黄之锋等密集退会  国安法掀港政治组织瓦解潮

（德国之声中文网）多家港媒周二（6月30日）早上九时许报导，中国全国人大常委会已表决通过「港版国安法」。黄之锋随即在一个多小时后，在Facebook宣布辞任香港众志秘书长，同时退出香港众志，该组织同日下午约3时进一步宣布即日起解散及停止一切会务。

早前已宣布参加民主派立法会选举九龙东初选的黄之锋，本月初曾指被操内地口音男子跟踪，近日也有消息指他会在立法后丶7月1日立即被捕。外界一般相信他退出香港众志，是要避免组织内其他成员受牵连。

黄之锋在声明中表示，「个人祸福难料，更要拿起承担的勇气」，退出香港众志后会以个人身份践行信念。他指出，港区国安法压境丶解放军演示狙击「斩首」，在港从事民主反抗，忧心性命安危已不再是无稽之谈，包括以10年起计的政治牢狱丶送到白屋严刑铐问丶乃至直接「送中」，谁也没有办法确定明天。

他又称，香港的意志「不会因国安法或任何一条恶法而冰封」，一年的时代革命造就无数觉醒的人，相信此刻世界上仍有无数双眼关切香港丶注目在国安法下他个人的情况，「我會继续坚守我家 - 香港，直到他们把我从这片地上灭声丶抹杀」。

众志4人退出 「活着就会看见希望」

差不多同一时间，香港众志创会主席罗冠聪丶周庭及常委敖卓轩，也在各自的Facebook上宣布退出组织。

罗冠聪表示，在港版国安法下「香港掀起一股腥风血雨的文革潮」，香港人将被以言入罪丶以思想入罪，人心惶惶，政治人物的风险更大，难料自身安危，但他绝不盲目绝望丶轻言放弃，更需寻找自身可以承担丶付出的岗位，日后以个人名义继续参与反抗运动。

周庭则表示，作为创立团体的一员，这是个沉重及迫不得已的决定，将无法参与未来的国际连结工作，会在不同岗位上努力，并在最后寄语：「即使活在绝望当中，我们都要继续坚强的生活着，时刻记着彼此的存在。只要活着就会看见希望。」

主要从事国际游说工作的敖卓轩，则没有交代退会后的安排。

网民：香港人不会怪你们

大量网民在四人声明下留言表示理解，并感谢他们付出，不少人希望他们离港暂避，「保住有用之躯，长期作战，不要白白牺牲」，「记住自身安全大过一切，有命就什么都做到，你们要走香港人不会怪你们」。

香港众志2016年成立，成员多数参加过2012年「反国教」及2014年雨伞运动，最初以「民主自决」作为最高纲领，主张香港在2047年一国两制期满前公投，决定香港日後的主权和政体，但北京表明「自决」等同「港独」。

由于屡因「自决」纲领在香港选举中遭DQ（取消资格），香港众志今年初更改组织章程，宗旨由「推动香港民主自决」改为「推动香港的民主与进步价值」。

该组织过去数年积极开拓国际连结，游说外国政府关注香港问题，被中国官媒狠批「吃里扒外勾结外部势力」。

香港民族阵綫遣散

另一方面，主张港独的「香港民族阵綫」同日中午在Facebook表示，即日起遣散所有香港地区成员，但强调「遣散不代表停止」，组织在台北及英国的海外分部将接手目前全部工作，包括文宣丶海外外交及行动，於海外继续推动香港独立，「直至胜利为止」。

「香港民族阵綫」于2015年成立，理念是「确立香港民族，重夺自决权利」，发言人是因宣誓风波被取消立法会议员资格的梁颂恒。

据港媒援引梁颂恒称，解散香港本部、转战海外的决定是由于全国人大常委会通过香港国安法，其组织支持「香港独立」，这普遍被认为是受国安法针对的立场，不希望为成员或义工带来任何潜在风险。他也称，并没有改变政治立场，短期内也没有计划离开香港。

多组织解散香港本部

在「香港民族阵线」遣散成员后，香港众志、「学生动源」等组织也相继宣布解散香港本部。

香港眾志在Facebook表示，在得悉包括该组织秘書長黃之鋒、常委羅冠聰等成员離任退出后，指现时运作将难以持续，「深感必需化整为零，宣佈即日起解散及停止一切會務」，又指众人应以更灵活的方式继续投入抗争。

另一个主张港独的组织「学生动源」也在Facebook公布，即日起遣散香港地区全体成员，所有组织事务交由海外成员继续运作，海外成员将正式设立外国分部接管组织一切事务，继续推动香港独立，「直至香港作为独立主权国家前仍然会继续前进」。声明下款为学生动源的台湾、美国及澳洲分部。

「学生动源」于2016年成立，纲领包括建立拥有独立主权的香港共和国、支持并参与勇武抗争，以及向香港中学生宣扬港独理念等。同时宣布辞任的召集人锺翰林在Facebook指，解散组织是无奈、沉重的决定，目的是为了保障所有身份已曝光的成员人身安全，「我们未来要面对的将会是政治主张不被中国认同的人士极有可能会被公开送上中国受审丶受刑，甚至港共政权不再畏惧在众目睽睽之下杀害人民」，他希望港人继续推动变革，灵活变通。

与此同时，「维多利亚社区协会」也在Facebook宣布该会将暂停运作，直至另行通知。李永财、周世杰丶彭家浩丶何志宏等多名成员分别宣布退会。

其中副主席李永财在去年11月区议会选举中当选湾仔区议员，他在声明中称国安法通过后，「为了进一步表明服务社区及居民的理念」，决定以独立身份服务社区，又强调该会一直以来都是地区组织，2016年起注册为合法社团，「一直以拥护香港特别行政区基本法为首要，反对港独」，他退会是「不希望让公众认为维多利亚社区协会是一个政治连系，导致普罗大众认为我们有政党包袱」。

中联办旗下《文汇报》去年曾刊出题为「『独人』隐身潜社区拟参选」特稿，点名指李永财等人经常与出席独派活动，但在落区时刻意掩饰港独立场。李永财其后回应指有关报导虚假扭曲、不符事实，「欲加之罪，何患無辭」，将发法律师信追究。

李澄欣/张慈（综合报导）