"黄金签证"机制为何被取消？

（德国之声中文网）近些年来，黄金签证、黄金护照吸引了不少关注，一些国家试图吸引富有的外国人带入他们的资金。

比如加勒比小岛多米尼克，以10万美元的售价出售国籍。彭博社本月报道说，该国的这笔收入比税收还高。

中国、俄罗斯和伊朗等国家的富有公民，希望能在国际上自由出入境。如今他们拥有多米尼克护照后，就可90天免签证进入欧盟。

透明国际：黄金签证吸引腐败分子

超过60个国家运作着黄金签证或黄金护照机制，包括几个欧盟国家。但与此同时，这样的项目会不会被有组织犯罪人员或者腐败的官员滥用，也引起忧虑。欧委会去年呼吁一些成员国停止相关机制。

爱尔兰、塞浦路斯和荷兰已经取消了VIP签证机制，葡萄牙10月进行了改革。俄罗斯入侵乌克兰后，欧盟各国均针对俄罗斯、白俄罗斯公民收紧了签证。

反腐败组织"透明国际"的罗斯托马什维利（Eka Rostomashvili）表示，许多国家"太过宽松"，一些申请者"身份存疑而他们的钱来路不明"。

塞浦路斯2020年取消了投资换国籍的项目

全球南方国家发放更多黄金签证

伦敦政经学院政治社会学教授苏拉克表示，许多媒体报道聚焦欧盟国家的黄金机制，但发放最多黄金签证及护照的是全球南方国家，比如马来西亚、巴拿马、泰国以及阿联酋。

苏拉克也是《黄金护照：全球富人流动》（The Golden Passport: Global Mobility for Millionaires）一书的作者。她向德国之声表示，阿联酋每年通过黄金签证计划接纳5万人，与此相比，葡萄牙十年批准了3万人，而该国的相关计划已是欧盟国家中最受欢迎的。

透明国际组织批评说，一些运作黄金签证或护照机制的国家并不期待申请者会真正在该国停留。有时，申请的前提条件是要求购买房地产或提交一笔捐款，而不是能真正促进经济发展的投资。

塞浦路斯为马来西亚诈骗犯提供国籍

罗斯托马什维利还举例说，马来西亚商人刘特佐（Jho Low）曾卷入该国的1MDB腐败丑闻。但他仍得以购买塞浦路斯的黄金护照。"塞浦路斯后来用了三年时间才撤销了他的国籍，因为据报道他通过律师进行反抗。"

不过，大多数申请黄金签证的人并不涉及犯罪，他们只是希望给自己留条后路，能离开自己的国家。

中国人、俄罗斯人寻找退路

"在大多数情况下，人们希望在面对一个专制政权或者不确定的未来时，能有退路。"苏拉克引述香港民主抗议以及2016年反对土耳其总统埃尔多安的失败政变。

苏拉克还表示："如果有人想从事某种犯罪活动或者洗钱，还有其它成本更低的方式，而不是通过黄金签证。"

目前马耳他和匈牙利正在抵制来自欧盟的压力，不愿取消其黄金签证机制。布鲁塞尔正对马耳他以约100万欧元出售国籍的做法采取法律步骤。匈牙利收回了相关项目，但今年晚些时候会重新启动。届时申请者将需要购买房地产、当地房地产基金的股份，或者向一项扶持当地大学的公共信托基金捐款至少100万欧元。

透明国际的罗斯托马什维利表示，各国需要考虑，这些项目是否真正带来积极的社会经济影响。但通常并非如此。

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