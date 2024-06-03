黄仁勋称台湾“重要国家” 网民：就当没听到

黄仁勋称台湾“重要国家” 网民：就当没听到2024年6月3日
（德国之声中文网）美国人工智能芯片明星企业英伟达（Nvidia）首席执行官黄仁勋近日访问台湾时，受到当地媒体的大量关注和追踪。
5月29日晚间，黄仁勋在台北逛夜市时接受随行台湾媒体访问，谈及了台湾在全球科技产业的重要性。黄仁勋用英文说：“台湾是全球最重要的国家（country）之一，台湾处于电子产业的中心，电脑产业的发展也依赖于台湾，所以台湾是非常非常重要的国家。”
这一表述被转发在中国社交媒体微博上，激起了网民热烈讨论。有网民呼吁抵制英伟达，“赶快检查自己的电脑，如果发现N卡（NVIDIA显卡），建议尽快拆下扔进垃圾堆。”有人甚至斥责黄仁勋是“中华儿女共同敌人”。
但也有留言者调侃称：“坚决抵制英伟达，不过，不抵制人家好像也不肯卖”；“没办法不用，没有替代品”。鉴于中国官方目前暂未对黄仁勋的说法做出评论，亦有网民说，“这个嘛，暂时惹不起，就当没听到。”
英伟达芯片禁售中国
2022年10月，美国公布大规模限制芯片出口措施，全面禁止出口美国设备制造的先进芯片给中国，盼藉此遏止中国军事科技领域的发展。为规避禁令，英伟达随后推出多款专为中国市场设计的“降速”版AI芯片，但之后美国政府进一步扩大管制范围，以限制英伟达芯片的出口。
黄仁勋1963年出生于台湾，幼年时便移民美国，并拥有美国国籍。1993年，他创办英伟达公司（Nvidia，又译辉达）。随着近年来人工智能技术的快速发展，专注开发IA芯片的英伟达股价飙升，跻身全球市值最高的公司之一。黄仁勋也成为科技界备受追捧的企业家。
黄仁勋此次回台是为了参加6月4日开幕的台北国际信息技术展（Computex）。据福克斯商业新闻（Fox Business）报道，在周日的一场汇集科技行业名流的活动上，黄仁勋做了近两个小时的发言。
他说，其实自己很愿意讲中文，但他的“脑子转得不够快”，所以还是用英文。报道称，演讲期间他的确大部分时间都用英文，但也经常适时插入一两句中文或台语的“梗”以活跃气氛。
此外黄仁勋还利用各种机会，表达自己对台湾的认同和期待。在周六观看一场职业棒球比赛时，黄仁勋对现场的媒体表示：“对台湾来说这是激动人心的时刻……我们处在电脑发展的一个新时代——人工智能时代的开端，而台湾处于这个时代的中心。”
（综合报道）
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