 黄琦提审解聘律师 德国关注母子安危 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.01.2019

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时政风云

黄琦提审解聘律师 德国关注母子安危

中国着名异议人士黄琦被关押两年多后，本週秘密提讯，但他本人的状况和案件进展仍未明朗。德国则呼吁中方以人道考虑马上释放黄琦。

China Huang Qi (Getty Images/AFP/F. Dufour)

今年56岁的黄琦面臨「非法向境外提供国家机密」和「泄露国家机密」兩項罪名。

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系狱的人权人士黄琦85岁的母亲蒲文清本人曾是一位医务工作者。她以高龄抱病为儿子奔走，担心自己见不到身患绝症的黄琦一面。 (07.11.2018)

人权人士黄琦85岁的母亲蒲文清表示，儿子在狱中病情加重，进入尿毒症。她呼吁当地急送黄琦住院治疗。 (06.11.2018)

据人权观察报道，维权人士、"六四天网"创办人黄琦日前被警方拘捕。 (01.12.2016)

(德国之声中文网) 「六四天网」创办人黄琦被控泄密案，本週初 (1月14日) 在四川绵阳市法院闭门审讯。官方至今没有公佈任何庭审消息，黄琦的亲友一律被禁止旁听。

消息人士透露，黄琦在庭上表明不承认法院的合法性，为了辩护律师的安全，当庭解除代理，以致审讯中断。根据中国法律规定，被告在没有辩护人的情况下，法院须宣布休庭。接下来黄琦能否再自行委託律师，或由官方指定律师，仍是未知之数。

黄琦原本的辩护律师刘正清，在开审前夕被广东省司法厅吊销律师执照，理由是他另一宗案件的辩护词「危害国家安全」，这是中国首次以此手段撤销律师执业资格。刘正清向《德国之声》表示，他认为这与黄琦案有关，但「不多说」具体意见。他重申不承认当局吊照的理据﹕「我是不理它的，现在没法律可讲。...上诉也没用，等到他们讲道理那一天再说吧。」

Deutschland Bärbel Kofler (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

德国联邦政府人权政策专员巴尔贝尔·科夫勒 (Baerbel Kofler)

德：中国应以人道理由放人

今年56岁的黄琦被控告「非法向境外提供国家机密罪」和「泄露国家机密罪」，2016年被捕，至今已还押超过两年。原定去年6月举行的审讯无故被官方取消。

德国联邦政府人权政策专员巴尔贝尔·科夫勒 (Baerbel Kofler) 在开庭翌日發表声明，认为黄琦案「不可能有公平的审讯」，因为他无法及时接洽律师，部分辩护人更被吊销执照。他促请中国当局依法和联合国公约进行审讯，声明表示﹕「中国必须实行中国领导层所提倡的法治原则。我会致力确保中方考虑黄琦的健康问题，以及能否立即以人道理由放人。」科夫勒也敦促中方尊重黄母的自由和人身安全，容许她探望儿子。

黄琦患有肾衰竭、脑水肿、心肌炎、肺气肿等多种疾病，他年逾八旬的母亲一直奔走申请保外就医，但都被拒绝。黄母在自去年12月赴京上访后与外界失去联络，记者尝试联络她但电话长期关机。她早前接受《德国之声》专访时表示，希望在有生之年能够见儿子一面，并呼吁各界敦促中国政府释放黄琦。

黄琦创办的「六四天网」曾经报导2008年汶川大地震豆腐渣工程，以及其他敏感维权消息，此前已因「非法持有国家机密」和「煽动颠复国家政权」被两次判刑。

  • China Prozess Lee Ming-Che (picture-alliance/AP Photo/E. Wang)

    以“颠覆国家政权”之名

    李明哲

    2017年11月，台湾人权人士李明哲在中国大陆被岳阳中级人民法院以“颠覆国家政权罪”判处5年监禁。李明哲曾举办网络政治讲座，并为中国系狱异议人士的家属提供帮助。

  • Deutschland Ausstellung Liu Xia im Gropiusbau (picture-alliance/dpa/L. Xia)

    以“颠覆国家政权”之名

    刘晓波

    2009年，《零八宪章》的主要起草人之一刘晓波被北京市第一中级人民法院以煽动颠覆国家政权罪判处有期徒刑11年，剥夺政治权利两年。2010年2月11日，北京市高级人民法院驳回刘晓波的上诉，维持原判。同年10月8日，刘晓波在服刑期间获得2010年诺贝尔和平奖。2017年7月，刘晓波因罹患肝癌病逝。

  • China Bürgerrechtsanwalt Jiang Tianyong in Peking (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

    以“颠覆国家政权”之名

    江天勇

    2017年11月21日，长沙市中级人民法院判定维权律师江天勇犯有“煽动颠覆国家政权罪”，并以此罪名判其有期徒刑两年，剥夺政治权利3年。

  • China Zhou Shifeng vor Gericht in Tianjin (picture alliance/AP Photo)

    以“颠覆国家政权”之名

    周世锋

    维权律师周世锋是2015年“709维权律师大抓捕”事件中被捕的律师之一。2016年7月15日，天津市人民检察院第二分院以涉嫌“颠覆国家政权罪”起诉周世锋。8月4日，天津市第二中级人民法院一审宣判，周世锋犯颠覆国家政权罪，判处有期徒刑7年，剥夺政治权利5年。

  • China Hu Shigen vor Gericht in Tianjin (picture-alliance/AP Photo)

    以“颠覆国家政权”之名

    胡石根

    2016年8月，独立中文笔会成员、中国家庭教会长老胡石根被天津市第二中级人民法院判决触犯颠覆国家政权罪，法院判其有期徒刑7年6个月，并剥夺政治权利5年。

  • China Inhaftierte Dissidenten Tan Zuoren Flash (amnesty international)

    以“颠覆国家政权”之名

    谭作人

    2009年2月，四川维权人士谭作人起草题为《5.12学生档案》的倡议书，呼吁民间对汶川大地震遇难学生校舍工程质量进行调查。同年3月，成都公安机关以曾经公开发表关於六四事件的文章为由逮捕谭作人。一年后，成都市中级人民法院以“煽动颠覆国家政权罪”判处谭作人有期徒刑5年，剥夺政治权利3年。

  • Chinesischer Bürgerrechtler Hu Jia freigelassen (picture alliance/dpa)

    以“颠覆国家政权”之名

    胡佳

    曾从事非营利的艾滋病公益活动的人权人士胡佳于2008年被北京市第一中级人民法院以“煽动颠覆国家政权罪”，判处有期徒刑3年零6个月。2008年欧洲议会萨哈罗夫人权奖授予胡佳。


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以“颠覆国家政权”之名

这些年来因这个罪名入狱的人都有哪些？ (28.11.2017)  

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