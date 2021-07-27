黄色挡板　挡不住郑州洪灾死者迎来“头七”

（德国之声中文网）郑州特大暴雨洪水悲剧过去7日后，两张同样拍摄于郑州地铁五号线沙口站B1地上入口的图片流传于中国的社交媒体。从其中的一张图片中，可以看到一位身穿蓝色雨衣，低头盘腿坐在地铁入口处的男人。旁边自行车上竖起的一块纸板上写着，“妞妞、爸爸还想送你回家”。

另外一张拍摄地点相同，时间不同的照片呈现了当地民众摆在地铁站门口大量哀悼死者的鲜花。但与全世界其它地方现场悼念死者不同的是，鲜花的四周没有人，因为现场被超过一人高黄色塑料挡板紧密包围。有新浪微博用户发布消息称，黄色挡板之后“被几个郑州爷们拆了”，他们说：“挡什么当，不要挡着人回家的路”。

郑州地铁成为此次洪灾的重灾区之一

要求问责的声音

这两句让无数观者泪目的话，从一定程度上反应了此次郑州洪水灾难过去后，民众的心里状态。悼念死者的同时，要求问责的声音逐渐高涨。包括“央视新闻”在内的中国官媒27日报道将郑州地铁五号线“7.20事件”的死者人数从12人提高至14人。央视在新浪微博账号公布上述消息的评论区中，要求问责地铁公司的声音无数。名为“李卍宥”的用户表示：“强烈要求追究地铁方责任，郑州老百姓的心声”。

民众的谴责主要是，当时郑州气象部门已经发出预警，但地铁公司仍然没有停止运营。从中国高层的最新的表态来看，政府部门如今也确实有总结教训和追责的决心。

李克强：“宁可过一些，该停就停、该封就封”

据“新京报”报道，中国国务院总理李克强26日在国家防汛抗旱总指挥部主持召开视频会议，明确要求：“总结经验教训，完善制度，对失职者严肃追责。”李克强表示，今后“对城市地铁、隧道等要有保障群众安全硬措施，宁可过一些，该停就停、该封就封。”

按照中国官方7月27日的最新通报，河南省此次极端强降雨已经造成全省150个县（市、区）1573个乡镇1331.98万人受灾，因灾遇难死亡71人。其中外界关注的郑州京广路多段隧道洪涝灾害导致的死亡人数被中国官方更新为6人。从包括推特，YouTube在内不受中国官方控制的社交媒体平台传出的消息来看，有不少声音质疑中国官方通报的死亡数字。李克强在26日的会议中，也要求各地方政府机关必须“实事求是、公开透明发布信息。”

人民日报：不能让群众失声

就此，官媒《人民日报》也于27日发表题为“公共治理需要公共话语,不能让群众失声”的评论文章，指出河南遭遇强降水天气期间，出现了一些“让人不解的现象，值得深思。”比如，有网友反映，应对公共事件过程中，一些地方的官方公号平台和微博账号关闭互动功能，公众的疑惑无处可询，诉求无处能解。就此，评论名为“南岸”的作者认为：“这应该引起高度关注！”

评论指出：公共事件之下，尤其需要各方信息充分而畅通的流动。这对于群策群力、共克时艰至关重要。在这个过程中，不可避免地会出现一些真伪莫辨的传言，甚至还会有人造谣、传谣带节奏。越是这样，越需要官方权威信息及时激浊扬清、去伪存真。

作者评论称：官方信息平台一刀切地关闭互动功能，看似风平浪静，实则暗流涌动。毕竟，没有信息沟通，只会导致信息闭塞、人心拥堵；群众民意无所适从，舆情危机就难以避免，公信力也难以建立。这对于凝聚民智民力，无益；对于应对处置公共事件，无助；对于早日战胜险困，无效。

纵观中国官方危机发生时对民间舆论的封锁和控制，也远非“关闭微博账号互动功能”如此简单。对此有切身体会的不仅仅是新冠疫情爆发之初，通过微信群发出预警的中国医生李文亮。还包括距离郑州约５０公里武陟县的一名韩姓女子。中国官媒报道称，这位女子曾在抖音上发布黄河支流沁河堤坝多处决堤的消息，被认定为造谣和引起恐慌。中国公安机关当时将其拘留5日，并通过电视播放了其“认罪悔改”的视频。这一切，距离特大洪灾侵袭郑州的时间为７天。

豪雨之后郑州出现严重内涝 大水冲破防水墙 中国河南省郑州市遭遇数百年未遇的特大暴雨。7月20日晚，积水冲破挡水墙，进入地下交通区域，地铁进水。尤其是郑州地铁5号线灾情最严重，被困人数最多。当日晚郑州地铁全线关闭。

豪雨之后郑州出现严重内涝 历史罕见的超强降雨 据郑州气象局公布的数据，郑州20日16时~17时，一个小时的降雨量达到了201.9mm。17日20时到20日20时，三天的过程降雨量617.1mm。其中小时降水，单日降水均已突破自1951年郑州建站以来60年的历史记录。郑州常年平均全年降雨量为640.8mm，相当于这三天下了以往一年的量。周三凌晨，郑州全市抗灾2级应急响应提升到1级。

豪雨之后郑州出现严重内涝 部分地区停电 城市被淹后，部分地区停电。郑州大学第一附属医院因停电电梯停运，院内救治无法进行，备用电源无法使用。受灾严重医院的重症病人已组织向外转运。据悉，直到周三傍晚，郑州水电供应仍是棘手问题。

豪雨之后郑州出现严重内涝 百万受灾人口 25人丧生 周二，包括省会郑州在内的多地出现险情后，受灾人口上升到120万。已有16多万居民被撤离到安全地带。截止到周三，已有25不幸丧生，7人失联。

豪雨之后郑州出现严重内涝 天气预报有偏差 气象学家认为，河南省及郑州市均在灾害前发布了紧急通知，但天气预报于暴雨实际降临的时间、强度和位置都有偏差。如何更准确地预报极端天气，是全球科学界共同面对的一道难题。

豪雨之后郑州出现严重内涝 驰援力量赶到 周三，解放军中部战区出动700多士兵、武警派出1000多人，赶到郑州。中国应急管理部启动跨区域增援预案，从7省调集1800名人员组成消防救援队，加入到抢险的行列中。

豪雨之后郑州出现严重内涝 企业捐款超过10亿元 洪灾给生命和财产造成巨大损失。与此同时，中国企业界发起捐助行动，截止到当地时间周三，已有20多家企业总共捐款金额超过10亿元。

豪雨之后郑州出现严重内涝 千年一遇？ 此次洪灾爆发后，有人说郑州等地遇上的豪雨属于“千年一遇”，防不胜防。但中国气象学家认为，当然应该从较长的历史记录推算极端天气出现的历史重现期。不过，中国从1951年后才有降水量的科学记录，直到目前才有70年左右。因此，很难谈“千年一遇”这一问题。



© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究