黄色经济圈4天收1亿   中联办狂轰惹争议

（德国之声中文网）香港「反送中」运动在疫情中持续，刚过去的周末是17年前开放自由行以来首个没有大陆游客的五一黄金周，有网民发起「属于香港人五一黄金周」，「五一」寓意「五大诉求、缺一不可」，号召港人光顾支持抗争的「黄店」。中联办高调批评有关活动，再次激起争议。

活动由4月30日至5月3日一连4天，不少黄店食肆外大排长龙，顾客要轮候超过半小时才能入座，一洗疫情爆发以来的萧条气氛。参与的2305间黄店提供各类优惠，例如顾客喊「反送中」口号或举起「五一」手势可享折扣。

主办单位「香港五一黄金周」团队称，是次活动从筹备到宣传不足一个月，昨（5月4日）公布的数据显示，估计有超过40万消费者响应，创造超过1亿港元营业额。

消费者：每日光顾2间黄店

香港中小企食店联盟召集人林瑞华告诉对德国之声，黄金周活动反应热烈，「而且很平均，每间黄店的人龙都差不多长，不是只集中在几间有名的黄店」，不少食肆较往年有游客时生意更好。他认为活动除了能帮助经营困难的小店，更是公民力量和民主的体现。

活动吸引大批「宅家多时」的港人外出消费。家住新界元朗丶今年28岁的Natalie向本网透露，黄金周期间光顾了约7间黄店，「平均每日帮衬（光顾）2间」，除了食肆也包括杂货店丶烘焙店和网上时装店等，合共消费逾2000港元。

她认为在黄店消费更开心，「感觉大家在同一条船，身边的人理念一致，吃饭聊天谈到政治也不用顾虑」，但强调自己不是非理性消费，除了政治立场，也会考虑产品质素丶服务态度和店内环境等实际情况，「东西难吃下次就不会来」。

中联办：政治揽炒

「黄金周」反应热烈，却遭北京猛烈批评。中联办发言人2日发表题为「严厉谴责极端分子无视民生疾苦再启暴力揽炒」的「谈话」：「一些反对派政客为在立法会选举中多捞席位，罔顾自由市场规则，极力炒作所谓的『黄色经济圈』，人为制造社会撕裂，不择手段滋扰丶破坏无辜商户，是一种政治绑架经济的『政治揽炒』。」

立场亲北京的报章连月来已多次批评黄色经济圈，但这是中联办首次作出公开评论，引起各界哗然。民主派会议召集人陈淑庄批评，中联办连市民光顾什么店铺也干涉，做法如同失控。

香港大学法律系副教授戴耀廷在社交平台称，中联办漠视《基本法》第5条规定香港维持资本主义制度和生活方式，「黄色经济圈无论怎炒作，归根到底都只是由消费者运用自己的消费权，自由地决定在那里消费。这是资本主义的精神」。

网民也极大反响，有人指「中联办又再次提醒香港人何为独裁管治下生活，连买什么饭，饮什么茶都要管你」。另有网民揶揄「共产主义国家同你讲自由经济！」，又称北京几十年来搞「爱国用国货」运动丶近年用红色资本垄断香港市场，故没有资格批评黄色经济圈。

分析：9月选前造势

时事评论员刘锐绍对德国之声表示，事件反映北京希望在9月立法会选举前造势，拉一派打一派，凝聚利益群体，「但这只是短期目标，最重要的是反映了北京的斗争思维和野狼文化——野狼不同战狼，战狼是有策略的，野狼则是胡乱出招丶随便出击，趁欧美忙着应付疫情在香港乱枪扫射」。

北京的做法激起港人不满，或进一步壮大黄色经济圈。居于港岛南区的23岁Queenie在黄金周光顾了4间黄店，她对德国之声称中联办的取态反映北京「有点害怕」，变相证明黄色经济圈有一定效果和影响力。她笑道：「多谢中联办『认证』，他越骂，我们就越出力支持，作为一种反抗。」

她说去年起已习惯外出时用手机应用程式搜寻附近黄店，即使在疫情期间不便外出，也会和家人订购黄店的外卖餐饮。她形容，光顾黄店是最低成本、最容易做到的抗争方式，「疫情我们不能上街，好像什么都做不到，但我们不想这场运动结束，就用经济上的手法延续下去，以实际消费支持同路人」。