黄金周港澳迎百万游客

（德国之声中文网）在世界最大的赌城澳门，约90万人蜂拥至狭窄的用小石块砌成的街道上。许多人去那里数十家金光闪闪的赌场碰运气，其他人则去议事厅广场等历史遗迹自拍。

为期八天的全国假日到周五为止。据业界人士透露，游客人数比去年飙升五倍，酒店入住率超过九成。

澳门政府在一份声明中称，旅游局呼吁酒店业主完善措施，应对游客流动峰值。这包括增加工作人员、摆渡车以及入住登记柜台等。

在这个葡萄牙前殖民地，中国大陆游客占据八成。澳门本地人口约70万，这也是中国唯一一个赌博合法的城市。

分析人士称，赌博业营业额已恢复甚至超过疫情前水平，不过所谓"大鱼"的VIP顾客群带来的营收据估计则仅相当于疫情前的15%。

香港摩根集团分析师D S Kim向路透社表示，正如预期，与2019年相比，博彩业营收恢复到100%以上的水平。

香港：游客花钱较谨慎 选择徒步、海滩游泳

而在相邻的香港，约100万游客在9月29日至本周三期间来到这个金融中心。与此同时，出入境数据则显示，在此期间，约140万港人出境。

据媒体报道，零售业者称，尽管顾客人数增加了三成，但销售额却与一个普通的周末相差不多。这显示一些游客并不想大手大脚花钱。

在2019年爆发反对政府政策的抗议前，一到假期，这个英国前殖民地的奢侈品店门口就大排长龙。香港一直被视为世界最热门的购物地点之一。

来自大中国区的游客则是香港零售及奢侈品市场的主要推手。然而，自疫情以来，许多人改变了消费方式，开始选择不需要花费太多金钱的餐馆以及活动，比如徒步或者在这里许多的海滩游泳。

香港零售管理协会主席谢邱安仪表示，尽管游客人数较多，但未带来相同比例的营业额增长。

据地产公司信息，在香港著名的几条购物街，约半数商铺现在空置。2019年疫情前夕，这里的人流量达到5600万人次。

而当年发生抗议示威浪潮并被打压之后，零售业受到冲击，再加上之后近三年的新冠严格措施，导致不少商铺关门停业。

（路透社）

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