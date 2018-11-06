黄琦提审解聘律师 德国关注母子安危

(德国之声中文网) 「六四天网」创办人黄琦被控泄密案，本週初 (1月14日) 在四川绵阳市法院闭门审讯。官方至今没有公佈任何庭审消息，黄琦的亲友一律被禁止旁听。

消息人士透露，黄琦在庭上表明不承认法院的合法性，为了辩护律师的安全，当庭解除代理，以致审讯中断。根据中国法律规定，被告在没有辩护人的情况下，法院须宣布休庭。接下来黄琦能否再自行委託律师，或由官方指定律师，仍是未知之数。

黄琦原本的辩护律师刘正清，在开审前夕被广东省司法厅吊销律师执照，理由是他另一宗案件的辩护词「危害国家安全」，这是中国首次以此手段撤销律师执业资格。刘正清向《德国之声》表示，他认为这与黄琦案有关，但「不多说」具体意见。他重申不承认当局吊照的理据﹕「我是不理它的，现在没法律可讲。...上诉也没用，等到他们讲道理那一天再说吧。」

德：中国应以人道理由放人

今年56岁的黄琦被控告「非法向境外提供国家机密罪」和「泄露国家机密罪」，2016年被捕，至今已还押超过两年。原定去年6月举行的审讯无故被官方取消。

德国联邦政府人权政策专员巴尔贝尔·科夫勒 (Baerbel Kofler) 在开庭翌日發表声明，认为黄琦案「不可能有公平的审讯」，因为他无法及时接洽律师，部分辩护人更被吊销执照。他促请中国当局依法和联合国公约进行审讯，声明表示﹕「中国必须实行中国领导层所提倡的法治原则。我会致力确保中方考虑黄琦的健康问题，以及能否立即以人道理由放人。」科夫勒也敦促中方尊重黄母的自由和人身安全，容许她探望儿子。

黄琦患有肾衰竭、脑水肿、心肌炎、肺气肿等多种疾病，他年逾八旬的母亲一直奔走申请保外就医，但都被拒绝。黄母在自去年12月赴京上访后与外界失去联络，记者尝试联络她但电话长期关机。她早前接受《德国之声》专访时表示，希望在有生之年能够见儿子一面，并呼吁各界敦促中国政府释放黄琦。

黄琦创办的「六四天网」曾经报导2008年汶川大地震豆腐渣工程，以及其他敏感维权消息，此前已因「非法持有国家机密」和「煽动颠复国家政权」被两次判刑。