黄金时段拟禁播境外节目 中国网友吐槽

（德国之声中文网）中国国家广电总局9月20日公布《境外视听节目引进、传播管理规定（征求意见稿）》，在10月19日前向社会公开征求意见。

该规定内容包括：

广播电视播出机构不得在19：00-22：00播出境外视听节目

广播电视播出机构各频道每天播出的境外电影、电视剧、动画片、纪录片和其他境外电视节目，不得超过当天该类别节目总播出时间的30%

境外电影、电视剧、动画片、纪录片以及教育、科技、文化、综艺、体育等其他境外视听节目均适用本规定

任何单位和个人不得引进境外时事性新闻节目

网络视听节目服务单位可供播出的境外电影、电视剧、动画片和其他境外电视节目，不得超过该类别可供播出节目总量的30%

违者可并处3万元以下罚款

中国国家广电总局同时还公布了一份《境外人员参加广播电视节目制作管理规定（征求意见稿）》。

《金融时报》评述说，这是中国国家广电总局机构改革以来出台的首个主要的规定草案。今年3月，原中国国家新闻出版广电总局中的新闻出版和电影管理职责划归中宣部；新组建的国家广电总局直属国务院。

在新浪网的相关报道下，有网友评论说："我小时候动画片全靠看引进的。""征求意见稿？好的，我不同意。""其实限制真的并不是非常有效的手段，更应该加强国内电视节目审核，要求更高质量的电视节目！别人考试成绩好，就应该比别人更好，而不是把对方从学校开除掉[允悲]。"

有网友说："那是不是央视纪录片频道播英国BBC的纪录片会越来越少了，如果那样的话，网络新闻和电视新闻也尽量别报道外国的事情，活在自己的生活里就好了。""其实我觉得无所谓啊，境外动画？早就没了啊！境外电视剧？早就没了啊！境外电影？谁还在电视上看电影啊……摊手。""嗯，黄金时间播垃圾节目。""传统电视台快死了，不要这么快把魔手伸向视频网站就行。""何必那么麻烦，直接禁止引进境外节目，岂不一步到位[挖鼻]没事，反正我不看电视！！""已经六年不看电视了！"

不过也有网友说："完全支持。""挺好的。""做得好，禁了是对的！现在越来越多的人追韩剧美剧，盲目崇拜国外生活，却不愿了解自己的国家大事。或许，这就是外国文化的侵略，不废一兵一卒！所以清醒一下吧，真实的活着，凭良心说话。"