黎巴嫩形势激化：以色列想要实现什么目标？

以色列称对黎巴嫩真主党的袭击是必要的，以重建北部边境地区的安全。分析人士则认为，以色列方面有三个目标。

（德国之声中文网）以色列总理内塔尼亚胡周一（9月23日）表示，黎巴嫩目前局势激化是必要的，“以保护我们的民众抵御真主党”。

“我们必须消除那些武器，以便为以色列北部居民重返家园铺平道路”，他说道。

近一年前，约六万以色列人不得不离开家园。当时，伊朗支持下的黎巴嫩真主党民兵开始对以色列北部边境地区进行炮击。

真主党被包括美国和德国的多个国家定为恐怖组织，欧盟将其武装分支定义为恐怖组织。真主党称，火箭弹袭击是为了支持加沙地带的哈马斯。恐怖组织哈马斯于2023年10月7日屠杀约1150名以色列人，并劫持约250名人质。

而据哈马斯运作下的加沙地带卫生部，约41000人在以色列对哈马斯的战争中丧生。

“几乎是一场全面战争”

与此同时，黎巴嫩的死亡人数也在增加。以色列目前的进攻，以及新近的电信设备爆炸袭击和刺杀真主党领导人，已导致黎巴嫩约500人死亡、约1640人受伤。

欧盟外交事务高级代表博雷利称形势“几乎为一场全面战争”。

英国智库皇家国际事务研究所（Chatham House）中东与北非主任瓦基尔（Sanam Vakil）认为，以色列当前对黎巴嫩的袭击有三个目标。一是切断加沙地带战线与真主党战线之间的联系。

她表示，以色列未能实现加沙停火，也因加沙而无法与真主党达成和平协议。

与此同时，视以色列和美国为敌人的所谓抵抗轴心--包括伊朗等国以及真主党、哈马斯、也门胡塞等多个民兵组织正在集中力量，以便同时向以色列施压。

以色列拦截从黎巴嫩发射的火箭弹（2024年9月23日） 图像来源: Baz Ratner/AP/picture alliance

第二次黎巴嫩战争与联合国1701号决议

瓦基尔表示，第二个原因是，以色列面临黎巴嫩真主党持续的安全威胁。

2006年，真主党与以色列为期一个月的战争被称为第二次黎巴嫩战争，第一次黎巴嫩战争是在1982-1985年。第二次黎巴嫩战争是以联合国1701号决议为终结。

当时的条件是，立即停火，黎巴嫩军队和联合国维和部队部署在黎巴嫩南部，以色列和真主党从同一地区撤军，以及真主党解除武装。

然而，真主党既未撤回到边境以北约40公里的利塔尼河，也没有放弃武器。此后年间，在伊朗的支持下，真主党的军事装备以及武装人员倍增。

这也令人更为担忧，真主党未来可能劫持以色列民众到其领土。

“以色列再次寻求迫使真主党接受接受联合国安理会1701号”，瓦基尔说道。

以色列人逃离边境地区，黎巴嫩人也是，图为2024年9月23日 图像来源: FADEL ITANI/AFP

转移对加沙战争视线

瓦基尔表示，在黎巴嫩行动的第三个目标是，让加沙不再是焦点。

“以色列对于从加沙抽身而退，没有战略，也没有表明这之后有何计划”，瓦基尔说道。

在她看来，黎巴嫩战争是“转移对加沙缺乏战略的视线”。

与此同时，以色列民众越来越失去耐心。要求内塔尼亚胡达成停火协议、确保人质返回的压力增加。

在贝鲁特的联合国机构中东分析师特洛姆贝塔（Lorenzo Trombetta）表示，在以色列看来，内政压力很大，并且每周都在增加。

他认为，以色列政府急需在国内实现某种共识。而方式之一是，为以色列北部提供安全保障。

以色列民众集会抗议内塔尼亚胡政府（2024年9月14日） 图像来源: Mahmoud Illean/AP Photo/picture alliance

“只是，很难说以色列能否做到这一点”，他补充说。

“谁知道以色列是否或何时会开始地面行动？而伊朗会如何反应，如果真主党濒临彻底被以色列击溃？”特洛姆贝塔问道。

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