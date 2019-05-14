黄之锋被改判 立即入狱两个月

香港学生领袖黄之锋本周四虽获减刑，但须立即入狱。2018年1月被判3个月监禁后，黄之锋提出上诉，要求改判缓刑或释放，理由是在2014年的香港民主运动中未担任领导角色。
（德国之声中文网）本周四（5月16日），香港高等法院上诉庭作出判决，将黄之锋的刑期由3个月减至2个月，并即时入狱服刑。
黄之锋现年22岁，是2014年香港"雨伞运动"中家喻户晓的人物之一。该示威活动导致香港部分街区交通瘫痪两个多月。抗议者要求香港获得更多自主权，包括直选港首，但亲北京的香港政府没有做出任何让步。该运动的领导人之后受到各种起诉。
减刑
2018年1月，雨伞运动开始时年仅17岁的黄之锋被判3个月监禁，罪名是"阻挠法庭执达主任清理占领现场，藐视法庭罪"。黄之锋提出上诉，在服刑6天后获保释。
上诉庭法官潘兆初（Jeremy Poon）周四在解释量刑理由时强调， 黄之锋触犯法律时的年龄是减刑的主要原因，此外还考虑到他"认罪并道歉"，但黄之锋有关他被当局判刑过长是因其名气的观点毫无道理，是一种误解。法庭宣判后，黄之锋向支持者说了句"加油"，之后被一辆囚车带走。
在判决宣布前，黄之锋向支持者表示，他将以冷静的头脑面对入狱的可能性，其他领袖获刑更长。黄之锋说，"我们永远不会忘记雨伞运动精神，我们将继续为争取民选而斗争。"
上个月，雨伞运动领袖法学教授戴耀廷和社会学教授陈健民被判16个月刑期。
修改《逃犯条例》引发抗议潮
黄之锋入监正值香港政府计划批准修订《逃犯条例》之际。修改后的法律将首次允许把在香港境内的人引渡到中国大陆受审。修例计划在香港引起2014年雨伞运动后最大的抗议活动，甚至导致议员在立法会发生肢体冲突。
香港领导层受到来自商界、法学界以及西方政府的批评。人们担心，引渡者在中国大陆不透明的司法体系中不能得到公平公正的审判。但亲北京的香港特首林郑月娥却坚持要推动该法通过。
黄之锋在表态中指出，该法可能会让活跃人士受到大陆的迫害，但香港政府对此表示否认。他说，"今天是高院，明天就可能是人民法院"。
在涉及黄之锋的另一起诉讼--"冲击公民广场案"中，黄之锋等三人一度被判入狱，但终审法院最终维持原审法院的社会服务令及缓刑判决。
按照《中英联合声明》，香港回归中国后将实行"一国两制"，且50年不变。但人们担心，随着北京大秀肌肉、镇压异见，香港的自由权利正逐步受到侵蚀。香港政府和大陆对起诉雨伞运动领袖辩护说，惩罚占中行动领导人是必要措施。
乐然／凝炼（法新社）
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