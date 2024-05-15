黄循财接任新加坡总理 美中之间如何取平衡

在美中紧张关系持续之际，有专家认为新加坡的新总理黄循财大致会维持李显龙的路线，不在美中之间选边站。黄循财5月初曾接受媒体专访，说明了他怎么理解美中角力，以及对台海两岸局势的看法。

（德国之声中文网）新加坡政府週三（5月15日）将出现重大更动，51岁的黄循财从72岁的李显龙手中接棒，成为新加坡1965年独立以来第4位领导人。

李显龙任内，新加坡选择不在中国和美国之间的强权角力选边站，在外交上扮演斡旋者的角色。2015年，星国曾主办时任台湾总统马英九与中国国家主席习近平第一场“马习会”；2018年，当时的美国总统特朗普和朝鲜领袖金正恩也在新加坡举行历史性的会晤。

黄循财执政下的新加坡将走向何方，外界高度关注。他如今面对的地缘政治局势，跟李显龙时期不可同日而语：在欧洲和中东，战火仍然延烧；在印太，美中关系也更为对立。

随著中国扩张区域影响力，美国的外交政策也重心转向印太，逐渐加强与区域盟友的安全、防务伙伴关系。在这样的背景之下，黄循财5月初接受《经济学人》专访时曾强调，新加坡既不是支持中国也不是支持美国，而是“支持新加坡”（pro-Singapore）。

不过，在美中关系整体仍然紧张之际，各国要周旋于双方之间可能变得越来越困难。

《南华早报》引述新加坡国立大学政治学者庄嘉颖观点，认为黄循财并未更具体说明“支持新加坡”的实际意涵。“他会在哪些领域寻求更大主动权、投入更多时间精力和资源？这么做有哪些成果？要怎么做？这些问题都还没有答案。”新加坡南洋理工大学学者骆明辉（Dylan Loh）则说，黄循财的说法“说得比做得容易”，但对新加坡来说却“没有别的选择”。

现年51岁的黄循财是新加坡建国以来，第二位非出身李氏家族的领导人。（资料照） 图像来源: Singapore Press/AP Photo/picture alliance

新加坡新总理的外交路线

黄循财并非出身菁英家庭，成长过程中曾居住在公共住宅。他的父亲是中国移民，祖籍是海南，这一点引起部分中国网友关注。黄循财也受过美国高等教育，有经济学和公共管理学位；他原本是替政府工作的经济学家，2011年步入政坛，后来在新冠疫情负责抗疫工作而受到全国瞩目。

针对美中关系，黄循财曾表示，虽然去年旧金山“拜习会”后两国关系稍微稳定下来，但“对彼此的猜忌和不信任仍然存在”，双方国家立场的深层矛盾和紧张也非短期内可以消除。“我认为有很多出差错、升高紧张的可能性，双方关系需要非常谨慎的管理……若事态急速恶化，美中两国和全世界都要付出很大的代价。”

对于中国领导阶层的想法，黄循财如此诠释：“他们说过要站起来、富起来，现在则要强起来。他们自认是强大的国家、他们的时代已经来临，希望更坚定保护国家利益……但中国也必须学习，所有大国都是如此——如果他们做得太过火，如果他们去干涉、胁迫、限缩、施压他国，就会导致反弹。”

被问及美国对中国的科技出口限制，黄循财则认为，假如“小院高墙”继续扩大、加剧科技领域的分歧，对新加坡乃至于其他国家都是“有害”的。

新加坡最大的贸易伙伴是中国，最大的外国投资来源则是美国。过去几年间，新加坡跟美国维持关系的同时，并未忽视与中国的往来。一方面，新加坡与美国之间有自由贸易协定，在国防、网络安全、气候变迁、太空和关键新兴科技的合作也在加强；另一方面，新加坡跟中国去年举行了自贸协定升级谈判，并将双方关系提升为“全方位高质量的前瞻性伙伴关系”。

任教于美国密西根大的新加坡学者Linda Lim认为，黄循财和李显龙任内，新加坡对中国的政策应不会有太大的变化，因为这事涉“国家利益”，而非“个人取向”的问题。她指出，主要的差异在于外部环境发展，两国关系“主要取决于中国的行为，而不是新加坡”。此外，她认为新加坡无法牺牲跟美中任何一国的关系，与此同时“新加坡要不断向外界表明，它不是中国的棋子、魁儡或附属”。

李显龙是新加坡初代总理李光耀的长子，自2004年8月起担任新加坡总理。（资料照） 图像来源: Evelyn Hockstein/REUTERS

对台海局势的立场

在《经济学人》的访谈中，黄循财也谈到俄乌战争和台海局势。对于俄罗斯侵略乌克兰，新加坡认为这严重违反联合国宪章和他国领土主权完整，因此对俄国施加制裁。

不过，在黄循财看来，台湾跟乌克兰的处境并不相同。他表示，新加坡长期以来的立场就是“一个中国政策”、反对“台独”；对于处理跟台湾和跟中国的关系，新加坡也“非常谨慎”，且不允许自身“被利用来支持台独”。

黄循财说，新加坡不希望两岸爆发冲突。“如果各方了解风险和红线，认定这跟乌克兰的状况相当不同……那么我们或许很有机会维持现状；而如果发生任何改变，也必须要以和平、非武力的方式进行。这些需要时间，与此同时，让我们维持现状，继续接触与对话。”

2004年李显龙刚上任不久时曾经造访台湾，当时引起了北京不满。关注外交与国际政策的中国智库察哈尔学会（Charhar Institute）研究员范磊认为，黄循财会从李显龙任内学习，在台湾议题上“特别谨慎”。

（综合报道）

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