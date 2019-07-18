黎巴嫩危机：总理哈里里处境不妙

（德国之声中文网）黎巴嫩的反政府集会洋溢着欢快的气氛，到处都可以听到音乐声。志愿者则给示威者分发饮用水和食品。种种迹象似乎显示出，一直处在四分五裂状态的黎巴嫩终于达成了一项共识，那就是尽快推翻哈里里政府。

集会上看不到任何同政党、政治团体和宗教势力有关的旗帜，取而代之的是一片国旗的海洋，人们在一起高唱黎巴嫩国歌。

反增税、反债务以及反腐败

一位名叫Ran的女大学生对记者表示："我们参加集会的原因是，我们不愿意这个政府继续存在下去了。他们搜刮民脂民膏，他们窃取了我们的财富。他们对民众漠不关心，又毫无政绩可言。这样下去，我的前途也会受到影响，我怎么可能找到工作，又怎么能建立家庭呢？"

同为大学生的萨利也持同样的观点。身上缠着国旗的他说，从示威运动爆发以来，他天天都会到贝鲁特市中心的烈士广场参加集会。他说："我相信，一个新的政府cai'k才可能给我们带来新的希望。我们不想再像过去那样生活了。黎巴嫩几代人经历了同样的遭遇。我们需要一个全新的政府，否则还会一切照旧。"

引发本次抗议浪潮的是政府的一项增税计划。按照相关计划，今后黎巴嫩人使用网络通讯软件"Whatsapp"通话也需要向政府交税。尽管政府很快收回了原定增税计划，但抗议浪潮并未因此平息。因为示威者的矛盾已经指向了浪费公款和严重的贪污腐败问题。

债台高筑的黎巴嫩正面临着严重的经济危机。哈里里总理周五发表全国电视讲话，做出将改善施政方式的承诺。他要求反对派在72小时内提出解决经济危机的方案，甚至暗示必要情况下，他愿意辞职。尽管黎巴嫩统一政府受到各政治派别的支持，但哈里里总理迄今为止仍未能为高达860亿美元的债务找到有效的解决方案。

哈里里的执政伙伴，真主党领袖纳斯拉赫（Hassan Nasrallah）也发表了电视讲话。他承认，包括真主党在内的黎巴嫩政府对当前的经济危机负有责任。纳斯拉赫拒绝征收新税，并对示威运动表示赞赏。不过，他同时拒绝真主党退出政府。

然而，联合政府已经出现垮台迹象。天主教政党"黎巴嫩力量"周六宣布，该党的四名内阁部长将退出政府。理由是，现政府已经没有能力处理国家面临的问题。

该党退出政府的消息传出后，民众反响积极。有人发推称：三十名部长已经走了四个，再有26人下台，我们就成功了。

一名不愿透露姓名的示威者说："我们要获得自由、尊严和安全。这是我们的权利，国家属于我们全体民众。"