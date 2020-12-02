黄之锋等被判刑 德政坛人物呼吁政府对北京出手

（德国之声中文网）香港著名民运人士黄之锋被判入狱后，多名德国政坛人物呼吁采取要针对北京更严厉的措施。绿党联邦议院外交政策发言人诺里普尔（Omid Nouripour）接受《星期日世界报》采访时表示：“现在是联邦政府放弃克制态度的时候了"。必须向北京当权者表明，德国将 "不再袖手旁观中国的行动"。

黄之锋被控组织与参与去年包围警总的抗议活动，他此前已认罪，如今被判处13个半月监禁。

德国联邦议院外交委员会主席罗伯特·吕特根（ Norbert Röttgen）呼吁让中国付出 “最大程度的声誉代价”。德国、欧洲和西方国家可以 "做得更多，反复戳其痛处，敦促外界关注中国违反条约的行为，并争取活动人士获得释放"。

不仅是黄之锋，另外两名香港民主活动人士周庭和林朗彦也被判入狱。周庭被控参与是次抗议，以及“煽惑他人参与”，被判10个月监禁。林朗彦此前认罪“煽惑未经批准集结”，如今被判7个月监禁。

德国社民党人权政策发言人施瓦布（Frank Schwabe）对三人被判刑提出强烈批评。他表示，香港活动人士的判刑“令人愤怒”，“再次显示香港的司法受制于北京的程度”。

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《星期日世界报》报道，欧盟议会德国自民党籍议员拉姆斯多夫（Alexander Graf Lambsdorff）提出要采取惩罚措施，欧盟不应回避 “具体制裁北京这种反民主和自由运动的责任”。同样重要的是要“与美国新当选总统的过渡团队进行非正式磋商 "。



德国外交部发声

柏林外交部在一份声明中指出，对黄之锋的判决：“进一步限制了言论自由。中国和香港当局必须尊重人民的基本权利和香港的自治，这也是国际法所规定的。”声明还表示 “我们要求维护法治原则，迅速、自由、公平地举行香港立法会选举。”



《星期日世界报》报道，声明还指出：“7月底欧盟达成的众多关于香港的措施，现在已得到实施。除了暂停与香港的引渡条约外，还包括严格的出口管制。我们还以奖学金的方式邀请香港年轻人到德国留学。"

与此同时，美国可能会在本届国会议期结果之前通过《香港人民自由与选择法》（Hong Kong People’s Freedom and Choice Act）。根据香港商报报道，该法案内容包括将持签证到美国，但返回香港可能面临政治迫害的香港人提供“临时保护身份”，加速处理申请难民庇护程序，并将这类申请排除在美国每年整体难民接收限额之外等等。美国众议院明日（12月7日）将就法案进行审议，由于法案被列为“搁置辩论”，即是法案不存在争议，若获得最少三份二议员支持，议案随即进入快速通道，不会有新修订。如果星期一获得通过，就会送交参议院审议，之后由总统签署生效。

文木 / 王凡 （法新社，《星期日世界报》等）

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