之声，爆炸当晚，他在阿赫拉菲郊区工作的医院急诊室里堆满了伤患，「有如战争现场，简直是世界末日」。

他说，他做了一些手术，「我们不知道他们的名字，不知道他们是谁，有没有亲人。」他说，有时后他必须为一些技术上已经死去的人动手术，「有时后只是为了做而做....他们有的只是四到五岁的孩子。我想，接下来还会有更多伤亡。」

目前爆炸造成至少135人死亡，5000人受伤。

在贝鲁特发生爆炸之前，黎巴嫩的通货膨胀严重，新冠疫情和饥饿问题都形成危机。从去年十月以来，黎巴嫩深陷史上最严重的经济危机。

爆炸发生前，人民关注着本周黎巴嫩特别法庭对该国前总理哈里里(Rafik Hariri)遇刺案的审判。黎巴嫩特别法庭现在宣布将判决结果延后到8月18日公布。

德国之声记者沙尔曼(Razan Salman)表示，现在黎巴嫩人民都还在爆炸后的震惊与哀恸当中，「没有人在想判决的事」。

沙尔曼也提到，当局很快对开始追查爆炸案的责任归属，但可能又会进一步造成混乱，因为过去民调显示，黎巴嫩人民对政府的信任度很低。

黎巴嫩各地开放借宿

爆炸之后除了伤亡者以外，也有许多人的房屋被摧毁，变得无家可归。贝鲁特市长阿布德（Marwan Abboud）表示，约有30万人流离失所。

一些人在社交媒体上用标签#ourhomesareopen贴文，再附上自己的电话号码，提供陌生人联络借宿。

除了自救之外，国际援助也不断涌入。德国、法国、美国、俄罗斯，甚至是黎巴嫩的「世仇」以色列都派出搜救队或是提供物资援助。世界银行也表示将提供援助，但是并未具体说明金额。今年六月，世界银行才刚宣布会拨款4000亿美金给黎巴嫩，协助对抗新冠疫情。

外科医生布泰奇告诉德国之声，这次引起爆炸的硝酸铵会对人体产生破坏性影响，过几年才会显现。

张慈/楊威廉 (综合报导)