黎巴嫩大爆炸数千伤亡 疑仓库化学品引起

(德国之声中文网) 黎巴嫩卫生部长表示，黎巴嫩首都贝鲁特的一个港口发生大规模爆炸，造成至少78人丧生，近4000人受伤。当地官员指是化学药品爆炸引起，初步排除恐怖袭击的可能性。

根据目击者拍摄的影片，爆炸当下可见清楚蕈状云，建筑物被摧毁、窗户被震碎，摄像头摔落地面，烟销蔓延全城。

德国之声驻贝鲁特记者Razan Salman报导，「街头一片混乱，人们惊慌失措」，又指亲眼目睹，即使是离爆炸地点很远的地区也有人员伤亡。

贝鲁特省长对当地电视台说「我一生中从未见过这么大的灾难」，又形容这次全国性灾难，堪比日本广岛长崎的原爆。

据德国球科学研究中心（GFZ），是次爆炸威力相当於规模3.5地震，200公里外的赛普勒斯都能感受得到。

死伤者有澳洲、日本、德国人

红十字会表示，已派出30多支队伍搜救生还者。由于死伤者众多，当地医院已在崩溃边缘，一家医院表示已经接收到超过500名伤患，无法再接收病人，又呼吁民众捐血。

死伤者包括多名外国人。澳洲总理莫理森(Scott Morrison)证实，一名澳洲公民在事故中丧生；日本内阁官房长官菅义伟表示，一名日本公民受轻伤。

德国外交部也宣布有德国公民受伤。德国外交部在推特上写说: 「我们因贝鲁特的照片感到惊吓...我们大使馆的工作人员也有受伤。德国与罹难者家属同在。在这个困难的时刻，德国与黎巴嫩站在一起。我们正在研究我们能提供什么帮助。」

仓库存放「爆炸性」物品

黎巴嫩总统奥恩(Michel Aoun)召集国防委员会召开紧急会议，总理迪亚布(Hassan Diab)宣布周三为爆炸罹难者的国家哀悼日。

迪亚布表示，该爆炸肇因于港口一个仓库中存放达2750公吨的大批硝酸铵(ammonium nitrate)，至今存放6年，且没有采取任何预防措施，「这是不可接受的，我们不能在此问题上保持沉默」。他誓言将让引起爆炸的人士 「付出代价」，又呼吁所有盟国派人帮忙救灾。

硝酸铵常用於农业肥料，也常见於矿业或土木工程用的工业炸药。由于便宜、成分稳定又容易取得，不少恐怖分子用以制作炸弹。

根据黎巴嫩当地电视台报导，爆炸发生地点是当地做烟花交易的地区，而黎巴嫩国家通讯社NNA援引安全局消息人士说，仓库可能存放了爆炸性物品。

黎巴嫩安全总局局长易卜拉欣(Abbas Ibrahim)证实，该地区有储存「高爆炸性材料 」的仓库，但没有详细说明是指武器还是烟花。易卜拉欣说，这些材料「几年前就被充公了」。德国之声驻当地记者说，危险的化学品和爆炸物可能存放在同一个地方。

医务人员紧急到场救援

国际社会愿意援助

白宫宣布，美国密切关注爆炸事件，并准备提供一切可能的援助。欧盟、法国、沙特阿拉伯和伊朗也都宣布将以任何必要方式帮助黎巴嫩。

近年，在以色列表示挫败了真主党枪手的渗透企图后，黎巴嫩和以色列之间的关系一直很紧张。以色列当局在事发后表示，与爆炸案「没有任何关联」。以色列外长阿什肯纳齐(Gabi Ashkenazi )对当地电视台说，他认为爆炸很可能是由火灾引起的，敦促「谨慎对待各种猜测」，以色列也愿意提供人道协助。

张慈(综合报导)

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