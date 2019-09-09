黄之锋获释飞赴德国 默克尔暂无会见计划

（德国之声中文网）黄之锋周一(9月9日)踏上了前往德国的航班，并且有可能赶上周一晚间在柏林德国联邦议会屋顶餐厅的《图片报》酒会活动。《图片报》称，该活动邀请了约100名社会各界名流，除了黄之锋，一些德国的政界要人也将参加。

不过，联邦政府发言人周一对外界表示，默克尔总理没有会见黄之锋的计划。此前，绿党联邦议会党团主席格林-埃卡特(Katrin Göring-Eckardt)等政界人士曾经呼吁，默克尔应当会见黄之锋。

德国外长马斯(Heiko Maas)则称，有望与于黄之锋会面。他对黄之锋重获释放表示欢迎。

黄之锋在周日遭香港警方拘捕前，曾在接受德国《图片报》采访时批评默克尔总理在访问北京时对香港问题的表态“不够直接”。他认为，默克尔本应当对示威者要求“双普选”的诉求表达明确支持。

"香港众志"秘书长黄之锋周日（9月8日）在香港机场过关时被逮捕。而此前几天，黄之锋一直在台湾访问，参加了不同政治团体组织的一系列活动，呼吁台湾民众继续支持香港。按照此前的行程安排，黄之锋将于下周访问德国、在柏林墙发表演讲。访德后，他也计划前往美国、接受访问。

据中国官媒环球网报道称，其记者证实了黄之锋再次被拘捕的消息，称其被捕原因是"违反保释条件"。《中国日报》中文网则直接使用"乱港分子黄之锋又双叒叕被抓了！"作为标题。

据NOW TV等港媒报道称，黄之锋虽然计划8日出发前往德国，但相关法庭文件的出境日期错写成9月12日，这导致他"违反保释条件"。

黄之锋在推特上发布消息，他透过律师回应称，法庭在保释时已经准许他前往德国、美国，相信这次只是保释文件出现手误，预计周一早9时半聆讯澄清后可获释。

黄之锋还称，相信这次事件并非刻意针对他本人，但"今次显然只属行政程序问题，但警方仍然决意将我通宵扣留"，他认为这极度不合理。

黄之锋此前因被指控"煽惑参与未经批准集结、组织未经批准集结以及参与未经批准集结"等而在8月30日遭拘捕。不过，法庭当天批准他保释以及参加指定的外访活动。

文山/王凡（综合报道）