黄之锋访台争取支持：港台共命运

（德国之声中文网） 黄之锋于周二（9月3日）抵达台湾，计划参加由不同政治团体组织的一系列活动。他与同行的立法会议员朱凯迪、学联前副秘书长岑敖晖在桃园机场共同召开记者会，呼吁台湾民众继续支持香港。

据在场台湾媒体报道，黄之锋表示，香港抗争已持续超过两个月，希望在10月1日中华人民共和国国庆日前有更多台湾的朋友、社会动员出面声援香港。黃之锋指出，香港已感受到一国两制完全崩溃，已经看不到一国两制的未来，台港都面对中共压迫，是命运共同体。

他还表示，人们常说「今天香港、明天台湾」，但其实香港人的心里希望所达到的未来的梦想则是「今天台湾、明天香港」，香港有一天可以成为一个有民主、有自由的地方。黄之锋还呼吁台湾政府，让香港的"反送中"抗议者能够寻求政治庇护。台湾目前尚没有针对香港公民的庇护法规。

在黄之锋抵台前一天，蔡英文在听取国安会所作香港情势项目简报后发表的声明中表示，台湾政府支持香港人民争取民主和自由，在有关台港交流及港人来台等相关事务上也都依法处理。一如国际社会，必要时基于人道考虑，对于在台港人，政府也会提供协助，不会坐视。

黄之锋一行是应台湾交通部长林佳龙所成立的「光合教育基金会」邀请，到台参加对话、讲座等活动。黄之锋还计划拜会民进党主席卓荣泰等绿营人士。

在上周香港警方发出反对831游行集会的通知后，8月30日，黄之峰和香港众志另一名重要成员周庭再次被捕，被控煽惑参与未经批准集结等罪名，但当天得以交保获释。

就在黄之锋到访台湾前夕，大陆官媒《环球时报》周一发表社评，批评"黄之锋等生活在21世纪的几个香港小青年，缺乏在这个时代搞政治的基本视野和悟性"。这篇题为"新生代汉奸毁不了香港，只会自毁人生"的评论，痛斥黄之锋、周永康日前投书《纽约时报》，促请美国国会通过《香港人权及民主法》，赋予美国总统权力，惩罚干涉香港事务的中国官员，称这是向美国"卖身"，"最后一定会输得连底裤都不剩"。