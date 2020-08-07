黎巴嫩总统称爆炸也有“袭击”可能

（德国之声中文网）在黎巴嫩首都发生严重爆炸事件后，最初人们纷纷猜测爆炸原因可能是工作疏忽管理不当或者是发生意外。现在，该国总统米歇尔·奥恩（Michel Aoun）则明确提到了第三种可能的原因。他说，也不能排除遭到火箭或炸弹袭击的可能性。

到目前为止，2750吨具有高度爆炸性的硝酸铵是调查的重点。据政府的说法，这些硝酸铵在没有安全措施的情况下已经在贝鲁特港储存了六年。现在，奥恩总统表示将从三个层面对爆炸事件展开调查。其一是调查这些危险爆炸物的来源以及存储方法；其二是澄清究竟是因工作疏忽还是因事故造成的；第三是是否存在“外部干预”。

港口工作人员被捕

自周四以来，已有16名港口工作人员被警方拘留。此前当局已对几名港口负责人进行停职调查。据政府公布的最新信息，在周三发生的严重爆炸案中，至少有154人丧生，约5,000受伤。

援救人员带搜寻犬寻找埋在废墟中的幸存者

据联合国的估计，贝鲁特有30万居民失去了家园，其中包括8万名儿童。联合国儿童基金会驻黎巴嫩协调员穆库奥（Yukie Mokuo）说，爆炸令这些年幼的儿童受到创伤和惊吓。据世界卫生组织（WHO）称，总共约有500张病床的几家医院被破坏。世卫组织一位发言人说，尤其令人担心的是在目前这种情况下，新冠病毒可能更容易传播。

来自国外的声援浪潮

贝鲁特发生爆炸后，其它国家对黎巴嫩纷纷表示声援。联合国难民署和世界粮食计划署宣布扩大其人道主义援助。许多国家提出了各种援助方案并派专家前往灾难现场。欧盟理事会主席查尔斯·米歇尔（Charles Michel）计划于周六（8月8日）前往贝鲁特，一个国际会议也将为黎巴嫩安排组织紧急援助。

周四（8月7日），正在贝鲁特访问的法国总统马克龙（Emmanuel Macron）发表视频讲话说，：“黎巴嫩并不孤单。”同时，他要求该国政府进行“深刻的变革”。如果不进行重大改革，该国可能陷入进一步的混乱。

德国联邦国防军派遣的士兵和文职专家已经动身前往贝鲁特增援德国驻黎巴嫩大使馆。一位军方发言人说，该危机援助小组还可在必要时帮助疏散德国公民。技术援助组织已经在周三（8月6日）就派遣了援助人员前往黎巴嫩。

对经济衰败和贪污腐败不满

与此同时，黎巴嫩人对国家糟糕的经济和贪污腐败之风的愤慨在增加。许多公民认为，现有的体制助长了这场灾难。周四，批评政府的示威者与安全部队在贝鲁特爆发冲突。警方使用了催泪瓦斯。活动人士呼吁星期六继续举行新的抗议活动。

早在在爆炸发生前，黎巴嫩就一直在与几十年来最严重的经济危机做斗争。这个小国的地理位置具有重要战略意义，也因此出现严重的政治分裂。伊朗被视为什叶派真主党民兵的支持者，该民兵组织多次袭击邻国以色列，并在叙利亚的战争中与总统阿萨德的部队一起战斗。

与此同时，西方试图将黎巴嫩与自己更紧密地捆绑在一起。作为直到1941年才结束的前黎巴嫩委托监管国，法国起着关键作用。但是，马克龙总统在访问贝鲁特时驳斥了有关巴黎将派人取代贝鲁特获选代表的猜测。他说：“不存在法国的解决方案。”

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李京慧/任琛 (德新社、法新社、路透社、基督教通讯社)