黄之锋等被判刑 德议员批“政治象征之举”

（德国之声中文网）黄之锋被控组织与参与去年包围警总的抗议活动，他此前已认罪，如今被判处13个半月监禁。周庭此前也已认罪，她被控参与是次抗议，以及“煽惑他人参与”，被判10个月监禁。林朗彦此前认罪“煽惑未经批准集结”，如今被判7个月监禁。

是次包围警察总部的抗议发生于去年6月21日。当时数千人包围了警察总部，以抗议警察对示威者实施的过度暴力，以及反对允许将嫌犯遣送至中国大陆的《逃犯条例修订草案》。该条例后被撤回。黄之锋、周庭和林朗彦当时分别是香港众志秘书长、成员和主席。

12月2日的判决是23岁的周庭首次被判入狱。24岁的黄之锋和26岁的林朗彦此前已经因民主活动而入狱过。

黄之锋在本次宣判后喊道：“我知道未来的日子会更艰难。我们会在那里坚持下去。”他之后透过律师表示：“这不是斗争的结束。”

法官在宣判前，还读出了黄之锋母亲致法庭的一封信，信中说，她的儿子是一个“关心社会、坚持理想的人”。

法官王詩麗在宣判黄之锋13个半月刑期时称，对于包围警察总部的抗议而言，入监服刑是“唯一恰当的选项”。

三人步上前往监狱的车

人权组织批评此次判决。大赦国际表示：“通过有针对性地打击香港基本上无领袖的抗议运动中知名的活动人士，有关当局发出了一个警告：任何敢于公开批评政府的人都可能是下一个。”2019年6月至今年10月，香港逾一万人因与抗议相关的指控被捕。抗议者与警察有时发生暴力冲突。

英国外相拉布敦促停止压制反对派

英国政府于周三三人被判刑之际发表声明，敦促香港和北京当局停止压制反对派的运动。英国外相拉布（Dominic Raab）表示：“执法决定必须公正中立，香港民众的权利与自由必须得到捍卫。”

美国参议员布莱克博恩（Marsha Blackburn）指责中国政府对人权的打压摧毁了“香港任何自治的表象”。她说黄之锋鼓舞了世界各地争取自由的斗士。

德国议员呼吁联邦政府及欧盟作出政治回应

德国联邦议会人权委员会主席延森（Gyde Jensen，自民党）在此次宣判后批评说：“黄之锋在拘留审查期间不得不承受的恐吓，透彻地显示，香港在人权与法治上已进入黑暗的时代。”黄之锋此前表示，在宣判前已受到拘留审查的他不得不单独囚禁并24小时不关灯。

延森说，此次审理是一种“政治象征之举”，其它国家必须作出政治反应。她呼吁德国政府和欧盟采取行动。

德国社民党人权政策发言人施瓦布（Frank Schwabe）也作出强烈批评。他表示，三名活动人士的判刑“令人愤怒”，“再次显示香港的司法受制于北京的程度”。

台湾执政的民进党对此次判决表示关切。民进党在一份声明中写道，“中共與港府今日所為等於宣告香港自由已死”。

苗子/李鱼（美联社、德新社等）

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