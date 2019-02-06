黄向墨永居被澳取消后首发声：还我钱！

（德国之声中文网）德国之声此前报道，为了反对中国渗透，澳大利亚政府撤销了中国富商黄向墨在澳大利亚的永久居留权，同时也拒绝了其公民申请。

2月8日，处于舆论中心的黄向墨首度开腔，发表中英文双语声明，证实签证被吊销一事。在声明中，黄向墨首先指责澳大利亚依据 "莫须有"的猜测作出吊销的决定，是对自己的不公。

针对澳洲安全情报局（ASIO）的文件中对他的几项质疑，他也作出了反驳。黄向墨表示，他担任大洋洲中国和平统一促进联盟主席、及此前担任澳大利亚中国和平统一促进会会长，致力于推动中国和平统一，是合法合规，符合澳大利亚对外政策，也没有外国势力介入；针对他与中国紧密关系的质疑，他解释说这是全球化时代的正常现象，澳大利亚在华也有许多企业，所谓的被外国政府操纵，是"荒谬之谈"。

谈及之前的政治捐款，黄向墨强调说都是应相关政党和政治人物的恳求而捐赠的，并非主动捐献，并且自2016年7月起已经停止捐款。他还呼吁受捐方若是觉得不妥可以退回捐款，他会改捐给慈善机构。

在声明的最后，黄向墨透露，他已经把澳洲的地产开发公司玉湖集团交给了他的儿子，现已经定居香港，并将"在合适的时间以合适的身份"访问澳大利亚。

根据澳大利亚《金融评论报》报道，黄向墨在2018年12月的时候在香港收到了他永久居留权取消的通知，同时也收到了一份澳洲安全情报局出具的原因说明，认为他"顺从于"外国干涉澳洲的活动，且在以往曾有"意愿"实施类似行为。

澳大利亚前外交部长卡尔

自从澳大利亚执政党去年发起反北京干预运动后，黄向墨的案子是澳大利亚政府首次对涉嫌替中国执行渗透活动的人采取行动。

黄向墨广大人脉及多次的政治捐款而受外界关注。 他曾捐款给前工党外交部长卡尔 (Bob Carr) 位于悉尼的智库澳中关系研究所 (Australia-China Relations Institute)，并担任中国共产党在澳大利亚组织的理事长一职。

此前曾有报导称，黄向墨有机会透过行政上诉法庭或申请内部审查来试着要求澳大利亚内政部撤回此判决。 然而，专家认为这样的法律程序需要很长的时间。此外，有官员表示即使黄向墨能返回悉尼，他仍旧可能被驱逐出境。

立夏（综合报道）