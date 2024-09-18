黎巴嫩呼叫器遭连环引爆 金阿波罗否认台湾制造

黎巴嫩呼叫器连环引爆事件酿大量死伤，真主党矢言报复。多家国际媒体引述消息报道，这批疑遭以色列植入炸药的呼叫器，是台湾企业金阿波罗的产品。该公司18日否认，称只是授权给匈牙利布达佩斯的合作伙伴使用商标。

（德国之声中文网）黎巴嫩多地週二（9月17日）几乎同时发生呼叫器爆炸事件；国际媒体消息指，此案可能是以色列针对真主党（Hezbollah）的攻击，但此说法尚未获官方证实。

据黎巴嫩卫生部统计，至少已有11人死亡、近3000人受伤；伊朗媒体报道，伊朗驻黎巴嫩大使阿玛尼（Mojtaba Amani）也因爆炸事件受伤。

台湾卷入中东政治？

值得注意的是，路透社、《纽约时报》等媒体引述消息报道，被引爆的呼叫器是台湾企业“金阿波罗”（Gold Apollo）的产品，型号为AR-924。

金阿波罗公司总部位于新北市汐止，创办人许清光週三（18日）上午向媒体澄清：“（此产品）不是我做的……是我授权给他们（合作厂商）贴牌的产品。”

许清光表示，因外界称金阿波罗公司跟此事有关，“害死我了”。他强调涉事产品“只是挂名”金阿波罗的商标，跟其产品不同，而且绝非台湾制造，而是在国外制造。

许清光称，3年前有国外代理商开始代理金阿波罗公司产品，并称有意自行生产、用金阿波罗品牌销售，且“自己养了一批工程师”，挂名销售“不会超过2年”。许清光认为金阿波罗公司“好好做生意”却卷入此事，也是“受害者”，考虑跨国提告。

图为金阿波罗公司创办人许清光。 图像来源: Ann Wang/REUTERS

金阿波罗指出，该公司与“BAC公司”有“长期的贴牌授权及区域代理合作关系”，允许其在特定区域使用金阿波罗的商标销售产品，“但产品的设计与制造均由BAC公司负责”。金阿波罗主张自身“始终遵循相关法规，并与合作伙伴保持透明合规的合作关系”。

根据金阿波罗18日下午在脸书发布的声明，BAC公司的总部位于匈牙利布达佩斯。

台媒有消息指，金阿波罗的官网18日上午疑似遭黑客攻击而瘫痪；台湾中央社报道，金阿波罗称应是“资讯量骤然爆增”，导致网站无法正常显示。

针对此案，新北市长侯友宜回应，第一时间得知之后已指示相关单位了解状况，后续将再向各界说明。

新北市警方18日已赴金阿波罗公司了解情况。 图像来源: Ann Wang/REUTERS

以色列是主使者？

黎巴嫩真主党为避免以色列追踪，一直使用呼叫器这类非高科技的通讯工具。

贝鲁特美国大学历史系的学者拉巴（Makram Rabah）向DW表示，真主党之所以购买大量呼叫器，是因为其固定网络、甚至移动电话业者都被以色列黑客攻击，迫使真主党选用较非高科技的产品；然而，这么做也使他们暴露在新的风险之中，17日的事件“就是明证”。

路透社引述消息来源指，以色列的情报机构摩萨德（Mossad）早在几个月前，就在黎巴嫩真主党所订购、台湾制造的呼叫器内放入了炸药，而且真主党都没有发现。

据不具名的黎巴嫩国安人士说法，真主党订购了5000个金阿波罗呼叫器，可以无线接收、显示文字信息，但不能打电话。

不过，以色列从生产端就改造了这些产品，“在装置内植入一块有爆炸物、可接收密码的板子，这不论用什么方法、甚至用扫描仪，都很难发现”。

消息人士称，这些呼叫器里最多有3克的炸药；有3000个呼叫器接收到加密信息之后，同时引爆炸药。

《纽约时报》报道，美国官员称遭引爆的呼叫器是真主党从台湾金阿波罗公司所订购，但装置内的电池旁被植入1至2盎司的爆炸物，并安装了可远端引爆的开关。

报道称，在黎巴嫩时间下午3点半左右，这些被动过手脚的呼叫器收到了信息，看起来像是来自真主党高层，但实际上是用来启动炸药。爆炸之前，呼叫器还发出了几秒的哔哔声。

呼叫器连环遭引爆事件之后，许多民众聚集在贝鲁特美国大学的医院外。 图像来源: Bassam Masri/AP/picture alliance

各界如何回应？

事发之后，黎巴嫩卫生部呼吁全国医院提高警觉，并建议民众尽量远离可能有威胁的无线通讯设备。黎巴嫩外交部谴责以色列“危险且蓄意升级局势”。以色列军方尚未被证实跟此案有关，亦尚未公开回应此事。

真主党称至少有2名成员死亡，并誓言要报复以色列。该组织声明称：“我们认为以色列军队要对此一犯罪侵略行为，负全部责任……（以色列）一定会为此一罪恶的侵犯行为，承受公正的惩罚。”

一位不具名的真主党官员向路透社表示，此事是自去年10月7日以哈冲突以来，真主党“最大的安全漏洞”。曾负责美国中东事务情报的官员帕尼科夫（Jonathan Panikoff）亦称：“这不用说，就是真主党在反情报方面数十年来最大的失败。”

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）17日表示，美国没有涉入此事，事先也并不知情，现阶段正在搜集资讯。米勒呼吁伊朗，不要企图利用任何事件，进一步升高区域局势的不稳定。

过去几週以来，美国一直在台面下斡旋，欲阻止伊朗因哈马斯政治领袖哈尼亚（Ismail Haniyeh）7月在德黑兰被杀害一事，向以色列报复。

联合国发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）则回应，黎巴嫩的事态发展令人忧心。

真主党的总部位于黎巴嫩，背后有伊朗支持；该组织与巴勒斯坦伊斯兰极端主义军事团体哈马斯皆被美国和德国列为恐怖组织。自哈马斯去年袭击以色列之后，近期以色列与真主党几乎每天都有跨境交火。

（中央社、路透社、法新社、美联社、纽约时报等）

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