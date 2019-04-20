黄背心：帮助巴黎圣母院，也请帮助穷人！

（德国之声中文网）本周六（4月20日），法国各地出动共计6万名警察，迎接因为巴黎圣母院大火再次掀起风浪的黄背心抗议活动。
法国当局警告抗议者远离巴黎圣母院和塞纳河畔，安排了至少5000名警察维持巴黎秩序。
内政部长卡斯塔纳(Christophe Castaner)周五在新闻发布会上说，他认为极端分子和破坏者正计划延续他们继3月份香榭丽舍大街之后的骚乱、焚烧和抢劫活动。
在巴黎圣母院本周发生惨烈火灾导致地标性的尖顶崩塌之前，针对收入和税收不平等的抗议活动已经计划在本周举行。
火灾发生的当天傍晚，法国总统马克龙本应该宣布一项计划安抚示威者。
亿万富翁的捐款
在很多黄背心运动参与者看来，巴黎圣母院大火之后发生的事情，证明了他们对法国贫富差异的看法。运动组织者说，尽管巴黎圣母院管理者一直说缺乏维修资金，但是大火之后几位亿万富翁宣布提供大量捐款，这他们感到震惊。运动发言人勒瓦瑟（Ingrid Levavasseur）说，"他们可以在一夜之间为巴黎圣母院拿出巨额资金，却无法帮助穷人。"
马克龙宣布五年内完成巴黎圣母院修复工程，但是政治反对派和抗议活动领导人表示怀疑，并嘲笑他试图利用国家的悲剧来实现民族团结。
20万只蜜蜂幸免于难
然而，周五也有关于巴黎圣母院的好消息传来：该教堂养蜂人宣布"奇迹"，生活在教堂顶部的20万只蜜蜂幸免于难。
2013年，在巴黎的蜜蜂数量急剧减少之际，让蜜蜂安家巴黎圣母院的项目启动。该项目营运公司Beeopic在Instagram上发布了幸存蜜蜂的照片。 "谢天谢地，火焰放过了他们。"负责人吉安（Nicolas Geant）接受CNN采访时说："这是一个奇迹！"
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塞纳河畔的浓烟：巴黎圣母院部分焚毁
超越时代的地标
圣母院俯瞰巴黎市中心。直到1889年世界博览会为埃菲尔铁塔揭幕前，巴黎圣母院都是法国首都的最高建筑。
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塞纳河畔的浓烟：巴黎圣母院部分焚毁
俯瞰巴黎
巴黎圣母院屋顶的这些雕塑，在大火中几乎完全被毁。
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塞纳河畔的浓烟：巴黎圣母院部分焚毁
钟楼怪人卡西莫多
雨果1831年的小说《钟楼怪人》让巴黎圣母院更加声名远播。这本书被多次拍成电影。此图是1956年法意合拍本。
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塞纳河畔的浓烟：巴黎圣母院部分焚毁
消防人员全力扑救
安全力量封锁了圣母院周边。约400名消防员使用高压水枪努力控制火势。大火发生时，圣母院正在被整修。调查人员认为，火灾是一起事故，排除了纵火或恐怖主义的可能性。
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塞纳河畔的浓烟：巴黎圣母院部分焚毁
塔尖就这样坍塌
大火使塔尖坍塌，支撑塔尖的木结构在火中被焚毁。历史上，巴黎圣母院曾一度破败不堪，法国大革命期间便多年处于无人问津状态。19世纪起，在大规模的修复工程下，圣母院得以重现昔日荣光。
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塞纳河畔的浓烟：巴黎圣母院部分焚毁
塞纳河畔的火光
燃烧近8个小时后，火势才得到控制。
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塞纳河畔的浓烟：巴黎圣母院部分焚毁
大火危及塔楼和钟楼
消防员得以阻止大火向圣母院的塔楼和钟楼扩散。有关官员称，经过数小时的全力扑救，圣母院的基本结构得到“挽救和保护”。
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塞纳河畔的浓烟：巴黎圣母院部分焚毁
巴黎市民惊怵叹息
巴黎民众不敢相信自己的眼睛。当大火吞噬圣母院的更多部分时，他们开始祷告和唱圣诗。一位男子向法新社说：“巴黎变形了。这座城市再也无法回归往日的容颜。这是一个悲剧。如果你祷告，那现在是时候了。”
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塞纳河畔的浓烟：巴黎圣母院部分焚毁
抢救艺术品
人们紧急抢救圣母院内的艺术品，许多无价的文物转移到安全地点。上周，工人碰巧将16座铜像从圣母院内移出进行清理，这是100年来头一次对它们进行清理。
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塞纳河畔的浓烟：巴黎圣母院部分焚毁
俯视图
这是消防员扑救大火的俯视图。穹顶部分坍塌，不过圣母院内部仅部分被毁。
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塞纳河畔的浓烟：巴黎圣母院部分焚毁
完好无损的圣坛
大火后圣母院内部的照片首次公开。巴黎市长伊达戈（Anne Hidalgo）、法国总统马克龙进入圣母院。伊达戈说：“屋顶没有了。”不过，圣母院内部的情形比她和其他人的预期要好得多。
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塞纳河畔的浓烟：巴黎圣母院部分焚毁
15小时后大火被扑灭
起火约15小时后，火势被扑灭。消防人员表示，由于木制屋顶结构起火，火势散播得很快。消防人员的一个重点是确保塔楼和钟楼完好无损。目前仍有约100名消防员在现场，排查有无零星火情。