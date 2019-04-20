黄背心：帮助巴黎圣母院，也请帮助穷人！

（德国之声中文网）本周六（4月20日），法国各地出动共计6万名警察，迎接因为巴黎圣母院大火再次掀起风浪的黄背心抗议活动。

法国当局警告抗议者远离巴黎圣母院和塞纳河畔，安排了至少5000名警察维持巴黎秩序。

内政部长卡斯塔纳(Christophe Castaner)周五在新闻发布会上说，他认为极端分子和破坏者正计划延续他们继3月份香榭丽舍大街之后的骚乱、焚烧和抢劫活动。

在巴黎圣母院本周发生惨烈火灾导致地标性的尖顶崩塌之前，针对收入和税收不平等的抗议活动已经计划在本周举行。

火灾发生的当天傍晚，法国总统马克龙本应该宣布一项计划安抚示威者。

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亿万富翁的捐款

在很多黄背心运动参与者看来，巴黎圣母院大火之后发生的事情，证明了他们对法国贫富差异的看法。运动组织者说，尽管巴黎圣母院管理者一直说缺乏维修资金，但是大火之后几位亿万富翁宣布提供大量捐款，这他们感到震惊。运动发言人勒瓦瑟（Ingrid Levavasseur）说，"他们可以在一夜之间为巴黎圣母院拿出巨额资金，却无法帮助穷人。"

马克龙宣布五年内完成巴黎圣母院修复工程，但是政治反对派和抗议活动领导人表示怀疑，并嘲笑他试图利用国家的悲剧来实现民族团结。

20万只蜜蜂幸免于难

然而，周五也有关于巴黎圣母院的好消息传来：该教堂养蜂人宣布"奇迹"，生活在教堂顶部的20万只蜜蜂幸免于难。

2013年，在巴黎的蜜蜂数量急剧减少之际，让蜜蜂安家巴黎圣母院的项目启动。该项目营运公司Beeopic在Instagram上发布了幸存蜜蜂的照片。 "谢天谢地，火焰放过了他们。"负责人吉安（Nicolas Geant）接受CNN采访时说："这是一个奇迹！"