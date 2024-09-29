黎巴嫩总理：以色列袭击可能造成多达100万黎巴嫩人流离失所

黎巴嫩总理米卡提表示，以色列的袭击可能导致黎巴嫩国内多达100万人流离失所。他表示，这可能是黎巴嫩历史上最大的流离失所事件之一。他同时表示，当前与以色列的冲突只能通过外交解决。

（德国之声中文网）黎巴嫩总理米卡提（Nadschib Mikati）表示，以色列的袭击可能导致黎巴嫩多达一百万人流离失所。

米卡提周日（29日）在贝鲁特召开紧急内阁会议后表示，目前的局势已经造成该国历史上最大数量的流离失所者。

他表示，当前与以色列的冲突只能通过外交解决。他说：“除了外交我们别无选择。”

根据联合国相关机构的统计，自以色列军队与真主党之间展开新的对抗开始以来，黎巴嫩国内已有超过21万人流离失所，其中仅上周就有约12万人无家可归。联合国方面认为，根据2006年真主党与以色列之间爆发战争的经验，黎巴嫩国内难民的实际数字可能要高得多。

德新社报道称，在黎巴嫩东部、南部和首都贝鲁特地区，许多人在公园、街道或海滩上过夜，以免遭受进一步袭击。目前约有5万叙利亚人和黎巴嫩人已经逃往邻国叙利亚。

半岛电视台引述伊斯兰救济组织驻黎巴嫩办公室负责人的说法，目前黎巴嫩全国有数百所学校被改造成避难所，但其中许多学校现在已经人满为患，由于没有更多空间，不得不拒绝更多寻求避难的人进入。这名负责人还说，避难所内“100多人”共用一个厕所，妇女和女孩毫无隐私可言。

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（德新社等）

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