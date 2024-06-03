黄仁勋称台湾“重要国家” 网民：就当没听到

正在台湾访问的芯片巨头英伟达总裁黄仁勋日前谈及台湾的科技产业的地位时，使用了“国家”的称呼，激起部分中国网民的抵制呼声。但也有人指出，英伟达芯片乃中国求之不得。

（德国之声中文网）美国人工智能芯片明星企业英伟达（Nvidia）首席执行官黄仁勋近日访问台湾时，受到当地媒体的大量关注和追踪。

5月29日晚间，黄仁勋在台北逛夜市时接受随行台湾媒体访问，谈及了台湾在全球科技产业的重要性。黄仁勋用英文说：“台湾是全球最重要的国家（country）之一，台湾处于电子产业的中心，电脑产业的发展也依赖于台湾，所以台湾是非常非常重要的国家。”



这一表述被转发在中国社交媒体微博上，激起了网民热烈讨论。有网民呼吁抵制英伟达，“赶快检查自己的电脑，如果发现N卡（NVIDIA显卡），建议尽快拆下扔进垃圾堆。”有人甚至斥责黄仁勋是“中华儿女共同敌人”。

但也有留言者调侃称：“坚决抵制英伟达，不过，不抵制人家好像也不肯卖”；“没办法不用，没有替代品”。鉴于中国官方目前暂未对黄仁勋的说法做出评论，亦有网民说，“这个嘛，暂时惹不起，就当没听到。”

英伟达芯片禁售中国

2022年10月，美国公布大规模限制芯片出口措施，全面禁止出口美国设备制造的先进芯片给中国，盼藉此遏止中国军事科技领域的发展。为规避禁令，英伟达随后推出多款专为中国市场设计的“降速”版AI芯片，但之后美国政府进一步扩大管制范围，以限制英伟达芯片的出口。

英伟达IA芯片出口中国受到美国政府的管制 图像来源: picture alliance/CFOTO

黄仁勋1963年出生于台湾，幼年时便移民美国，并拥有美国国籍。1993年，他创办英伟达公司（Nvidia，又译辉达）。随着近年来人工智能技术的快速发展，专注开发IA芯片的英伟达股价飙升，跻身全球市值最高的公司之一。黄仁勋也成为科技界备受追捧的企业家。

黄仁勋此次回台是为了参加6月4日开幕的台北国际信息技术展（Computex）。据福克斯商业新闻（Fox Business）报道，在周日的一场汇集科技行业名流的活动上，黄仁勋做了近两个小时的发言。

他说，其实自己很愿意讲中文，但他的“脑子转得不够快”，所以还是用英文。报道称，演讲期间他的确大部分时间都用英文，但也经常适时插入一两句中文或台语的“梗”以活跃气氛。

此外黄仁勋还利用各种机会，表达自己对台湾的认同和期待。在周六观看一场职业棒球比赛时，黄仁勋对现场的媒体表示：“对台湾来说这是激动人心的时刻……我们处在电脑发展的一个新时代——人工智能时代的开端，而台湾处于这个时代的中心。”

（综合报道）

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