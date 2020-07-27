 黄之锋等12人被取消香港立法会参选资格 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.07.2020

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时政风云

黄之锋等12人被取消香港立法会参选资格

据港媒报道，12名民主派立法会选举参选人被裁定提名无效，其中包括黄之锋、杨岳桥等。港府随后发新闻稿解释DQ（取消参选资格）原因，并称不排除有更多人被DQ。

Hongkong Lokalwahlen Joshua Wong (Reuters/L. Chor)

 （德国之声中文网）据"香港01"等媒体报道，多名报名参加今年9月立法会选举的本土派人士周四（9月30日）收到通知，被DQ（取消参选资格）。其中包括港島區的袁嘉蔚、梁晃維、鄭達鴻（公民黨）、鄭錦滿（熱血公民）；九龍東的黃之鋒；新界東的劉頴匡、何桂藍、楊岳橋（公民黨）；新界西的郭家麒（公民黨）；超區的岑敖暉；法律界的郭榮鏗（公民黨）；會計界的梁繼昌（專業議政），总共12人。

报道称，报名参选港岛区的中西区区议员梁晃维表示，收到选举主任黄智华消息，指根据《选举管理委员会规例》，通知其提名无效。

这一发展并非没有前兆。上周，这些民主派参选人已经先后收到选举主任信件，要求其交代对国安法丶外国制裁丶港独等立场，被外界视作为DQ铺路。

更多阅读：立法会DQ潮前奏？ 港府七问黄之锋立场

港府很快也在周四发出新闻稿，解释大规模DQ原因，称"特区政府支持选举主任就若干立法会换届选举获提名人士提名无效的决定"，并称，选举主任在裁定是否有效时"核心问题是该人士是否拥护《基本法》和保证效忠中华人民共和国香港特别行政区，……该12名获提名人士因不符合《立法会条例》规定，被​​选举主任决定其提名无效"。新闻稿也表示，审核还在进行中，不排除有更多人被DQ。

黄之锋在推特上证实了自己被DQ的消息。他表示，其被DQ的理由是他将《港区国安法》描述为“恶法”。

黄之锋将此举称为北京对民主派“迄今以来最大规模的打压”，称几乎所有民主派参选者被取消参选资格——从年轻的激进派到传统的温和派。他写道：“显然，北京完全无视香港人的意愿”，“试图将香港的立法机关牢牢管控在手”。

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王凡/凝炼（"香港01"、路透社等）

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